ВЦИОМ о воссоединении Крыма с Россией
12:46. 18 марта 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
К 6-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ВЦИОМ выпустил результаты опроса на тему отношения жителей полуострова в тем событиям по прошествии 6 лет. Они прямо скажем не сильно удивили.
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10204 – цинк (там же есть методика + обзор)
Ну а всех cевастопольцев и крымчан поздравляю с праздником возвращения домой.
Казалось бы было только вчера.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5718421.html