Опрос ВЦИОМ по воссоединению Крыма с Россией

От себя могут добавить:1. Безусловно положительно. Прекращение украинской оккупации Севастополя по другому оценить просто нельзя.2. Конечно проголосовал бы точно также. Любой способ сказать "Нет" бандеровской Украине можно только приветствовать.3. Конечно положительно, так как в Севастополе теперь нет Украины. Этот плюс перевешивает даже объективно существующие проблемы городского хозяйства.4. Скорее доволен. Много сделано (особенно в сравнении с Украиной), но есть куда стремиться и что улучшать в плане качества работы гос.аппарата, расходования федеральных средств и улучшения социально-экономического положения жителей Крыма и Севастополя.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4843081.html