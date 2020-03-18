Е.Ю.Спицын и В.А.Волков “Как Иван Грозный добивал Большую Орду”

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От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.
Иван Грозный был ОРДЫНСКИМ царём.
Дятлы тупые.
Мама у него Глинская из рода Мамая.
жена Ивана Грозного дочь кабардинского князя Темрюка.