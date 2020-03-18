Выпуск программы «Толстая LIVE.Всё будет ОК!» с участием Анатолия Вассермана. Ведущая Наталья Толстая.

Тема моей сегодняшней программы “Сильная женщина”. Как вы относитесь к феминизму? Сильная женщина и феминистка это разные вещи или одно и тоже?

Насколько я могу судить, сейчас это принципиально противоположные вещи. Сильным женщинам не надо требовать от других, чтобы им уступали место. Они находят это место сами. Феминизм когда-то зарождался, как движение именно сильных женщин. Но с ним произошло то, что происходит со многими добившимися своей цели. То есть, когда женщины получили реально равные права большая часть их занялась новыми делами использовав открывшиеся новые возможности. Но те кто умел только бороться по большей части не стали переучиваться. И теперь борются вообще не понятно за что. Это не только с феминизмом. Это со многими по началу серьёзными движениями такое происходит. Именно потому, что движение любое вовлекает в свою орбиту множество борцов. В том числе и профессиональных борцов, то есть тех кто кроме борьбы больше ничего не умеют.

А вот как стать сильной женщиной где-нибудь домохозяйке в Перми? У неё обычный уклад жизни, но она хочет быть кем то. Что ей бедняге делать?

Делать надо, грубо говоря, то же что делал я. А именно. Я всю жизнь занимался только тем, что мне самому нравилось. И всегда находились желающие за это заплатить. Просто потому-что то, что человеку нравится как правило получается у него так хорошо, что находятся желающие к нему обращаться за этим. Что касается домохозяек то интернет сейчас переполнен примерами того, как те же самые домохозяйки доводят какое-то из своих личных увлечений до совершенства. И дальше предлагают это другим. причём что угодно. От декоративной вышивки до художественных пирожных. Поэтому главное для успеха это опираться на то, что тебе самому нравиться. Что у тебя самого получается. Я не могу сказать этой самой домохозяйке из Перми чем заняться конкретно, именно потому-что это зависит только от неё самой. Причём. Что ещё важно в таких делах. Как правило у человека бывает несколько разных увлечений. Несколько разных видов возможностей. И поэтому практически всегда можно именно из того что нравится вам выбрать то что нужно другим…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/tolstaya-live-vsyo-budet-ok/