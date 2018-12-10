Лев Николаевич Толстой – о чём не рассказывают в школе

Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том,

как изменить себя.

Если считать что душа бессмертна, то где останется бренное тело после смерти, это уже не важно для мертвеца. Лишь только оставшиеся живые тешат своё самолюбие, обсуждая жизнь и смерть покинувшего это бренный мир гения.

Да,да! Именно гения! Простолюдин для живых совершенно безразличен. Какое нам дело до того как он жил и где помер.

Совсем другое дело - гений! Тут каждый из живых желает показать другим свою осведомлённость, а если представится возможность откопать какую-то неизвестную до сей поры новость из жизни гения, то тут уж только держись. Мы пускаемся в самые тяжкие, начинаем рыться в "грязном белье", вставлять свои острые словечки и фразы, что-бы новость оказалась, как минимум сенсацией и держалась у всех на устах, как можно дольше.

Так жизнь и смерть гения обрастает всё новыми слухами, сплетнями, домыслами, фальшивыми документами подтверждающими подлинность, выдуманных штрихов из биографии.

Только не подумайте, что я то же вам навязываю свою сенсацию о гении. Так просто мысли вслух.

Всю свою жизнь Лев Николаевич был в поисках сути предназначения человека. В своих раздумьях он прожил длинную жизнь в Ясной Поляне Тульской области, где и появился на свет.

Лев Николаевич был выходцем из богатого и знатного графского рода. Судьба дала ему возможность побывать в литературных кругах Москвы и Санкт-Петербурга, но он все время возвращался в свое родовое имение.

В Ясной Поляне он старался улучшить жизнь крестьянам, открыл для их детишек школу. Здесь он женился, воспитывал своих 13 детей.

Светские салоны, поездка по Европе только разочаровали Толстого. Он все равно вернулся в свою Ясную Поляну и стал всячески ее благоустраивать.

Интересен ли он современному человеку? Актуально ли его творчество сегодня?

Более трёх миллионов обращений к сайту с его именем - вот ответ на этот вопрос. Творчество Льва Толстого есть и будет востребовано во все времена, ибо темы, которые он раскрывал, - поиск смысла жизни, нравственного идеала, скрытых общих закономерностей бытия, социальной справедливости, - это вечные темы для человека, и будут до тех пор волновать нас, покуда живо человечество.

Льву Толстому было 24 года, когда он вошёл в русскую литературу со своей повестью «Детство» (1851г).



В лучшем, передовом журнале тех лет «Современнике» в конце печатного текста читатели увидели ничего не говорившие им тогда инициалы: Л.Н.





Отправляя своё первое произведение редактору журнала Некрасову Н.А., Толстой приложил деньги на случай возвращения рукописи. Отклик редактора, более чем положительный, обрадовал молодого автора. Но текст был настолько изуродован цензорами, что был неузнаваем автором.

«Это талант новый и, кажется, надёжный», - писал о молодом Толстом Н. А. Некрасов. «Вот, наконец, преемник Гоголя, нисколько на него не похожий…», - вторил ему И. С. Тургенев. Несколько позже, когда появилось «Отрочество», Тургенев написал, что «первое место среди литераторов принадлежит Толстому по праву и ждёт его, что скоро одного только Толстого и будут знать в России».

Лев Толстой рассказывает о детстве, отрочестве и юности. Это не автопортрет, а скорее портрет ровесника, принадлежавшего тому поколению русских людей, чья молодость пришлась на середину века.

Война 1812 года и декабризм были для них недавним прошлым, Крымская война - ближайшим будущим, а в настоящем они не находили ничего прочного, на что можно было бы опереться с уверенностью и надеждой.

в моей библиотеке собрание сочинений в 12-ти томах в моей библиотеке собрание сочинений в 12-ти томах

А в современном мире в нашем 2018 разве не то же самое? Точно такое же отсутствие духовных скреп, на которые мог бы опереться современный молодой человек.

"Счастливая, невозвратимая пора детства" сменяется «пустыней отрочества», когда утверждение своего «я» происходит в непрерывном конфликте с окружающими людьми.

В пору отрочества и юности интересуется вопросами отношений с простыми людьми, с широким кругом действующих лиц, представляющих народ.

Именно с этого времени для автора начались искания национальной и социальной гармонии, возникают мысли о несправедливости социального уклада российской жизни, пронизывающие всё его творчество.

«Люди, как реки» - вот афоризм писателя из романа «Воскресенье» ( 1889 - 1899 гг). Работая над этим последним своим романом, в дневнике Лев Толстой написал:

«Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем, определяем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть всё: все возможности, есть текучее вещество».

Таким образом Толстой подчёркивает многогранность каждого человека, его способность изменяться, а самое главное, внутренне развиваться, совершенствоваться.

Ясно-Полянский кумир

Л.Н.Толстой, оставил 90 (девяносто) томов и 400 потомков,

- царь писателей отказавшийся от Нобелевской премии,

- граф придумавший толстовцев.

-Чудак помещик ходивший за плугом, и почитавший сапоги выше шекспира.

-Мирный вегетарианец, избавлявший народ от голода и пьянства.

-Великан - колебавший трон Николая -2. (Алексей Суворин считал, что в России два царя Николай-2 и Лев Толстой и кто из них сильнее.)

- Гениальный педагог и наставник.

- Отлучённый от церкви предводитель религиозной секты.

- Экстремист, рецидивист, антихрист, исчадие ада.

- Подкоблучник, духовный самоубийца окружённый демонами.

- Литературный титан сброшенный с парохода современности.

Толстой настолько объёмная фигура, что человеку не погружённому в его творчество и незнакомому с биографией писателя, трудно разобраться в во все этой мешанине, что написана выше. И только истинный ценитель Русской литературы может докопаться до какой-то правды.

Предназначение человека, религия и богословие, педагогика – вот темы, которые очень волновали писателя в Ясной Поляне.

Он стремился постичь суть религии. С этим было связано издание некоторых его богословских работ. Подобные размышления Толстого вызвали отрицательную реакцию у православной церкви.

Лев Толстой против Петра Столыпина

Лев Николаевич Толстой был одним из критиков действий Столыпина на посту премьер-министра. Дошло до того, что в одном из писем он назвал его «самым жалким человеком».

У нас сейчас стало модно восхвалять П.Столыпина в руках которого была сосредоточена практически вся власть. А современные писаки в угоду власти переворачивают историю ставя её с ног на голову, выдавая чёрное за белое.

Современники тех лет писали, что против Столыпина выступали не только князья, которые отказались войти в его кабинет "разгона думы", на правах марионеток и участвовать в Столыпинских погромах и прореживании Европейской части России, высылая Русские сёла за Урал, его так же ненавидели Фабриканты и заводчики, «рыночники», и «традиционалисты», «государственники-коммунисты» и конечно же весь Русский многострадальный народ.

Рассчитывая на невежество и непонимание исторического момента, современные либералы попытались поднять знамя разбойника Столыпина. Начали возводить памятники, удалять весь негатив из архивов. На всех каналах попытались внушить людям о том что узурпатор Столыпин всеми любим. Но этого им не дали сделать. Памятники обливали краской, а порой просто сносили тракторами...

Толстой отвечал критикой в адрес Столыпина, указал на две основные, на его взгляд, ошибки:



1. — начали насилием бороться с насилием и продолжаете это делать



2. — успокоить население тем, чтобы, уничтожив общину, образовать мелкую земельную собственность[.

На этом письме полемика кончилась, точнее, стала носить односторонний характер. Толстой писал обличительные письма и статьи, из которых самой известной и гневной стала

«Не могу молчать»

Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей. Так что всё, что вы делаете теперь, с вашими обысками, шпионствами, изгнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами — всё это не только не приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а, напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения.

Столыпинские переселенцы на вокзале г. Томска. Из фондов ТОКМ Столыпинские переселенцы на вокзале г. Томска. Из фондов ТОКМ

То, что вы делаете, вы делаете не для народа, а для себя, для того, чтобы удержать то, по заблуждению вашему считаемое вами выгодным, а в сущности самое жалкое и гадкое положение, которое вы занимаете.

Так и не говорите, что то, что вы делаете, вы делаете для народа: это неправда. Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных, личных целей, для того, чтобы самим пожить ещё немножко в том развращении, в котором вы живёте и которое вам кажется благом.

Обращаюсь ко всем участникам непрестанно совершающихся под ложным названием закона преступлений, ко всем вам, начиная от взводящих на виселицу и надевающих колпаки и петли на людей-братьев, на женщин, на детей, и до вас, двух главных скрытных палачей, своим попустительством участвующих во всех этих преступлениях: Петру Столыпину и Николаю Романову.

Опомнитесь, одумайтесь. Вспомните, кто вы, и поймите, что вы делаете.

Ведь вы, прежде чем быть палачами, премьерами, царями прежде всего люди и братья людей, нынче выглянули на свет божий, завтра вас не будет. (Вам-то, вызвавшим и вызывающим к себе, как палачи, так и вы, особенную ненависть, вам-то особенно надо помнить это.)

Неужели вам, выглянувшим на этот один короткий миг на свет божий - ведь смерть, если вас и не убьют, вот она всегда у всех нас за плечами, - неужели ваше призвание в жизни может быть только в том, чтобы убивать, мучить людей, самим дрожать от страха убийства и лгать перед собой, перед людьми и перед богом, что вы делаете все это по обязанности для какой-то выдуманной несуществующей цели, для выдуманной именно для вас, именно для того, чтобы можно было, будучи злодеем, считать себя подвижником выдуманной России.

Сначала я думал про Петра Столыпина, когда имел наивность предлагать ему выступление с проектом освобождения земли от собственности, что он только ограничен и запутан своим положением, думал и про Николая Романова, что он своим рождением, воспитанием, средой доведен до той тупости, которую он проявлял и проявляет в своих поступках, но чем дольше продолжается теперешнее положение, тем больше я убеждаюсь, что эти два человека, виновники совершающихся злодейств и развращения народа, сознательно делают то, что делают, и что им именно, находящимся в той среде, где они, вследствие своей возможности удовлетворять желаниям окружающих их людей, живут в постоянной атмосфере лести и лжи, что эти два человека больше каких-нибудь других нуждаются в обличении и напоминании.

Да, вы все, от первого палача до последнего из них, Николая II, опомнитесь, подумайте о себе, о своей душе. Поймите, что все то, что побуждает вас делать то, что вы делаете, один людской, жалкий людской обман, а что истина в вас самих, и том голосе, который хоть изредка, но наверное говорит в вас и зовет вас к одному тому, что нужно человеку в этом мире, к тому, что несовместимо с злобой, местью, причинением страданий, не говорю уже, с казнями, к одной любви, к любви и к любви к людям. Только одно это нужно, только это даст вам благо в этой жизни и в том скоро предстоящем каждому из нас переходе из этой жизни в то состояние, которое мы не знаем.

Помоги вам в этом, всем вам, как вам, несчастным, заблудшим, преимущественно юношам, которые думают насилиями и убийствами избавить себя и народ от насилий и убийств, так и вам псом несчастным палачам от того сторожа в Москве и заместителя по 15 р. с головы до Столыпина и Ник. Романова, помоги вам всем тот бог, который живет во всех вас, опомниться прежде смерти и скинуть с себя все то, что мешает вам вкусить, истинное, открытое для всех нас в любви благо жизни.

Позднее, уже в 1909 году Лев Толстой подготовил премьеру очередное послание. Начиналось оно словами

«Пишу вам об очень жалком человеке, самом жалком из всех, кого я знаю теперь в России. Человека этого вы знаете и, странно сказать, любите его, но не понимаете всей степени его несчастья и не жалеете его, как того заслуживает его положение. Человек этот — вы сами».

Первое покушение на Столыпина было совершено в августе 1906 года. Российские и иностранные газеты того времени печатают жуткие подробности взрыва, прогремевшего 12 (25-го по новому стилю) августа на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге на даче премьер-министра Столыпина:

«…около 4 часов дня окрестности Аптекарского острова были потрясены страшным гулом. Через секунду гул взрыва повторился с грандиозной силой. Переполох среди обывателей мгновенно превратился в грозную панику…» («Петербургский листок»);

«…Весь передний фасад дома был буквально разворочен взрывом… Из-под обломков спасали раненых, выносили трупы убитых… Паника уже проходила, но ужас был написан на всех лицах… Кажется, ни одна катастрофа в Петербурге не произвела столь тягостного впечатления» («Новое время»).

Не пострадал лишь сам Столыпин.

Ответом правительства на теракт явилось введение системы военно-полевых судов с целью «достаточно быстрой репрессии за преступления, выходящие из ряда обыкновенных».



Люди быстро окрестили казни через повешение по приговору этих судов «столыпинскими галстуками», а сами виселицы – «столыпинскими качелями».

Новые суды формировались из офицеров местных гарнизонов и облекались чрезвычайными полномочиями: решения их не подлежали обжалованию, а приведение приговоров в исполнение следовало не позднее, чем через сутки после их вынесения.

Самым распространенным приговором данных судов, которым предавались в разных местностях в течение 24–48 часов и которые порой длились по несколько минут, стала смертная казнь, за что обыватели прозвали эти суды «скорострельными».

Текст писем здесь:

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/LNT.HTM

Сразу после смерти тело писателя было забальзамировано и выставлено для всеобщего обозрения на станции «Астапово». Несколько тысяч человек собралось в Ясной Поляне 9 ноября 1910 года на похороны Льва Толстого.

Это были необычные похороны. Как завещал сам писатель, они проходили не по православному обряду. На них не было священников, никто не молился, не зажигали свечи, не несли образов.

Тело Льва Николаевича положили в дубовый гроб, на крышке которого не было креста.

Толстой завещал хоронить его без церковного пения и ладана. На похоронах не было торжественных речей.

Власти считали тогда писателя отъявленным врагом государства. Лев Николаевич был одним из критиков действий Столыпина на посту премьер-министра. Дошло до того, что в одном из черновиков писем он назвал его "самым жалким человеком"

Власти побоялись, что на похоронах могут звучать противоправительственные заявления, поэтому на мероприятии присутствовало много местных полицейских.

В последний путь толпа проводила любимого писателя, стоя на коленях, с тихим пением "Вечной памяти" и преклоненными головами.

Дорогу, по которой было шествие, яснополянские крестьяне устлали сосновыми ветками.

Толстой по-своему толковал Новый Завет и сам отрекся от Церкви. Церковные учения писатель называл ложью, а Таинства – колдовством. Синоду пришлось узаконить существовавшее непринятие Толстым Церкви и отлучить его от нее.

Еще в юности Лев Николаевич мечтал о формировании "новой религии" без таинственности. Свою позицию писатель изобразил в статье "Как читать Евангелие?". Из нее можно сделать вывод, что Лев Николаевич был глубоко верующим человеком, просто по-своему понимал учения Христа.

Было много людей, которые одобряли взгляды писателя на религию, они видели в нем героя и присылали Толстому письма. Да и родня Толстого руководствовалась его личными пожеланиями и похоронила его согласно завещанию.

Могила гения находится в тихой парковой аллее. Ее никак не украшали и не делали на ней никаких отметок. Воистину можно сказать, что великий человек велик даже в смерти.

Он похоронен, как самый простой крестьянин.

Самые яркие цитаты Льва Толстого:

- Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя.

- Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это.

- Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

- Всякий пусть метет перед своей дверью. Если каждый будет делать так, вся улица будет чиста.

- Мы только оттого мучаемся прошедшим и портим себе будущее, что мало заняты настоящим. Прошедшее было, будущего нет, есть только одно настоящее.

- Всегда кажется, что нас любят за то, что мы так хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит.

- Без любви жить легче. Но без неё нет смысла.

- Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр и наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Ты осудил, а он уже другой.

- Мир движется вперёд благодаря тем, кто страдает.

- Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от других.

- Дело не в том, чтобы знать много, а в том, чтобы знать из всего того, что можно знать, самое нужное.

- Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.

- Люди часто гордятся чистотой своей совести только потому, что они обладают короткой памятью.

- Одно из самых удивительных заблуждений — что счастье человека в том, чтобы ничего не делать.

- Зло только внутри нас, то есть там, откуда его можно вынуть.

- Человек должен быть всегда счастливым, если счастье кончается, смотри, в чём ошибся.

- Я уверен, что смысл жизни для каждого из нас — просто расти в любви.

- Все строят планы, и никто не знает, проживёт ли он до вечера.

- Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его живут так же.

- Счастье охотнее заходит в дом, где всегда царит хорошее настроение.

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Источник: cont.ws