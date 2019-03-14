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Опрос ВЦИОМ по воссоединению Крыма с Россией

17:35. 14 марта 2019 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:


От себя могут добавить:

1. Безусловно положительно. Прекращение украинской оккупации Севастополя по другому оценить просто нельзя.
2. Конечно проголосовал бы точно также. Любой способ сказать "Нет" бандеровской Украине можно только приветствовать.
3. Конечно положительно, так как в Севастополе теперь нет Украины. Этот плюс перевешивает даже объективно существующие проблемы городского хозяйства.
4. Скорее доволен. Много сделано (особенно в сравнении с Украиной), но есть куда стремиться и что улучшать в плане качества работы гос.аппарата, расходования федеральных средств и улучшения социально-экономического положения жителей Крыма и Севастополя.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4843081.html

Метки: вциом, крым, опрос, севастополь

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Один комментарий»

  • 1656 568
    evsol 14 марта 2019 в 20:02 Ссылка
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    Мы, севастопольцы и крымчане, для вас, большинства россиян, пустые клеточки в таблице??!!!

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