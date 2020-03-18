Главред «Новой» уходит от вопросов по поводу имеющейся у него недвижимости на 350 млн рублей

Главред «Новой газеты» отказывается комментировать расследование Федерального агентства новостей об имеющейся у него недвижимости на 350 млн рублей.

Напомним, журналисты ФАН разузнали об элитных квартирах, загородных участках и домах, купленных главредом «Новой» на деньги, полученные за написание заказных материалов. При этом, чтобы скрыть дорогостоящее имущество, Муратов воспользовался проверенной схемой, записав недвижимость на членов своей семьи.

«Полное безобразное вранье. Комментировать ФАН не буду ни при каких обстоятельствах», - заявил Муратов.

По всей видимости, главреду всё же есть что скрывать, иначе не понятно (непонятно), зачем он уклоняется от неудобных вопросов.

Кроме того, «Новая газета» явно пытается спасти подпорченную репутацию Муратова, выпуская позитивные статьи о главреде. На сайте «Новой газеты» множатся статьи о том, как Муратов переучреждает журналистскую премию «Камертон» имени Анны Политковской, собирает деньги для детей больных СМА, рассуждает об обновлении Конституции. Про элитную недвижимость и расследование ФАН, разумеется, упоминаний нет.

Очевидно, что молчание главреда «Новой газеты» вызывает еще больше подозрений к его персоне. Если он считает себя настоящим журналистом, то обязан прокомментировать информацию, подтвердить либо опровергнуть её. Продолжая прятать голову в песок, Муратов лишь подтверждает, что ответить ему попросту нечего.