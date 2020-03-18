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ВЦИОМ о воссоединении Крыма с Россией

12:46. 18 марта 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


К 6-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ВЦИОМ выпустил результаты опроса на тему отношения жителей полуострова в тем событиям по прошествии 6 лет. Они прямо скажем не сильно удивили.



















https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10204 – цинк (там же есть методика + обзор)

Ну а всех cевастопольцев и крымчан поздравляю с праздником возвращения домой.
Казалось бы было только вчера.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5718421.html

Метки: 2014, вциом, крым, крымская весна, опросы, Россия, русская весна, севастополь, социология, Украина

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