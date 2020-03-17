Как различать людей и биороботов. Александр Волошин. Часть 1

Какие механизмы делают людей одержимыми или биороботами.



Автор-сказитель – Александр Волошин

Часть 2 – https://youtu.be/dofkvGi4fjY



- Наличие во власти людей с нечеловеческим поведением.

- Неоднородность общества. Разница между людьми, одержимыми и биороботами.

- Понятие о природных и неприродных существах.

- Какие механизмы делают людей одержимыми или биороботами.

- Различие источников удовольствий у людей, одержимых и биороботов.

- Различие в смыслах жизни.

- Как людей превращают в одержимых или биороботов с помощью образования, искусства и СМИ.

- Когда люди освободятся от власти одержимых и биороботов.

- Что можно сделать для обустройства человеческой жизни уже сейчас.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#биоробот #человек #какотличить #матрица #биология #программирование #среди #нас #стать #вычислить #чем #отличаются #кто #народное #славянское #радио #тайны #мира #клоны #гибриды #плоти #александр #волошин #роботы #они #георгий #бедоев



#Биоробот #Человек #Какотличить #Биороботы #Матрица #Биология #Программирование #ТайныМира #БиороботыСредиНас #БиороботыКлоныГибриды #БиороботыВоПлотиЧеловека #АлександрВолошин #Роботы #ЧеловекКакБиоробот #КакСтатьБиороботом #КакВычислить #ЧемОтличаются #БиороботыКтоОни #ГеоргийБедоев #НародноеСлавянскоеРадио

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R0KBqVfNI40