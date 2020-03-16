Новости Украины и Новороссии 16 марта 2020
- 10:00 Азаров: Что скрывается за мифами о «демократии».
- 08:21 У всего мира есть шанс почувствовать себя на Донбассе в 2014 — мнение.
- 07:33 Украинцы штурмуют границу «неньки» со стороны Польши: «родина» назад не пускает (+ВИДЕО, ФОТО).
- 04:30 На Украине анонсировали дикое подорожание: кто больше других заработает на эпидемии?.
- 03:30 Украине придётся выживать в шоковом режиме: Саакашвили зовёт заробитчан срочно вернуться из Европы (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 18:46 Партия Шария и много-много полиции.
Азаров: Что скрывается за мифами о «демократии»
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У всего мира есть шанс почувствовать себя на Донбассе в 2014 — мнение
Дончанка Ирина Пучкова на страницах своего блога поделилась соображениями по поводу паники и страха из-за распространения коронавируса.
«Я не то, чтоб злорадствую, нет, конечно. Но вот то, что сейчас испытывают люди в странах, охваченных коронавирусом, — это немного отражает (и то не в полной мере!) то, что люди Донбасса испытывали в 2014–2016, оно и потом не сладко, но в первое время вообще был кошмар.
И пока всё это будет только нарастать.
То есть — полное непонимание происходящего. Неверие, что это вообще с нами.
Страх. Постоянный страх от того, что ты не знаешь, выживут ли твои родные, ты сам, будет ли завтра все нормально. Хватит ли денег, еды, лекарств, а вдруг, не дай Бог, аппендицит или язва открылась — тебя хоть примут в больницу, полную раненых, там такие пустяки у гражданских возьмутся лечить?
А если здоров, то сможешь ли ты поехать или пойти куда-то. Только у нас ты мог не дойти в прямом смысле — вжух — и лежишь, хорошо, если мертвый, хуже, если истекающий кровью с чем-нибудь полуоторванным. А в больницу тебя не довезут. Потому как не подъедут — обстрел. Или до больницы далеко. И в больницах почти нет врачей и мест. И лекарств. И света и воды зачастую.
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Опасности не видно. Но она есть. У нас она могла прилететь из ниоткуда в мгновение и разворотить все вокруг, искалечить и сломать все в один миг.
Здесь опасности тоже не видно, но она тоже может подкрасться незаметно. И ты придешь такой веселый с пачкой туалетной бумаги и пакетом молока из магазина, а уже — носитель. И сам то переживешь, скорее всего, а бабушка твоя или мама — может, и нет…
Мне немного смешно и грустно, когда читаю высказывания «скоро будем вспоминать, как мы жили до….” Да, ребята, мы уже научились, потом разучились вспоминать (ибо невыносимо горько), потом научились еще раз (так как воспоминания все же греют, и мы на фотках такие молодые — шесть лет как-никак прошло).
У наших людей дежавю. Мы это уже проходили.
Господи, отведи от Донбасса хоть эту беду. Не надо туда коронавируса. Там и так своего шестилетнего кошмара хватает».
Хотелось бы сделать только одно примечание: никогда в том же Донецке гражданским не отказывали в медицинской помощи под предлогом помощи военным. С самого начала были выделены отдельные медучреждения, которые специализировались на приёме ополченцев с ранениями или травмами — например, лечсанупр больницы им. Калинина в Донецке. Так было в 2014 году, после поменялось на более приспособленную клинику.
Похожее мнение выразила и Евдокия Шереметьева, москвичка, которая с началом войны не смогла остаться в стороне от страданий обычных людей на войне, которая была так далеко от Москвы и в то же время так близко. Евдокия организовала несколько самостоятельных гуманитарных конвоев в Первомайск и другие города ЛНР. Она видела, что такое обстрелы и как живут люди, которым некуда бежать.
Позже она написала книгу «Здесь люди» обо всём, что увидела на Донбассе 2014–2015 годов.
«Шизофрения разрастается. На сегодняшний момент вижу главный эффект от коронавируса, и это вовсе не реальная болезнь — а массовое поражение мозга окружающих. Извините, если задела чувства верующих. Сама себя поймала на том, что начала о пандемии постоянно думать. Купила вот гречу и рис. И судя по истерии, купила-то не зря.
Я долго не писала про вирус. Зачем участвовать в панике? Так нет же — суть как раз в том, что у людей запрос только один — корона, мать его, вирус! Никто ж ничего другого читать не хочет и не будет! И журналисты, может, и не хотят, но придется.
И ведь когда выходят передачи с вирусологами, эпидемиологами, врачами (посмотрите, например, интервью с Дмитрием Львовым, директором института вирусологии) — их никто не слушает. Все слушают неведомых специалистов (которых в интернете вообще нельзя найти, но кто проверяет? Я вот проверяла, и почти все эти люди — такие вот мои соседи с подругами из Бергамо — фикция, симулякр, вымысел). Тысяча графиков, статистик и сотни репостов, обсуждений.
Я не отрицаю вируса. Не буду и говорить, что он безобиден. Наверняка не безобиден. Но ведь ситуация и в том, что от того, что вы с утра до ночи об этом думаете, ничего не поменяется.
Все мы умрем. Увы, как бы это печально и парадоксально ни звучало. Вопрос только в одном — КАК. Всем, конечно, хочется попозже и чтобы легко. И мне тоже.
Но еще знаете, друзья, вот серьезно. Это вирус, от которого смертность не выше 5 процентов. И это не самое страшное на земле. Но как откроешь СМИ, Facebook и все остальное — страшнее ничего нет.
И здесь будет монолог о войне. Открою тайну — страшно, это другое.
Страшно быть диабетиком и сидеть без инсулина, боясь, что в любой момент в твою квартиру может прилететь „Град”. Страшно ночевать в бомбоубежище с паспортом в руке, молясь о том, чтобы проскочило. Страшно, когда ты едешь на машине в ночи и видишь залпы „выходов” орудий, и не знаешь, куда летит. Может, и к тебе. Страшно, когда на глазах у ребенка разрывает голову у его матери.
Это действительно страшно. Не обманывайте себя.
Купите винца, расслабьтесь, поменьше читайте новости и мойте чаще руки. Не сползайте в бездны личного ада. Это не лечит».
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Украинцы штурмуют границу «неньки» со стороны Польши: «родина» назад не пускает (+ВИДЕО, ФОТО)
На западной границе Украины на фоне новостей о тотальном карантине — небывалый ажиотаж и многокилометровые очереди из украинцев, которые ни пешком, ни на колёсах уже больше суток не могут попасть домой.
И это, похоже, только начало — дальше на кордоне прогнозируют полный коллапс.
Так, в ночь с субботы на воскресенье Польша закрыла границы почти полностью, оставив только три пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская, остальные пять закрыты как минимум на две недели, пока будет действовать карантин. Напомним, с 17 марта закрывает границы и Украина.
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Само собой, после распространения информации о приближающемся карантине на границе начали выстраиваться громадные очереди на въезд. Это объясняется ещё и тем, что заробитчан в Польше начали массово сокращать после закрытия предприятий уже из-за польского карантина.
Регулярные перевозки такой нагрузки не выдержали, мест в автобусах не хватает — едут забитые под завязку. А с 17 марта Украина закрывает проезд для пассажирских перевозок, останется возможность приехать домой только на машине. Поэтому ринулись все.
Уже сейчас те, у кого нет машины и кто не смог попасть в автобусы, столпились на границе со стороны Польши, в Корчове (это самый популярный пункт пропуска), и просятся «на подсадку» в автомобили, среди них и люди с детьми.
Границу уже пытаются брать штурмом.
«Это просто жесть — люди толпами приезжают к границе на такси и частниками (наши барыги в Польше уже наживаются — везут до КПП за 150–200 злотых, это 1000–1300 грн, часто не объяснив, что дальше — своим ходом, а пеший ведь закрыт).
В Корчове уже тысячи людей мерзнут, идут пешком до пункта пропуска и просятся у водителей автобусов и авто взять их с собой. Но мало кто соглашается, даже за деньги. В автобусах свободных мест нет, они уже забиты заробитчанами и не хотят платить штрафы за „перегруз”. А водители автомобилей не хотят рисковать.
Во-первых, боятся, что этот человек может быть заражен. А во-вторых, опасаются проблем при пересечении границы — мало ли, может, у попутчика документы не в порядке или окажется температура. Тогда и этого пассажира, и водителя отправят на карантин», — цитирует украинское издание «Страна» Тараса Забигайло из Львова, который стоит на границе в Корчове с 3 ночи 15 марта.
С польской стороны западной границы столпились украинцы — очередь на въезд огромная, многие пришли пешком
Разрешить ситуацию приезжали даже сотрудники украинского консульства в Люблине, которые распределили по автобусам часть людей, заполнив все стоячие места и договорившись с польскими пограничниками пропускать «бусы» с пассажирами сверх нормы. Но всех устроить не удалось — к границе постоянно прибывают новые люди.
Машины, по словам очевидцев, проходят «Краковец» в среднем 10–16 часов, автобусы едут еще медленнее — многие стоят с раннего утра 15 марта и еще не прошли даже половины очереди.
«Наш рейсовый автобус в салоне как селедки, с чемоданами. Люди с ночи просятся их подобрать, а водители не хотят брать», — рассказывает нам Виталина Весна, которая ждет в очереди на границе.
«А я на самолет покупала билеты месяц назад, вчера пришел мейл, что не будет рейса, купили билеты на автобус — тоже отменили рейс. И как мне доехать, если в машины не берут?» — жалуется живущая в Польше украинка Марина Тычина.
По словам очевидцев, на границе сейчас такой бардак, что пропускают всех подряд.
«Температуру типа меряют, но даже если там выше 37, пропускают», — рассказывает Галина Ярош, которая приехала из Польши 14 марта.
Некоторые, так и не сумев пересечь границу, возвращаются назад в Польшу.
«Мой знакомый доехал до Краковца и возвращается обратно в Варшаву — его никто не берет. Многие частники берутся везти людей к границе, берут немалые деньги и при этом не говорят, что пеший переход закрыт. И обратно везут замёрзших людей в Варшаву, еще раз взяв деньги. То есть зарабатывают дважды», — говорит нам львовянка Ольга Мацюк.
Кроме того, что западная граница сейчас и так забита, очередь выросла из-за пикета жителей приграничных регионов, которые заблокировали действующий автомобильный пункт пропуска «Краковец», требуя открыть «пеший».
Селяне десятками лет использовали «Шегини», чтобы быстро пронести в Польшу на продажу сигареты и водку. Теперь лавочка прикрылась — и это вызвало волну недовольства (хотя закрыли переход поляки).
По другой версии, люди протестовали против наплыва заробитчан (большинство которых их земляки из Западной Украины), опасаясь, что те привезут коронавирус.
Дочь Ольги Щербины так застряла в Корчове-Краковце в ночь 15 марта и смогла выехать только днем — через соседний пункт пропуска Гребенне-Рава-Русская, на котором очередь пока меньше и он не перекрыт пикетчиками.
«С украинской стороны перекрыт путь нашим гражданам на возвращение домой. Всю ночь люди в автобусах, авто ждали в очереди на пересечение границы, а наутро им сообщили, что дорога перекрыта, потому что с нашей стороны боятся эпидемии. Санжары — это не про территорию, а про людей», — написала Щербина на странице в соцсети.
Выпускник Варшавского политехнического университета, киевлянин Роман Кристофор тоже попал в переплет на границе, оказавшись в заложниках пешеходов, которые штурмовали КПП «Краковец».
«Ночка выдалась жаркой. Огромные очереди на границе. Единственный пеший переход „Медика-Шегини” в 00:00 15 марта закрыла польская сторона. Всех людей отправили на Краковец. Пеших людей не пропускали через границу, пока их не собралась критическая масса и они перекрыли единственный пункт пропуска полностью.
Очереди на въезд в Украину очень большие. Такое ощущение, что украинцев просто бросили на произвол судьбы в чужой стране. Украинцы брали штурмом пункт пропуска», — рассказал журналистам Кристофор.
Кстати, в Польшу теперь пускают только поляков и некоторые категории украинцев — те, у кого есть «карта поляка» или разрешение на работу (и то, по словам очевидцев, как повезет — некоторые пограничники заворачивают всех, кроме своих сограждан).
«Кроме того, нужно заполнить декларацию, по которой ты обязываешься пройти двухнедельный карантин, нужно написать адрес, по которому тебя будет проверять санэпидемстанция и полиция. И если поймают на улице во время карантина, штраф — 5 тысяч злотых (33 тысячи гривен)», — говорит Олег Недзельский, которого всё же пустили с «картой поляка».
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На Украине анонсировали дикое подорожание: кто больше других заработает на эпидемии?
В связи с бушующей в мире эпидемией коронавируса на Украине анонсировали существенное подорожание товаров «потребительской корзины», лекарств и средств первой необходимости. Эксперты уверяют, что цены подскочат уже в ближайшие дни.
В Сети ожидаемый скачок цен уже успели назвать «диким», ведь по итогам 2019 года продукты и услуги уже подорожали на 12,3%, тогда как инфляция составила всего 4,1%. В январе цены вновь поднялись, а сейчас украинцам обещают рост на основные товары вплоть до 20%.
В качестве причины называют «валютные скачки» из-за дисбаланса экономической ситуации в мире, спровоцированного эпидемией коронавируса и «нефтяными баталиями» в рамках ОПЕК+.
Так, эксперт в области экономики Юрий Гаврилечко уверен, что инфляция на Украине в 2020 году может выйти за рамки 15%, при этом подорожание будет уже сейчас.
Цены на овощи и фрукты подскочат на 15–20%, на хлеб и молочные продукты — на 10–15%, а мясная продукция подорожает на 5–10%.
Зная, что курс колеблется, будут закладывать дополнительный страховой зазор, то есть завышать, оправдывает ситуацию экономист Ярослав Жалило.
Стоит отметить, что и без эпидемий, «нефтяных войн» и т. д. украинские предпринимателя традиционно крутили цены в разы выше уровня инфляции.
Например, аналитики напомнили, что за последние пять лет стоимость пшена подскочила почти в пять раз — с 8–9 гривен за кг до 40 гривен.
Рост стоимости «потребительской корзины» за это же время составил 110%, при этом тарифы ЖКХ в зависимости от области поднялись на 300–500%.
Власти же традиционно рисовали красивую инфляцию. Никаких эпидемий не было и в помине, потому не исключено, что COVID-19 рассматривается производителями и поставщиками, в том числе в качестве повода заработать.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Украине придётся выживать в шоковом режиме: Саакашвили зовёт заробитчан срочно вернуться из Европы (ФОТО, ВИДЕО)
Михаил Саакашвили в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил, что Украина из-за пандемии коронавируса может потерять порядка 10% экономики, а после ее окончания и вовсе придется полгода выживать в шоковом режиме.
По мнению бывшего грузинского президента, украинцам, работающим в европейских странах, лучше вернуться на родину. Фактически полмиллиона жителей «незалежной» выехали за лучшей долей в Евросоюз, так что неплохо бы вернуть трудовые ресурсы обратно.
Саакашвили также предложил Киеву сформировать правительственную программу по снижению налогов и кредитованию, чтобы как следует мотивировать граждан на принятие такого решения. В Европе свирепствует вирус, и они остались без работы. Киев якобы должен использовать свой шанс.
Саакашвили несет бред. Украинскую экономику на одних работниках не вывезти.
Не стоит забывать, что основные фонды в промышленности изношены уже на 60%, поэтому стратегического роста вряд ли можно будет добиться без огромных капиталовложений. Людской ресурс проблемы не решит.
Госбюджет Украины, напомним, дефицитный, ориентированный на получение бесконечных кредитов. Проще говоря, в стране и денег-то нет! Какие программы кредитования и льготного налогообложения для граждан?
Так, топ-менеджеры украинских предприятий прибыль выводят в офшоры, не откладывая ее часть даже на амортизацию. Живут сегодняшним днем.
Пример — Ринат Ахметов, прикупивший за двести миллионов евро виллу во Франции. Информация о новом приобретении украинского олигарха появилась на сайте его инвестиционной компании SCM Holdings Limited.
Ахметову плевать и на коронавирус, и на соотечественников, и на перспективы украинской экономики.
Граждане, впрочем, выживают, как могут, пытаясь заработать всеми способами и в столь непростое время.
СМИ уже сообщили о том, как пограничники Луцкого отряда задержали на границе с Польшей автомобиль с запрещенным грузом. Украинец пытался вывезти из страны 50 тысяч респираторных масок в Европу, планируя выручить как минимум 50 тысяч долларов (без учета ажиотажного спроса!). Проверки продолжаются.
Главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко тем временем уверяет украинцев, что он надеется обеспечить сограждан средствами индивидуальной защиты. Надеется, но не обещает?
При этом в ряде украинских городов не то что масок нет, но и градусников не хватает.
Так, мэр Черновцов Алексей Каспрук жаловался, что у городских властей нет возможности обеспечить все население масками, биохалатами и электронными термометрами.
Сомнительно, что украинцы сменят шило на мыло и вернутся на родину, где с масками пока проблема, да и работы не найти. Пока что они бегут лишь из Италии. Остальные предпочитают остаться в Европе и переждать.
В социальных сетях, к слову, сограждане не желают лицезреть лица соотечественников. В украинских группах в Евросоюзе публикуются картинки с Пасхой и «коронавирусом», призывающие сограждан не возвращаться. Мол, не надо везти на Украину вирус из Европы.
После подобных призывов возникают сомнения, что украинцы решат вернуться домой, чтобы заняться подъемом украинской экономики. Сограждане считают их потенциальными источниками заразы, опасной для общества.
Мнение же бывшего грузинского президента, известного своими глупыми и авантюрными заявлениями, здравомыслящих людей вряд ли заинтересует. Проще отсидеться в Европе, чем ехать в страну, где власть только на словах заботится о людях.
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Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»
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Партия Шария и много-много полиции
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Агония.
Жуткое и мерзкое зрелище.
Рвота пена,судороги.