Как различать людей и биороботов. Александр Волошин. Часть 1
Какие механизмы делают людей одержимыми или биороботами.
Автор-сказитель – Александр Волошин
Часть 2 – https://youtu.be/dofkvGi4fjY
- Наличие во власти людей с нечеловеческим поведением.
- Неоднородность общества. Разница между людьми, одержимыми и биороботами.
- Понятие о природных и неприродных существах.
- Какие механизмы делают людей одержимыми или биороботами.
- Различие источников удовольствий у людей, одержимых и биороботов.
- Различие в смыслах жизни.
- Как людей превращают в одержимых или биороботов с помощью образования, искусства и СМИ.
- Когда люди освободятся от власти одержимых и биороботов.
- Что можно сделать для обустройства человеческой жизни уже сейчас.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#биоробот #человек #какотличить #матрица #биология #программирование #среди #нас #стать #вычислить #чем #отличаются #кто #народное #славянское #радио #тайны #мира #клоны #гибриды #плоти #александр #волошин #роботы #они #георгий #бедоев
#Биоробот #Человек #Какотличить #Биороботы #Матрица #Биология #Программирование #ТайныМира #БиороботыСредиНас #БиороботыКлоныГибриды #БиороботыВоПлотиЧеловека #АлександрВолошин #Роботы #ЧеловекКакБиоробот #КакСтатьБиороботом #КакВычислить #ЧемОтличаются #БиороботыКтоОни #ГеоргийБедоев #НародноеСлавянскоеРадио