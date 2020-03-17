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Как различать людей и биороботов. Александр Волошин. Часть 1

16:31. 17 марта 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какие механизмы делают людей одержимыми или биороботами.

Автор-сказитель – Александр Волошин
Часть 2 – https://youtu.be/dofkvGi4fjY

- Наличие во власти людей с нечеловеческим поведением.
- Неоднородность общества. Разница между людьми, одержимыми и биороботами.
- Понятие о природных и неприродных существах.
- Какие механизмы делают людей одержимыми или биороботами.
- Различие источников удовольствий у людей, одержимых и биороботов.
- Различие в смыслах жизни.
- Как людей превращают в одержимых или биороботов с помощью образования, искусства и СМИ.
- Когда люди освободятся от власти одержимых и биороботов.
- Что можно сделать для обустройства человеческой жизни уже сейчас.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R0KBqVfNI40

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