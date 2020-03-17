Как различать людей и биороботов. Александр Волошин. Часть 2
Какие механизмы делают людей одержимыми или биороботами.
Автор-сказитель – Александр Волошин
Часть 1 – https://youtu.be/R0KBqVfNI40
- Наличие во власти людей с нечеловеческим поведением.
- Неоднородность общества. Разница между людьми, одержимыми и биороботами.
- Понятие о природных и неприродных существах.
- Какие механизмы делают людей одержимыми или биороботами.
- Различие источников удовольствий у людей, одержимых и биороботов.
- Различие в смыслах жизни.
- Как людей превращают в одержимых или биороботов с помощью образования, искусства и СМИ.
- Когда люди освободятся от власти одержимых и биороботов.
- Что можно сделать для обустройства человеческой жизни уже сейчас.
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В России принято экспортировать древесину, а можно ещё отправлять на экспорт камни для декора и строительства. Сланцевыми породами можно мостить брусчатку, дорожки, обкладывать фасады зданий.
Было время разбрасывать камни, сейчас наступает время-продавать камни на экспорт.
Можно вылавливать затопленные деревья в русле рек и производить из этой древесины декор, мебель, столешницы.
Песок можно сплавлять в плиты для дорожек, пусть дороже бетона, но результат более эстетичный, особенно если подобрать особый кварцевый грунт.
Реки надо привести в порядок-укрепить берега, посадить кусты и деревья-вдоль воды, для предотвращения размытия грунта почвы.
Многие пешеходные дороги -находятся в плохом состоянии, нет в покрытии грунта, в дождь и слякоть пешеходы месят грязь-а это не гигиенично и создаёт отрицательное представление о стране.
Надо больше дорог к перспективным туристическим местам-на берегу морей России, где к воде только обрыв-сделать хоть лестницу.
Если в России жили бы иностранцы, то они бы в каждый эстетичный участок реки в городе-установили бы камень-для декора, для иностранцев приятно когда из воды выступают как бы скальные породы.
Нужно через лес делать больше троп и дорожек-в пригородах, можно прокладывать тропные маршруты через лес, помню в детстве собирал белый гриб в лесу с родителями и тропинка пролегала по вершинам холмов поросшими соснами и всюду росли грибы, главное лес хороший без сорной травы.
У меня творческое воображение, решил поделиться идеями!
Каждая моя идея для человека с руками-это перспективное дело -где можно заработать деньги для жизни!
В России нефтеперерабатывающие предприятия могли бы сотрудничать с атомщиками и устанавливать в местах перегонки нефти -атомные генераторы, это бы упростило доставку энергии к перегонным аппаратам. Тогда нефтепереработчики смогут использовать более энергозатратное оборудование, в результате чего выпускать более октановое топливо. Окупаемость атомного генератора-около трёх лет.
В России можно начать обучать специалистов с работой с более мелкой и детальной электроникой для авто
Россия могла бы средствами газпрома построить ряд нефтеперерабатывающих предприятий в Татарстане из итальянского оборудования и в итоге нарастить экспорт бензина в Европу и Азию.
Можно будет делать бензин не только 6 класса, но расшириться до 7 класса, где топливо практически чистое-как спирт
Саудовская Аравия должна зарезервировать капитал в федрезерве США, в будущем страна столкнётся с дефицитом капитала у себя в стране, через три года бюджет в Саудовской Аравии сократится в шесть раз, будут заморожены проекты в военной отрасли.
Принц мог бы сократить ряд приближённых, зачем ему столько сторонников? Если в стране будут финансы, то многое будет стабильно.
Аравийцы могли бы арендовать нефтяные поля в соседних странах, тем самым сведя к миниму финансовые издержки.
В дельте Нила есть незадействованные нефтяные месторождения..
В Анголе в будущем сосредоточиться добыча нефти.
Бахрейн и Катар уже сейчас сокращает поставки нефти-из-за низкого качества, из-за наличия серы в сырье, там есть ещё бактерии которые ухудшают качество нефти.
Мне есть дело до всего-где можно сказать правду и заработать на этом деньги и увеличить свой авторитет и своё влияние. Мастер определяется по его потенциалу и амбициям. Многие верили, что у Путина есть план развития страны, но всё оказалось иллюзорно. Лично я стараюсь дать оценку-всем важным процессам. Каждый должен высказывать своё мнение, свой взгляд, но общество занято как правило лукавою праздностью!
Через два года-многие будут жалеть, что не инвестировали в Сингапур-в их банковскую систему. Через несколько месяцев Федрезерв США проведёт вливания в банк Сингапура-около 4 мрдов долларов, это послужит началом вливаний в экономику Сингапура федрезервом США, в ближайшие 40 лет будет инвестировано в Сингапур около 40 триллионов долларов. Сейчас капитализация банка Сингапура составляет около 400 млрдов долларов-это вместе с капиталом западных корпораций.
Бангко́к мог бы стать вторым финансовым центром планеты в будущем, но рамки и ограничения не дают сделать подобное.
Самыми успешными будут в России-кто наладит диалог с западными корпорациями, в России существует ряд медицинских субстанций востребованных в Мире, Россия могла бы помочь побороть ряд болезненных пороков населения планеты-это болезни легких, печени и сердца, В России можно создать достойную замену крови-содержащую антитела-взятые из живой крови и увеличенный их объём.
США должно срастить свою экономику с экономикой Мира, оффшорные банки плохи тем, что они подчинятся странам оффшорной юрисдикции, от этого нет свободы -капиталу. Если капитал приобретёт свободу, то он станет вливаться в экономики тех развитых стран-где конкуренция больше и рамки и ограничения снижены.
В ближайшие 20 лет экономика увеличится за счёт развития промышленности Тайланда , там будут производить всю основу электронной промышленности-матрицы для печати плат электроники, размеры плат сократятся в разы, потребители привыкнут, что смартфон должен быть тоньше монеты. В будущем многие пользователи будут через смартфон учитывать уровень своих трат и прибылей, постепенно потребители поймут, что пенсионные накопления надо держать за границей, в банках тех регионов-где инновационный подход к капиталу, к примеру сейчас Сингапур, в будущем Тайланд и банк Бангладеш.
В Росси нельзя инвестировать пенсионные накопления в реальные мировые банки, от этого и застой, а так многие могли приумножить капитал.
На мой взгляд вирус в России будет опасен ещё месяц, а меры предосторожности России будут действовать до декабря.
Через 2 года Илон Маск создаст новую космическую станцию, она будет построена на деньги частного капитала и разорится Маск в 2027 году.
На орбиту надо выводить инновационное оборудование, а не подобие прошлого. Хорошо бы было иметь оборудование которое будет замерять температуру в пространстве планеты, можно предугадывать будет вихри циклонов. Илон Маск-это не тот лидер который приведёт США к успеху.