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Е.Ю.Спицын и В.А.Волков “Как Иван Грозный добивал Большую Орду”

14:25. 18 марта 2020 53 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5WvS961KYxQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14286 20
    Русофил 18 марта 2020 в 14:29

    Иван Грозный был ОРДЫНСКИМ царём.
    Дятлы тупые.
    Мама у него Глинская из рода Мамая.
    жена Ивана Грозного дочь кабардинского князя Темрюка.

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