Главная » Видео, История, Мировоззрение

Е.Ю.Спицын и В.А.Волков “Орден опричников: хватит сочинять историю”

19:29. 28 февраля 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

#Историческиезарисовки #МПГУ #Спицын #Волков #ИванГрозный #Опричнина

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JDG8ZI42KeA

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>