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США – обнищают, Европа – вымрет

23:09. 18 марта 2020 122 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Полную версию программы смотрите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=OS4Ce…

Еженедельная передача с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.

Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Поддержать авторские передачи К. Ю. Душенова https://goo.gl/zmH3n6

#ДеньТВ #Душенов #Фефелов #пандемия #коронавирус #Европа

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h562nGeBX6Q

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2655 2155
    Антон 19 марта 2020 в 0:46

    Душенов, эпидемия коронавируса – это никакая не эпидемия идиотизма, а четко спланированная операция, конечные цели которой мы, надеюсь, скоро поймем. Меркель, Макрон и другие вовсе не идиоты, а действующие лица разыгрываемого спектакля. Они просто исполняют отведенные им роли.

    Вообще, мне больше по нраву спокойная рассудительность Фефелова, чем слегка истеричная эмоциональность Душенова. Душенов подавляет, а Фефелов спокоен. В итоге, считаю, Фефелов ближе к истине: коронавирус существует, но он не так страшен, как его малюют. А “малюют” его, чтобы запугать население, как раньше запугивали террористами. А запугивают население, чтобы оно было податливым и послушным. Ну и т.д. и т.п

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  • 8696 7618
    Руса 19 марта 2020 в 0:50

    При таком раскладе действительно на Западе возникает коллапс
    в силу паники и всеобщего психоза и не в немалой степени из-за
    западных СМИ. Вашингтон и его вассалы породили свои
    свихнувшиеся масс-медиа, а теперь пожинают их плоды.
    Не стоит России наступать на те же грабли.

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