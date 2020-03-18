США – обнищают, Европа – вымрет
Полную версию программы смотрите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=OS4Ce…
Еженедельная передача с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.
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Поддержать авторские передачи К. Ю. Душенова https://goo.gl/zmH3n6
#ДеньТВ #Душенов #Фефелов #пандемия #коронавирус #Европа
Душенов, эпидемия коронавируса – это никакая не эпидемия идиотизма, а четко спланированная операция, конечные цели которой мы, надеюсь, скоро поймем. Меркель, Макрон и другие вовсе не идиоты, а действующие лица разыгрываемого спектакля. Они просто исполняют отведенные им роли.
Вообще, мне больше по нраву спокойная рассудительность Фефелова, чем слегка истеричная эмоциональность Душенова. Душенов подавляет, а Фефелов спокоен. В итоге, считаю, Фефелов ближе к истине: коронавирус существует, но он не так страшен, как его малюют. А “малюют” его, чтобы запугать население, как раньше запугивали террористами. А запугивают население, чтобы оно было податливым и послушным. Ну и т.д. и т.п
При таком раскладе действительно на Западе возникает коллапс
в силу паники и всеобщего психоза и не в немалой степени из-за
западных СМИ. Вашингтон и его вассалы породили свои
свихнувшиеся масс-медиа, а теперь пожинают их плоды.
Не стоит России наступать на те же грабли.