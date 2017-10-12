Вокруг Поля Куликова / Следы применения пплазменого оружия ?

Продолжение поста “Неправда Непрядвы” (ЧИТАТЬ СНАЧАЛА – http://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/n…) Причины конфликта, приведшего к сражению между силами Мамая и Дмитрия..Подоплека разсматриваемого, обстановка в мире, на момент события.

Собственно, это обещанное продолжение поста “НЕПРАВДА НЕПРЯДВЫ..” Вообще, ныне существующие, находящиеся в доступе тексты, повествующие о сражении на “поле Коуликове” всем давно известны. Они давно “пережеваны”, переварены, разобраны специалистами, потому этот разбор мы опустим (в конце поста я дам ссылку интересующимся, аналитикам, для удовлетворения их потребности детального разбора события, копания в разных интересных мелочах) Так же, в самом конце поста, первое упоминание о событии (его текст) И главное – всё это было очень и очень давно..Так давно, что и оригиналов рукописей не осталось..Да и сама летопись часто не сходится с официально принятыми ныне датами и событиями..Давайте будем помнить и об этом..

А пока разсмотрим основные моменты.

Возможно, кому то покажется странным сам угол обзора, какие то моменты могут казаться неприятными или враждебными, противоречащими самой национальной идее Роуси..Кое что покажется нереальным, бредовым, просто смешным, в чем то противоречивым, но..Порою что либо, невозможно объяснить строго ограниченным, научным методом, потому приходится раз/ширять диапазоны, пополнять арсенал инструментов познания..Ведь мы не являемся официальной наукой – нам можно безгранично предполагать – у нас есть свобода! Да ведь и сама жизнь, не всегда объясняется строго научным методом, вернее, сам метод, оную (нашу жизнь) не всегда объясняет изчерпывающе, как того хотелось бы..Да и не логикой единой жив чел, часто именно нелогичные поступки приводят в выходу из трудных ситуаций, что мы и разсматриваем ныне, в данном посте..Посему приступим, помолясь..Благослови, Отче!

ОБСТАкаНОВКА ПЕРЕД СОБЫТИЕМ

Сначала нужно хотя бы в общих чертах представлять сложившуюся на то момент ситуацию.Разставить приоритеты событий, согласно не нашей врожденной эгоцентрике (человека или народа) а согласно мирового масштаба самого произошедшего.Так, мы говорим. что Куликовская битва явилась “первой ласточкой” освобождения Руси из под татарского ига, и потому это архиважно.И это так, но…на самом деле, это было уже и не начало, а самый разгар смуты в Орде, Тартарии, Империи, частью которой являлась и Московия. Орда Залесская – так называлась в то время Московская Русь, с ее воинством и жителями, на фоне отображения других Орд Великой Тартарии. Мы были частью огромной империи (и это важно) которая начала в тот момент рушиться – или уже просто сыпаться..Без такого “мысленного охвата” пространства-времени, не будет адекватного понимания момента.

То что происходило, была по сути начавшаяся Гражданская Война, перехват власти на местах региональными правителями..Так, темник Мамай, личность конечно загадочная..Звали его Тетяк, по некоторым данным, Мамай наверняка “прозвище”, а может и то и другое..Тут можно “прошутить” Мамая (не в обиду ему конечно) Мамай – от слова Мама, а Тетяк – от слова Тётя..Как то смешно, всё какие то женские у него “погремухи”..И с чего бы это? Ладно, в общем захватил он власть при живом царе Ордынском, а звался он у своих вассалов, улусников – ВСЕСВЕТЛЫЙ ВОЛЬНЫЙ ЦАРЬ, не менее..Такого признания (на предмет лояльности к своему самопровозглашенному статусу) он требовал от всех вассалов Волжской Орды (со столицей в Сарае) улусников, которых отныне считал своими.

ПРИЧИНА, ЗАВЯЗКА КОНФЛИКТА

То есть как, вольный царь – не канонически поставленный, по роду своему, а так, самопровозглашенный, своим произволом, своей волей..Потому Дмитрий, собственно, и не оказывал Мамаю должного уважения, почтения, как того требовал оный, равно как и его послам (согласно ряду, договору) Мамай, самопровозгласившись, требовал себе царских почестей от своих улусников – оно и понятно..И хотя Дмитрий формально подчинялся Волжской Орде, ее царю, но не обязан был подчиняться Мамаю, самовольно захватившему власть в последней.

И более того, если бы он подчинился, и признал Мамая в новом статусе, сохранялся риск того, что в случае наведения конституционного порядка (что и сделал Тохтамыш) Дмитрию пришлось бы нести уголовную ответственность, как вступившему в сговор с гос.преступником, организатором переворота. Пришлось бы доказывать что это было под принуждением, страхом смерти, и т.д. и т.п..Потому Дмитрий и отказался почитать Мамая за царя, ведь Мамай – Тетяк был выскочка, захвативший власть, он не был рода царского и царем официально не являлся.В общем, дело было так – князь принял послов Мамая не как царских, а как послов его, Дмитрия, ровни (что и было адекватно ситуации) Отсюда и пошла завязка самого конфликта, главная его причина.

Дааа, время было такое..Время перемен..Передел всего мира..Это было время обособления дальних провинций Тартарии, Империи Великого Хама, постепенный развал Единой Тартарии Великой на региональные Орды..А началось это гораздо раньше..Тамерлан, будучи еще улусником, и данником (таким же региональным управленцем, как Дмитрий) перестал платить дань сыновьям Великаго Хама, которые собственно и начали “дербанить” Империю, “разгадившись” меж собой, после отхода от власти и смерти престарелого Великаго Хама, не поделив наследство Тартарии, Орды, страны Катай (это всё одно и то же) со столицей в Хамбалыке. Хотя, такое изначально было заложено свыше..

ТАМЕРЛАН и ТОХТАМЫШЪ

Тамерлан понял в чем дело, и начал эти средства (неуплаченную дань) вкладывать в организацию воинской инфраструктуры, ибо был умен, решителен, выдержан, и весьма дальновиден.Семь лет Тамурбек не платил дань в столицу..Он выжидал момент (читать подробнее - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/37952…< ![CDATA[]]> ) Когда его спросили – почему не платит дань, он ответил что то типа - проблем с оплатой нет, просто я без/покоюсь о ее сохранности (когда отправлю с обозом в столицу) подвезу сам, при случае..“Отмазывался” в общем, не обозначая свои намерения, проявляя лояльность в остальном, хотя сам уже мысленно вышел из состава империи.

Но не все мыслили “на разрыв” и обособление – Тохтамыш, к примеру, законный царь Синей Орды, пришел навести конституционный порядок в Волжской Орде, и наказал в итоге Мамая..Дмитрий же тут выступал в качестве законопослушного улусника, который сопротивлялся незаконно захватившему власть преступнику.Хотя это не помогло – Тохтамыш в итоге, наказал и Дмитрия впоследствии (чтобы боялся) А то вкусил, понимаешь, татарской крови, гляди, крылья расти начнут..Но нам того и было нужно – потому умный Тохтамыш нам их и подрезал, пусть ненадолго.

Но одного желания Тохтамыша, для наведения конституционного порядка в империи, было недостаточно – слишком велика была сила инерции, центробега начавшегося разлета, да это и само веление времени. Увы, империя “отцвела” – завершила существование, миссия ее была выполнена, так всегда бывает, и это процессы уже не зависящие от человека, тут космос, его законы, цикличность и т.д..Галактики погибают, не то что империи..

Тамерлан же, оказавшийся терпеливее, и мудрее Мамая, выдержав грамотно паузу, саккумулировав необходимые силы, “накрывает” всё и вся.Он разбивает Тохтамыша, последний оплот уходящего прошлого, в попытке создать новую империю, имени себя любимого.И это ему удается, пусть даже ненадолго (в сравнении с предыдущей) но в жизни своей он ощутил горько-сладкий, терпкий вкус победы, победителем же и умер..

Почему он не пошел на Русь – вполне возможно что особо и не зачем, каких то богатств, ресурсов на Москве не было, особенно после череды разорений. Так, особо “не горело”..А возможно, и скорей всего, христиане с ним договорились (в версию с иконой я лично не верю) Тамерлан был человек мудрый, жесткий, но не кровожадный (как его поливают пропагандосы) Он покорял народы создания инфраструктуры ради – ВОЗСТАНАВЛИВАЛ ИМПЕРИЮ, но, УЧИТЫВАЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ В МИРЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

ВЕРСИЯ с ИКОНОЙ БОГОРОДИЦЫ и бегством от неё Тамерлана НЕСОСТОЯТЕЛЬНА (РПЦ приХватизация)

В 1395 году, произошло ожесточённое сражение между войсками Тохтамыша и средниазиатского эмира Тимура. Тимур одержал победу, Тохтамыш бежал. Армия Тимура вступила в южнорусские земли и взяла город Елец. В Москве с ужасом ждали дальнейшего продвижения завоевателей, спешно готовясь к обороне. Но нашествие на Москву так и не состоялось, Тимур повернул войска вспять, оставив за облаками дорожной пыли загадку – почему?

Дело в том, что Елецкая земля была единственной областью Руси, которая входила непосредственно в состав Золотой Орды , в то время как Московская Русь была самостоятельным, хотя и вассальным, государством.

Так что Тамерлан поступил адекватно и прагматично - он воевал с Золотой Ордой, потому и взял Елец ..Какой смысл было разорять Московскую Русь, исправно выплачивающую ему дань? В 1405 году, после смерти Тимура, Московия всё-таки отказалась платить дань. Последовал карательный поход одного из сподвижников Тимура, эмира Едигея. Московский князь бежал из столицы и выплата дани была восстановлена.(….и куда смотрела икона?)

Вот примерно такая была обстакановка ДО и ПОСЛЕ в нашем регионе, и потому, тянуть на себя одеяло, думая лишь о себе, как о пупах земли – это не видеть ситуации в целом, что чревато неверной ее оценкой и соответственно такими же принимаемыми решениями.

ПРЕДЫСТОРИЯ БИТВЫ

Что касаемо самой битвы – тут у Мамая скорее всего не было явного намерения биться..Расчет был на то, что Дмитрий “струхнет”, и убежит, оставив Московию, Орду Залесскую..Ради того и Олег Рязанский, такой же улусник Волжской Орды как Дмитрий, Мамаю, беззаконно захватившему власть, присягнул.Олег предложил оному свои услуги, корысти ради (сесть на престол Московии) естественно, получив на это дело ярлык от самопровозглашенного Вольного и Всесветлого нового царя Мамая.

К тому же Олег “сблатовал” на это дело Ягайло Ольгердовича литовского, своего “лепшего кореша”, предложив тому “долю”..По большому счету, они ничем не рисковали..Им нужно было всего то, грозно насупившись, стать на рейде – выйти на марш со своими “бригадами”, наизготовку..Что называется -”до кучи”.. Об этом и сам Мамай ответствовал Олегу..Мол, “- мне, оубо, ваше пособие не ноужно..скорбь вашоу утолю, аще нелицемерно присягоу и присвоение имате ко мне ..”

Согласно плана, Дмитрий, “прикинув”, с какой силой ему предстоит иметь дело (Мамай “со татарове”, плюс наемники, да рязанцы, да литовцы..) должен был просто напросто бежать (такое часто практиковалось) Тогда пики в землю, все рати по домам,наемнички за море, получив малые неустойки за непыльный труд, Московию дербанит Олег с Ягайло Ольгердовичем, Мамай доволен – улус в подчинении, дань поступает, и т.д. и т.п. и вроде всё ровно и гладко..Но, только на бумаге..Позабыли про овраги..(дурак думкой богатеет)

неВЕЩИЙ ОЛЕГ

Но, не вышло..В принципе, как можно видеть из разворачивающихся событий (начало битвы) на Дмитрия хватило и мамаевских татар со “наемничкы” (ни Олег ни Ягайло не поспели к сражению) И если бы..Если бы не одно лишь участие неких сил, то Московию ожидало бы жестокое разорение и подчинение..Видимо, зная об предстоящей акции, будучи уверен в победе, Дмитрий и повел народ биться с обреченным, ничего не подозревающим, гордым, довольным собой Мамаем. Да и кто мог знать..(далее вы поймете о чем я тут..)

Вы видите что Олег в шоке..Он поверить не может в то, что Дмитрий собирается биться при таких раскладах..Это и вправду было безумием, если..Если не знать кое каких деталей, нюансов..Ниже вы узнаете почему..

Теперь внимание..Прочтите и запомните подчеркнутое.. Это важно..

Как видно, в те времена, люди не в шутку почитали святых..И святые, как видно, особо не вмешивались в государственные дела, следуя промыслу Божию (И ГЛАВНОЕ - пожалуйста, НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЙТЕ БОГА, его святых, и РПЦшников всех времен, ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ) Потому, понятен ужас Олега, который намеревался “по легкому” и непыльно сорвать “джек-пот”, сев на Московский престол.Вышло так, что он влип, по самые “не балуй”. Олег прекрасно понимает о чем говорят его бояре “..мних вооружил его..” - и тихий ужас безвозвратности неправильно сделанного выбора, начинает пробирать Олега до самой кости..

И далее, Олег даже Мамая готов был предупредить, чтобы не связывался он с Дмитрием, которого “мних” чем то таким вооружил..- “..и аз бы, шед, оумолил нечестиваго царя Мамая, да ничто бы зла сотворилось никому же..” Обратите внимание – ЭТО ВАЖНО!!! Чтобы зла не сотворилось никому же - то есть, Олег, обозначая перспективу задействования этой силы, не приписывает ее даже и Дмитрию, он выражает это в неопределенной форме – ЧТО БЫ ЗЛА НЕ СОТВОРИЛОСЬ НИКОМУ ЖЕ..

Возможно что сам диапазон возможностей Сергия (и святых того времени) был гораздо шире - Олег не знал, чем именно вооружил Дмитрия святой Божий.Это могло быть и климатическое оружие, эпидемия, да еще Бог весть что..Потому Олег и ужасается – НИКОМУ НЕ СОТВОРИЛОСЬ БЫ, ведь “лес рубят – щепки летять”..А самое страшное для него то, что святой на 99,9% ничего не делает без воли на то свыше..И это конечно само по себе уже приговор.

Нужно понимать, что это были не пришибленные лицемерно-показушные святоши, по типу папских, католических падре..Это были “боевые маги”, по силе и возможностям, суровые аскеты – подвижники.Потому их даже татары не трогали, оказывая всяческое уважение (себе дороже)

И чем же этот “..некый мних именем Сергий..” вооружил Дмитрия? Почему это так ужаснуло Олега? До него постепенно начинает доходить, в какую ситуацию он попал..И мало того, он “впрягает” сюда своего “корефана” Ягайлу Ольгердовича, который с энтузиазмом начал собирать воинство, под такое дело, а теперь не может с Ягайлом связаться, чтобы оповестить о произошедших катастрофических изменениях (дороги перекрыты патрулями Дмитрия) Сам же Ягайло, без “короткой” связи с Олегом, начал обособляться в своих мыслях, изходя из складывающейся ситуации..Вот как то так все разладилось в миг единый..Мдяаа…

ЦАРИЦА ТАЙДАЛА И АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Сами же татары духовенство очень уважали, и было страшным запретом обижать церковников и чинить пакости имуществу храмов.Такое даже не обсуждалось.

Все митрополиты с почетом ездили в орду (каждый в свой филиал) подолгу гостили там у Царей, их сыновей и прочая и прочая..А накануне очередного витка начавшейся смуты, который явно обнажил имеющиеся внутренние противоречия (после чего Мамай и перехватил власть) был знаковый визит святого старца Алексия (митрополита) в Волжскую Орду, к легальному царю Азбяку, вернее его царствующему сыну Чанибеку, а еще точнее – к больной на глаза, царице Тайдале, его супруге.

старинная икона “Изцеление Тайдалы”

Да, вот как то так – только старец “отшел” из Орды – тут же активировался процесс начала развала..Случайно?

Должен отметить, что многое в летописи не сходится с ныне официально принятыми данными.Так, в Википедии, царица Тайдала названа матерью Чанибека / Джанибека (младший сын), а годы его правления - 1342-1357..Тут же мы видим год 1367 / 6875 а Чанибек до сих пор у власти..Да и Тайдала не мать ему а жена..

Вот что пишет ВИКИ об этом событии:

Возвращающийся после завоевания Азербайджана хан Джанибек серьёзно заболел. Современные исследователи считают, что Тайдула вызвала для его лечения митрополита Алексия, который славился искусством лечения, но не смог излечить хана. Тайдула при этом использовала как предлог для вызова свою болезнь, так как не могла допустить разглашения сведений о болезни самого хана. В русских источниках на основании её послания сообщается, что Алексий ездил для лечения глазной болезни ханши и вылечил её. В память о чудесном исцелении от слепоты Тайдулы митрополит Алексий в 1365 году основал в Московском Кремле Чудов монастырь.

Потому, предлагаю особо не спорить по таким поводам – никто теперь не знает как оно там было на самом деле !

ПОЧЕМУ ТАК МАЛО АРТЕФАКТОВ НА ПОЛЯХ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ?

Их “выгребали” в первый же год после сражения, а в последующие года “подчищали”..Такие вещи как металлические доспехи, оружие, наконечники стрел и т.д. всегда были в цене, и покупать их не очень то хотелось, если можно было “нарыть” на поле..Первые годы, десятки лет (а то и сотни) все знали где было сражение, и то, что не унесли с собою воинские “спецбригады”, то добрали местные.Думаете люди прошлого были идиотами? Побросали оружие в огромных количестве на поле и пошли радостные что победили? Тогда это уже другой вопрос, это к вашему пониманию..А если подумать? Те же жители окрестных сел? Ведь люди не меняются в своей сути..Тогда воевали, и сейчас воюют, сейчас есть копатели, были и тогда..Хватило первых нескольких лет..То что добывают ныне, это чудом утаившееся в недрах земли, и это говорит о том, сколько было всего на поле, что и после стольких лет еще находят что то.

И потом “всемирные” потопы 18-19 века (в том р-не) и ранее..Всем альтернативщикам известно что земля наша подвергалась этому бедствия, от того и леса у нас (основной объем) не старше 200 лет, и грунтовые заносы городов и местности вообще, на территории России от 2х до 5 метров обычное дело..На эту тему в сети очень много материалов..Естественно, селевое напластование, занос грунтом не мог быть везде одинаков, где то вообще не было, а где то очень большой слой..Потому и это нужно учитывать.От того не везде доступен культурный слой “до/потопных” времен..Отсюда и проблема малых рек России – если большие реки “проточили” себе русло, то малые речушки едва-едва (что касаемо и старой Непрядвы, она едва жива ныне) Подбробнее об этом, на примере Волги, в р-не Твери - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/36435…< ![CDATA[]]> )

ВСЕСВЕТЛЫЙ ВОЛЬНЫЙ ЦАРЬ МАМАЙ

НЕКОТОРЫЕ документальные данные о родословной потомков Мамая можно найти в московских родословных книгах XVI – XVII веков. Полный текст родословной опубликован в «Келейной книге» начала XVII века. Имеются также сведения о князьях Глинских в «Синодальном списке» начала XVII века и в оглавлении так называемой Бархатной книги конца XVII века.

Из родословной князей Глинских следует, что Мамай являлся потомком неких князей Киятов. Об этом же говорят и другие независимые от родословной источники. На рубеже XV – XVI веков последний золотоордынский хан Шах-Ахмат незадолго до разгрома остатков его орды крымцами послал польскому королю Александру несколько писем с просьбами о помощи (сам по себе факт интересен: выходит, что между ханами Золотой Орды и славянскими правителями не было непреодолимой вражды).

А когда помощи не последовало, направил в 1501 году письмо, адресованное князьям Глинским – братьям Ивану, Василию и Михаилу Львовичам, с просьбой повлиять на короля (позднее письмо оказалось в польском королевском архиве). В сохранившемся польском переводе этого письма интересно обращение: «Кияты князья, Мамая истинные дети, там рядом с братом моим (королем Александром. – Б.Е.), а здесь рядом со мной в моем царстве, справа и слева уланы, князья, четыре корачи большие (корачи большие – представители знатных родов. – Б.Е.), у меня нет друзей больших и лучших, чем Кияты князья…» (читать подробнее - < ![CDATA[ ]]> http://gilliotinus.livejournal…< ![CDATA[]]> )

КТО И С КЕМ БИЛСЯ НА ПОЛЕ КОУЛИКОВЕ?

СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ ЧТО ЭТО БЫЛА БИТВА ХРИСТИАНСТВА С ЯЗЫЧЕСТВОМ

Как-то забывается, например, что на подконтрольных Мамаю южнорусских землях жило немало славян, которых привлекали к службе в войско Золотой орды. Для сомневающихся приведем такой факт, даже в гвардии юаньских (монгольских) императоров, охранявших столицу империи Ханбалык, т.е. за тысячи километров от Руси, примерно в 1328-1329 годах появился русский полк. Это произошло при правлении правнука хана Хубилая. В составе императорской гвардии тогда имелись такие полки: Кипчакский (из кипчаков, т.е. половцев), Асу (из асов, они же ясы русских летописей – предки современных осетин) и Русский.

Потому – когда мы читаем – ТАТАРЫ, ТАТАРОВЕ, это не обязательно монголоидного типа персонажи..Татарове – это воинское сословие, потомственные воины, основная воинская сила Тартарии, Великой Орды, страны Катай (это разные названия одного и того же) И уж конечно это не национальность (в то время) Нацией это стало не так давно.Напомню, что в разсматриваемые времена, жителей Казани называли Булгары, а не татары..Хотя татары жили и там (они жили везде) и это было сословие (повторяюсь)

Великий Хам Хубилай принимает Марко Поло

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, духовные (и не очень) особы..

С эти делом существуют разночтения в летописях различных времен, но..Главное сходится..Сергий появляется в летописях спустя сто лет с гаком после самого события (в первой летописи об нём ничего нет)..Равно как и все “чюдеса” РПЦ, с видениями небесных воинств, и благословениями митрополитов.В первоначальной летописи просто говорится что, мол - “Бог помог” и всё..А как именно помог? Об этом далее, и возможно что скорее всего, официальная “контора” (эквивалент нынешних РПЦ) тут не при чем..И более того - игумен Троице-Сергиевского монастыря Сергий тайно оставил его и избрал образ жизни отшельника. Километрах в семнадцати к юго-востоку от Махрищ река Киржач обтекает невысокую возвышенность. Сюда он и пришел с проводником, чтобы поселиться..

Так что разсматриваемые события, вернее участие самого Сергия Радонежского, было использовано позднейшими религиозными деятелями, для пропаганды и рекламы РПЦ..Это по сути “приХватизация” ими, как самого события, так и святаго старца Божия, Сергия. (Сергий, в основном жил отшельником, вдали от суеты, и с “эквивалентами” общался постольку, поскольку была на то Воля Божия.) В 1988г РПЦ канонизировала и Дмитрия Донского.

Нужно отметить, что на момент описываемых событий, Дмитрий с Сергием были слегка в размолвке, возникли определенного рода “непонятки” в отношениях. Сергий поручился за одного, не совсем порядочного человека, христианского деятеля по имени Дионисий (епископ Суздальский) Последний нарушил свои обещания Дмитрию, и поступил вопреки воле князя, чем нанес последнему ущерб (его интересам) хотя бы и моральный, в любом случае.Ведь когда пренебрегают волей руководителя, это прямая атака на его репутацию, дурной пример остальным – прецедент для развития такого рода практики..В военное время за подобное расстреливают на месте..

Что это было за обещание? В двух словах тут не разскажешь.Если вкратце – накануне битвы, за год примерно, развернулась битва иного рода – брань духовная (а вернее бездуховная, диавольски безнравственная) за кресло митрополита Московии (безстыдная подковерная возня лицемерных и глубоко порочных служителей культа) Отсюда растут ноги множества событий, возможно и самой битвы (до конца не уверен, буду разследовать)

ДИОНИСИЙ

В общем этот Дионисий, страсть как хотел владеть метрополией, и собрался в “центральный офис компании” (Царьград) чтобы там рукоположиться. Но это шло вразрез с планами князя, у которого были свои соображения (уже был кандидат) и вздорного “пиписькопа” посадили под арест..Оный Дионисий же (бес/покойная натура) каким то образом заручившись поддержкой Сергия Радонежского (тот ходатайствовал за него перед Дмитрием) отрекся от своих намерений – мол “..никуда не поеду, свою затею оставлю”.Что с чистой совестью и нарушил, сотворив противуположное данному обещанию.Будучи освобожден из под ареста, малое время отсидевшись на месте (усыпив бдительность) рванул “за море”..Вот как то так..

Интересно, если бы его назначили в Царьграде, как бы он смотрел в глаза князю, и Сергию, будучи клятвопреступником? Ну, Сергию то ладно, возможно он простил бы, Христа ради, а как быть с Дмитрием? Или князь совсем человек не авторитетный, никто не боится его и не уважает, либо..Либо Дмитрия планировалось вскорости убрать (и об этом знали многие) потому опасаться было нечего? Ведь за такие дела головы не сносить – так “опустить” князя прилюдно, тупо “забив” на него, на его волю..Что то тут не так..Напомню, целью Мамая не обязательно было сражение, и более того, Мамай (и его “присные”, союзники в стане руских) прямо разсчитывал на бегство Дмитрия, когда тот устрашится воздвигаемой на него силы, и “сдаст” Московию, о чем прямо и косвенно упоминается в документах.Но таковые ожидания не оправдались, потому пришлось биться..Так что дело ясное что дело темное, и роль официальной религии во всем этом никогда не разсматривалась..

КИПРИАН

А что касается благословений Дмитрия у Киприана (севшего на кресло митрополита) то и тут “несрастушки” – Киприана не было в те поры на Москве, согласно более ранним источникам..(теперь уже мы не знаем, какая летопись правдивее, потому приходится разсматривать все возможные варианты) Да и вообще, Дмитрий к нему относился (согласно летописям, опять же) неприязненно, как навязанного Царьградом..Сам же Дмитрий, в митрополиты прочил Митяя, своего ставленника, который являлся его “другом собинным” (особенным, близким)

Когда же, по смерти старца Алексия (патриарха) отправил Митяя (с командой) в Царьград, на рукоположение, тот странным образом, “внезапу”, уже под стенами Царь-города разболелся, да так, что прям тут же и умер..Не кажется вам такое подозрительным?Тут нужно добавить. что Митяя, с большой делегацией, ненадолго задержал в Орде Мамай, вскорости отпустив “за море”, ну а далее судьба Митяя вам известна.. По всей видимости, кто то из делегации ему “помог” однозначно – я в этом даже и не сомневаюсь (мое мнение) Скорее всего понимал это и Дмитрий (так об этом и говорил) потому и Киприан, которого ему после всего навязывали деятели из Царьграда, никак не мог вызывать княжескаго доверия..

С другой стороны – накануне грядущих, грозных событий, люди могли и оставить свои дрязги, объединившись - думаю что так и было на самом деле..

Вообще, дела творились нешутошные - князь Дмитрий, как видно из событий, хотел освободиться от липких объятий Царьграда (Константинополя) который частично контролировал Русь, посредствомцерковной власти своих ставленников-митрополитов.И в этой связи, “Повесть о Митяе” — летописный рассказ о претенденте на русский митрополичий престол, ставленнике великого князя московского Дмитрия Ивановича.

ПОВЕСТЬ О МИТЯЕ (краткое содержание)

Выдвижение Митяя князем явилось, судя по времени, реакцией на известие о поставлении в Константинополе патриархом Филофеем в митрополиты всея Руси Киприана (1375 г.) еще при жизни митрополита Алексея. Митяй как бы насильно («акы нужею») был пострижен в монахи и сделан архимандритом одного из московских монастырей (1376 г.). До того Митяй был «белым» попом, духовным отцом и печатником великого князя. После смерти митрополита Алексея (1378 г.) по приказу князя Митяй (в монашестве он получил имя Михаил) взял на себя руководство русской церковью и присвоил знаки митрополичьего достоинства. Поскольку западной частью русской церкви в это время управлял Киприан, резиденцией которого был подвластный литовцам Киев, произошло фактическое разделение митрополии «всеа Руси» на митрополии Малой и Великой Руси. После безуспешной попытки водвориться в Москве против воли великого князя (1378 г.) Киприан написал Сергию Радонежскому и Феодору Симоновскому и послал на Русь обширное послание, в котором делал упор на то, что на митрополичьем престоле в Москве находится простой чернец. Чтобы упрочить свое положение, Митяй попытался стать епископом с помощью собора русских епископов. Князь созвал собор, но избрание Митяя было сорвано протестом епископа Дионисия Суздальского, Нижегородского и Городецкого. Митяй вынужден был отправиться для поставления на митрополию в Константинополь простым монахом. Предвидя необходимость сделать заем у католиков или у мусульман, великий князь снабдил Митяя чистыми грамотами, «харатьями», со своею печатью. Поблизости от Константинополя Митяй неожиданно (!!!) скончался на корабле . Сопровождавшие его послы решили подделать княжеские грамоты (!!!) и; представить патриарху и императору вместо Митяя одного из них, переяславского архимандрита Пимена, как великокняжеского кандидата в русские митрополиты. С помощью подкупа этот план удался, и Пимен стал митрополитом Великой Руси. Однако же по возвращении на Русь — а к тому времени уже произошла Куликовская битва (ей в летописи посвящен особый рассказ) и митрополичий престол; в Москве занимал приглашенный Дмитрием Донским из Киева Киприан — Пимен был арестован и сослан (1381 г.). Но осенью 1382 г., после нашествия на Москву Тохтамыша (как и Куликовской битве, в летописи ему посвящен отдельный рассказ), Киприан был удален князем из Москвы, а на митрополичий престол возведен Пимен. Последнее, о чем сообщает П., — возвращение Пимена из Чухломы, где он год был в ссылке, но еще не в Москву, а — предварительно — в Тверь. О переводе Пимена из Твери в Москву П. не говорит, что и дает основание думать, что сама летопись была создана до этого события, осенью 1382 г.(прочесть это полностью, в развернутом виде, можно скачав 8й том ЛЛС, ссылка в предыдущем посте, читать со страницы 224/очень интересно)

КНЯЗЬ ДМИТРИЙ

По поводу князя у меня противоречивые мысли..То ли такие мощные и злбные враги его окружали, то ли он сам распустил у себя бардак, но то что произходило в то время, подлежит особому осмыслению, если брать без прелести и флёра приторных РПЦшных колыбельных мурлыканий..Как видно из повести о Митяе – на Дмитрия, в общем то “забили” и бояре и духовенство, внаглую пользуясь его “чековой книжкой”, берут в долг деньги (под проценты, на его имя) и на них же подкупают корыстолюбивых, не имеющих никакого отношения к Богу (как и сами) Константинопольских христианских Вселенских “поцреархов”, на предмет поставить своего выдвиженца, перед этим “убрав” княжеского ставленника.

Так поступать можно будучи уверенным в полной безнаказанности.Или князь безвольный, или сильного князя должны были “убрать” вскорости (это было как раз перед Куликовской битвой) Так что здесь все оччень подозрительно.Так же по своему озадачило поведение самого князя перед и во время битвы.Почитаем:

То есть, князь конкретно подставляет своего “любимаго” - “..его же любляше паче все..” - переодевает “в себя”..Понятно что князя постараются убрать первым, он будет особой целью (что и произошло в итоге) Фактически подписывает парню смертный приговор.Но где же был сам князь во время битвы? Читаем:

Как видно, князь немного “светился” там, немного сям, поддерживая моральный дух воинов..

Обратите внимание (я подчеркнул) переводчик пишет ЗА ХРИСТИНСКУЮ ВЕРУ а в оригинале ЗА КРЕСТИАНСКУЮ ВЕРУ..Думаете это случайно? Вовсе нет..Далее коснемся и этого.А пока вернемся к Дмитрию, там дела разворачиваются не очень

То есть, князь, будучи ранен, спрятался где то в дубраве (значит росли дубы) и укрылся под свежесрубленным дубом, многоветвенным и многолиственным..Тут у меня резонный вопрос – а кто тут “соломку подстелил” князю (не в обиду ему сказано) Просто так многоветвенный дуб валить, чтобы он просто так валялся, на всякий случай, мало ли..Кого там скука одолела, кто разминался? Мечем, случайно, такое дерево как дуб, не срубишь, это надо топором, да еще и не так сразу всё это делается..В общем вопросы..Их не было бы у меня, всё понятно, если бы не то. что в итоге вышло.

Как и предполагалось, татары “..посекоша наперстника его любимаго..”, обряженного в княжескую одежду, под его знаменем ездившаго.В общем делу швах, и вариантов никаких не было, если бы не засада..И тут “внезапу”:

Обратите внимание, здесь летопись пишет ХРИСТИАНЕ а не КРЕСТИАНЕ, как ранее..Почему так? Давайте почитаем далее, и я попытаюсь вам объяснить почему..

ХРИСТИАНЕ и КРЕСТИАНЕ – есть ли, и какая разница?

Продолжает писать ХРИСТИАНАМ (им же аггелы помогаютъ)..А вот теперь самое главное:

Чем же таким “..МНИХ СЕРГИЙ ВООРУЖИЛ ДМИТРИЯ..”

То есть, летопись уже впрямую глаголет - “Видеша погании полци двое воеводы тресолнечныя полки, и плазменныя ихъ стрълы..” А вот это пошел уже огнестрел или скорее плазма..И вооружены былитаким оружием именно ХРИСТИАНЕ, не аггелы, заметьте, аггелы только лишь помогали, и не КРЕСТИАНЕ (они вступят позже)

Конечно не обязательно Сергий Радонежский дал Дмитрию с дюжину плазмоганчиков, что в келии за дверью у него висели..Он отрядил им Пересвета и Ослябя, ” - как людей в воинском деле искусных, “могущих снаряжать полки” (вполне возможно что это как раз таки и были те, кто..в общем, не совсем люди, в нашем понимании..из числа тех, кого летописец называл христианами..) Возможно это и были те, кого - “..видеша погании полци двое воеводы тресолнечныя полки, и..”

Более того, Дмитрий, придя к Сергию, просил даже не столько его благословения, а более этих двух “перцев”..Видимо мы чего то не знаем..Этакие “двое из ларца, одинаковы с лица”..Потому Пересвету, с его возможностями, не обязательно было быть “шкафом” наподобие Темир-Мурзы / Челубея..Так же не обязательно было ему погибать в стычке с последним (напомню – о поединке “стало известно” лет через сто с гаком, его могло и не быть вообще) Почитайте, как тут интересно пишут:

“Отче, даждь ми два воина от своего полкоу чернечскаго..” - Почему всего двоих просит Дмитрий? Там сотни тысяч участников, более миллиона чел с обеих сторон..Что могут сделать эти двое из “полкоу чернечскаго” и что это за полк такой? Кого бояться Сергию, зачем ему полк? От татар полк не спасет, если что – да татары и не трогают духовенство, они очень суеверны (язычники) Местные тоже – уважают..Чего ради им воинство?Так что тут вопросы есть..Возможно об этом случае говорили бояре Олегу Рязанскому -“..некый мних Сергий вооружил Дмитрия..” отчего тот и впал в ступор..

Ну, в общем, когда христиане, что сидели до поры, в засаде (те кто принадлежал к данному сословию) вылетев с тыла, с боку, вломили по татарам из “плазмоганов” (пламененныя стрелы их) те естественно, ох…евшие (пардон за плохой французский, иного слова не подберу) “ломанулись” кто куда, ощутив на себе эффект от применения данного вида вооружений.Возможно это сопровождалось характерным звуком, запахом жаренного мяса..

Здесь можно обоснованно предположить, что “..пламенныя стрелы их..” это просто подожженные стрелы (которые, подмотав ветошью, паклей, окунали в зажигательные смеси) но такой “диковинкой” пользовались испокон веку, еще с прошлого тысячелетия, и вряд ли кого то можно было этим напугать до такой степени, уж татар тем более..Да к тому же, поджигать стрелы на всем скаку крайне несподручно, и технически невозможно..

Это надо было где то, заведомо, зная в какую сторону придется скакать (а куда повернет сражение?) запалить большое по площади место, предварительно залив его спец.смесью, чтобы огромная (тысячи всадников) конница на скаку поджигала по одной стреле каждый (всего то) отправляясь в атаку..Нужно было рассчитать когда именно запалить этот “черкаш”(чтобы не выгорело ранее) но так можно и себя обнаружить – стояли то в дубраве, как бы и дубраву не спалить..В общем теоретически это возможно, но практически – не думаю.

Ну, и далее “отжиг” у летописца, конечно, “Бог десницу Дмитрий Иваныча занес”(который под свежесрубленным дубком ховался) – вот это уже легенда почище плазмогана! Как мы видим, с каких то пор управляли битвой уже совсем другие силы, а не князь Дмитрий, но об этом, естественно, никто не должен знать (кроме нас с вами)

РОССИЕЙ ПРАВИТ САМ БОГ, ИНАЧЕ НЕВОЗМОЖНО ПОНЯТЬ, КАК ОНА ДО СИХ ПОР СУЩЕСТВУЕТ !!

А теперь (ВАРНИНГ, ПИПЛЫ!!!) внимательно прочтите текст ниже, можно и “подстрочник” (текст справа) не суть – я отметил ключевые моменты.НЫНЕ ЖЕ, ВЫ ПОЙМЕТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ КРЕСТИАНАМИ И ХРИСТИАНАМИ.

Смотрите, что говорят татары (пишет летописец) – “..оувы нам, христиане оупреумоудрили над нами..” И далее (ниже) – “..и побегоша татарстии полцы, а крестианстии за ними ганяюще биюще и секоуще..”

То есть, христиане, (принадлежащие к ордену, посвященные, особые люди) сделали основное дело, посеяв панику в рядах мамаевцев (будучи вооруженны спец.средствами) А уже добивали и гнали их крестиане, те, кого и была основная масса..Вот вам и разница..НУ, И ЧТОБЫ ДОБИТЬ САМЫХ “ОТМОРОЖЕННЫХ” СКЕПТИКОВ (читаем далее)

Увидел же Мамай, что вышли из дубравы свежие полки КРЕСТИАНСКИЕ, а показалось ему и татарам его, что из дубравы вышли ХРИСТИАНСКИЕ полки..

Летописец пишет это по разному – он делает различие (как и раньше) что было на самом деле, а что показалось Мамаю “со татары его”..Потому как христиане у нас были вооружены спец.средствами – когда Мамаю “взглючилось”, что таких вот ХРИСТИАН “..со плазмоганы..” весьма большое количество - “..тма безчисленныя..” то здесь уже вариантов не было никаких..Только бежать в ужасе, ни о чем не думая, кроме как о сохранности своего зада, унося его из этого ада..

Почему именно плазма а не огнестрел? А его проще изготовлять (тем кто летает на тарелках) касается и боеприпаса..Первый, убогий огнестрел того времени (когда оно только появилось) слишком сложен в изготовлении. (раритет, под него надо налаживать целое производство) Это как древние ЭВМ напротив современных чипов (столь же и малоэффективен) Попробуйте нынче наладить производство классических ЭВМ..Где вы “комплектуху” брать будете – ее сто лет не выпускают..Куда проще в Юлмарте купить вполне рабочее современное железо – хоть ночью приезжай и забирай.То же и современные виды разрешенных вооружений – каменный век, по сути..И потом, патроны, гильзы, шмильзы..Слишком явные следы участия (что не всегда легально)..А так – взяли у себя из арсенала, обучили несколько христиан (посвященных) работе с “плазмоганами”, дали на время битвы.Всё.А для появления первого серийного огнестрела в те поры еще время не приспело…..Ну ладно, и так вот, читайте ниже:

Всё, теперь лишь КРЕСТИАНЕ и КРЕСТИАНСТИИ ПОЛЦЫ, да ПРАВОСЛАВНЫЕ КРЕСТИАНЕ..Это те, кого после стали называть крестьяне, те кого закрепостили – крепостные.

Тут, впрочем, летописец немного приоткрывает тайну, обозначая кого именно он прописывает ХРИСТИАНАМИ

Как можно видеть это правящий класс, демос, их приближенные, ну и далее, по убывающей..Думаю, что изначально христиане были не такими как нынешние, да и последующие. Скорее всего, качество их деградировало, и опускалось по частотам всё ниже и ниже..Потому что и КРЕПОСТНЫХ ХРИСТИАН то В ПРИРОДЕ не существовало! Наоборот – сами монастыри покупали и продавали КРЕПОСТНЫХ КРЕСТИАН (то есть крестьян) наравне со скотиной, утварью, землей, и прочим хозяйством.Это уже при Петре -Самозванце-Иностранце, когда Русь оказалась под захватом (кликните картинку, чтобы увеличить текст)

В общем – скачайте книгу и прочтите всю летопись (ссылка в предыдущем посте) и вы убедитесь, что летописец пишет ХРИСТИАНЕ и КРЕСТИАНЕ не абы как, через раз, как Бог на душу положит, а именно понимая что он делает и зачем - он явно пишет о разных людях..И ЭТО ГЛАВНОЕ!!! Ну, а переводчик..Что с него взять.Не думаю чтобы он мог разбирать подобные вещи..

ДЫК, И В ЧЕМ РАЗНИЦА -ТО, ЕЛЫ-ПАЛЫ?

Ну, и что бы прояснить разницу (между этими и теми) скажу – крестиане те, кто крестился водой и духом (так крестился и сам Спаситель, от Ивана Купалы/Иоанна Крестителя) А христиане, уже те, кто веровал в Иисуса Христа (книжную версию самого Спаса) и крестился во Христа (Спаситель не мог креститься в самого себя) согласно греческаго обряда.

Потому как православные крестиане и были по сути последователями не книжного греческаго Христа, а самого Спаса, крестившимися язычниками (то есть народниками, языкъ-народ) про которых Сын Божий и говорит – “У НИХ ЗАКОН НА СЕРДЦЕ ЗАПИСАН”. Людие жили по природе и по совести, вне строгих греческо – христианских обрядов официальной церкви, веровали просто и свято, согласно превечным уложениям вселенской гармонии, которые и принес Спаситель заблудшим евреям..

А ортодоксы – христиане это уже обряд и канон, институт, и главное – сопряжение с государством..Христиане конторские видят Бога не в человеке, а в святынях – крестах, иконах, храмах, аксессуарах..Равно и поклоняются не творениям Божиим (Солнце, природа) а делам рук человеческих (те же кресты, иконы, храмины и т.д.) которые суть идолы, кумиры, ибо рукотворные есть..В общем тут реинкарнация ветхозаветных фарисеев, но с крестами на толстых пузах..Обновленная версия оных.Потому здесь тоже не все так просто.

Так кого же называл христианами летописец? Возможно что воинов света, кои отличались составом от живущих, сошедших в мир сей локальной помощи ради, по прямому ходатайству Сергия Радонежскаго..Таких вот двух “..чернечскаго полку..“ и просил Дмитрий..Не обязательно оружие было то что я предположил..Но ведь было что то..Бог ведь помог..И попы тут не при чем..

Не факт что это имеет какое то отношение ктогдашнему эквиваленту РПЦ, и его адептам.Скорее всего это и есть “приХватизация” РПЦэанством самого события, факта участия Божественных сил на стороне земли Руской.

И кстати, Сергий Радонежский, умело совмещал, находил баланс между официозом и простонародным верованием, даже где то с язычеством..Потому как был он истинно Божий чел, и к институтам не относился, кроме как по вынужденной необходимости контактировать.На что была воля Божья то и делал.Нынешним “лоснящимся” от глянца житиям святых и патерикам доверия нет – РПЦ всё “прихватизировало” себе и присвоило, даже тех кого уничтожало..(многие канонизированные святые были уничтожены самими христианами, например, Иоанн Златоуст)

Потому как святой чел есть глас Божий – он неуправяем от конторы.Такого лучше умертвить, а потом канонизировать (как было и с самим Спасом) повествуя о том какой он был послушный и правильный, с детства, тихий, пришибленный, нелюдимый, матом не ругался, не пил-не курил, не ел, в туалет не ходил, не писал-не какал..Как Ленин почти (у коммунистов) Сами почитайте жития, они еще с тех времен по типу писаны..(редко встретишь что то действительно живое)

ПОЧЕМУ БОГ ПОМОГАЛ ХРИСТИАНАМ ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ?

Такие времена наступали..Русь долго была языческой, но не всегда, до этого была ведической..Вернее это существовало параллельно там и сям, не было каких то четких границ во времени и пространстве, по типу – вчера было язычество а сегодня христианство..Всё это существует и поныне, там и сям, у людей есть свобода выбора, волеизъявление, и это свято.Душа, пришедшая из вечности, получает опыт своей вечной жизни, туда же она и вернется, мир сей не есть конечная цель существования..

Жизнь безконечна, потому и получаемый душой опыт всесторонне разнообразен, как позитивный так и негативный – всё это жизнь.Именно баланс, разумная, Божественная Пропорция одного к другому (62Х38) внутренняя гармония – отчасти, поддержание этого состояния и есть цель живущего, подобно балансированию канатоходца над пропастью..

Так что, видимо приспело время, живущим тогда, получать соответствующий опыт (христианства) потому это было от Бога.Часто это и педалировалось, не всегда уместно и адекватно (Спаситель говорит – Любовью обращайте в веру) Черезчур ретивые служители культа, сами бездуховные, насильно под принуждением заставляли принимать крещение, так что..Всё это есть “человеческий фактор” и “перегибы на местах”- куда ж без этого..

По сути то, вера, она не принадлежит религии, как и сам Бог..Вера принадлежит человеку, и верить он может во что угодно..И вера это сильная вещь.Это есть материализация замысла, ваяние материи из образа, инструмент Божественного дара творчества.И верующий во Христа, лишь материализует его, отдает тому свою субстанцию.Потому как Христос есть эгрегориальная сущность, созданная на основе книжного эквивалента Сына Божия, которого и звали то иначе.

И создана она (личность Христа) именно верой верующих, их молитвами, потому как Богу не нужна энергия наших молитв, Он сам есть податель жизни (подробнее - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/34855…< ![CDATA[]]> ) Я думаю так, что христианство (как и прочие религии) это было получение человечеством опыта работы с эгрегорами, в плане объединяющего, соборного начала общества, социума..

Потому, Сергий Радонежский, находясь на уровне продвинутого Аса, мага, волшебника (по возможностям) общался равно как и с эгрегором РПЦ, взаимодействуя со стихиалями, силами природы, духами света и тьмы, являясь прямым представителем Высших Сил Управления, которые есть фрактальные ПОЛномочные ПРЕДставители Бога Всевышнего, Творца Всего Сущего в нашем регионе Вселенной..(читать о фрактальном устройстве мироздания - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/60125…< ![CDATA[]]> )

Но вот, минули столетия, и христианство закончилось (в 1917году) до сих пор конвульсирует – Англия (зачем-то !?) в 1943г возстановила РПЦ ..Зачем это Англии нужно - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/60983…< ![CDATA[]]> ) Так что всё течет, всё меняется, пришло христианство, ушло христианство, а человек остается и живет далее.И надо всегда оставаться человеком, имея нравственность (понимание себя в перспективе вечности) и веру (что к религиям не относится, а ими используется) Равно как хорошие люди есть и в христианстве, и вне его, так и плохие есть и в христианстве и вне его – одинаково.Сама жизнь выше религии, религия есть лишь маленькая веха, вешка, в безконечности и разнообразии вечного бытия всекосмического.

А если разобрать, по большому счету, само христианство есть первое еретическое учение, относительно учения Сына Божия, так как изначально нарушает главные Его заповеди, в своих законах и правилах.Что такое ЕРЕСЬ? – ЕРЕСЬ, ЭТО УЧЕНИЕ, НОСЯЩЕЕ ИМЯ СВОЕГО ОСНОВАТЕЛЯ, НО ТАКОВЫМ ПО СУТИ НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ, В СЛЕДСТВИИ ИМЕЮЩИХСЯ РАЗЛИЧИЙ С ОРИГИНАЛЬНЫМ УЧЕНИЕМ. (подробнее - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/61151…< ![CDATA[]]> )

ОДНАКО ВЕРНЕМСЯ К КНЯЗЮ ДМИТРИЮ

Дмитрия очень долго искали, согласно легенде, и обретя его в дубраве, под большим, свежесрубленным для этой цели (чтобы ему прятаться) дубом, еле до него докричались (не узнавал говорящих с ним) ну а далее – читайте (ниже – мой комментарий)

На самом деле, князь конечно очень рисковал..То что он переодел “в себя” своего “любимаго наперстника”, чтобы того 100% убили вместо него, это ладно – на войне как на войне.Но ему приходилось рисковать (как он сам объясняет) и “светиться” на поле брани – совесть не позволяла, совсем так вот не участвовать в сражении..Да и авторитет надо было упрочивать (как мы уже читали выше, проблема с этим у него существовала) Потому надо было “и волка съесть, и на овце прокатиться”..

Потому, срубили “под Дмитрия” дуб, специально “многоветвенный и многолиственный” -(ЧТОБЫ КРЕПЧЕ “ЗАНЫКАТЬСЯ”) побили ему хорошенько доспехи, чтобы было видно – сражался чел (а может он и вправду, какое то время бился, в окружении телохранителей) А потом, согласно плана, отполз под дубок, и стал там ждать развязки..Дальнейшее ему было известно, “христиане-плазмогане” и Мамаев “глюк”, с последующим бегством, тут совесть у него была спокойна – ОН ЗНАЛ ЧТО ПОБЕДИТ..

Главное, чтобы его не зарубили пока не приспеет время “включить” засаду с плазмоганами.Сам же я, лично, считаю что князю геройствовать и вовсе не след – он должен руководить, воинов и так хватает, кому мечом махать..Но, как говорится – ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ, и это не самом деле так, по силе воздействия на окружающих.Рисково, но оправдано..Допускаю так же, что тут совместная работа и Пи-Ар отдела и службы безопасности князя, ему просто пришлось подчиниться существуюшему протоколу.

ПЕРЕСВЕТ

Александр Пересвет был боярскаго рода, военспец, эксперт по вооружению и ведению боевых действий (не простой пехотинец, возможно уровня инструктора и выше) То что он впоследствии стал монахом – обычное для того времени дело..Воины зрелого возраста, те кто оставался в живых, почти всегда уходили в монастыри, и это было практикой того времени.Во первых, необходимо было “выравнивать” кармическую линию судьбы (тем, кто занимается переводом живущих “на тонкий план”) которая начинала “давить” постепенно – убийство оно и есть убийство, даже при смягчающих обстоятельствах.

Во вторых, занимаясь духовными практиками, такие спецы (тем более оставшиеся в живых, после многих битв – “везунчики”, Богохранимые человекоорудия промысла) переориентировались на ведение боевых действий уже в тонком, духовном пространстве (что, кстати, актуально было и есть всегда, равно и сейчас) То есть, становясь уже воинами духа, они действовали в самой причинной сфере – на тонком плане.А ведь известно, что малейшее усилие в тонком плане стоит колоссальных усилий в мире физическом (по результатам воздействия) Потому как физический, бренный мир, берет начало в тонком пространстве, причинной сфере бытия, там, где формируется само событие, ваяется будущее…

Агександра Пересвета, согласно традиции, изображают как и Илью Муромца – “равнобедренный треугольник” в кольчуге, на могучем слоноподобном коне (читать подробнее -< ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/66461…< ![CDATA[]]> ) На деле же, в летописи можно отыскать намеки на то, что Пересвет не был классическим “детиной с дубиной”..Ниже (в абзаце “Поединок”) мы разсмотрим эти указующие моменты.

По моему убеждению, как и Илья Муромец, Александр Пересвет был гармонично развитым, с обычной на вид внешностью, фигурой..Даже и неспециалисты знают, что – “чем больше шкаф – тем громче падает” Не объемы мышц определяют исход поединка, а умение концентрироваться, быстрота и эффективность принимаемых решений, скорость осуществляемых действий.Собственно, так я его и вижу, когда обращаюсь к нему в духе (вернее, к его энерго-инфо копии, двойнику, что сохраняется в посмертии) Веселый, живой, симпатичный парень, лет 40..моложавый, на вид и не дашь столько..стройный, крепкий, не очень высокий..Передает всем привет! )))

В общем и целом, Александр Пересвет, как и сам поединок, вполне реальны и непротиворечивы общей канве, “несмотряшто” само действо, равно как и его участники, отображены лишь в последующих летописях..(в начальной Пересвета нет, как и самого поединка) Это можно объяснить частичным сбором вновь полученных данных, обретенных впоследствии, последующими летописцами, доп. сведений.Так что эту доп.информацию вполне можно легализовать (по Пересвету) как имеющуюся в архивах того времени, и присовокупленную в позднейших редакциях повествования, детализации события ради..

ЧЕЛУБЕЙ / ТЕМИР-МУРЗА, Биоробот-Сан-Оглы?

Но вот Челубей – фигура интересная в этом плане.Нигде в первоначальных летописях не указывается его имя, кроме ЛЛС.Но даже там он обозначается как Темир-Мурза(читаем ниже) что абсолютно не созвучно с привычным для нашего слуха именем татарского богатыря..К тому же, в самом имени ЧЕЛУБЕЙ заложен как бы вполне понятный смысл – Чел/Убей, то ли ЧЕЛовек который УБивает (может легко это сделать) то ли ЧЕЛовекоУБийца, или УБийцаЧЕЛовеков..Смахивает на христианскую пропаганду, засилье которой царит в древних летописях (писали в основном монахи, монополия РПЦ тех времен)

Да собственно и Темир-Мурза это не имя, а ничто иное как звание, переводится оно как Железный Начальник..(ахах, робот!!!) Возможно тут обычный разгул фантазии монахов-переписчиков, всю жизнь сидящих в сумрачных келиях, крапающих вирши при скупом огоньке свече, да выполняющих указания состава руководящего, их руками водящего.

С другой стороны, поддерживая версию о том что Пересвет и Ослябя были не совсем людьми, в обычном понимании (существами иного, разширенного состава, Асами, в контакте с высшими управляющими структурами) то поединок с Темир-Мурзой (Биороботом-Оглы) был вполне обоснован – никто кроме Аса Пересвета не смог бы справиться с этим (предположительно) представителем темных сил.Сама спонтанность такого поединка говорит о многом.Темир-Мурза должен был раздавить моральный дух и без того почти нулевой, у готовящихся к верной смерти руских воинов (противника было больше чуть ли не вдвое) Потому, где то можно допустить и гибель Пересвета, вернее, переход его на тонкий план (такие не умирают) в следствии невозможности дальнейшего существования в физическом теле, по причине выхода оного из строя.

ПОЕДИНОК

То, что поединок богатырей был традицией, как утверждают позднейшие сказания, (худ.лит, и т.п.) это вопрос! Не обязательно так было на самом деле..Более того, летопись повествует о спонтанном развитии событий, а именно: “..и оуж близ себе сходящимся обоим силам, выеде ис полкоу татарскаго богатырь..”

И далее (синим) “..и бе всем страшен зело и никтоже смеяше противоу его изыти..” Ведь ежели была бы традиция, наверняка подобрали бы уже заведомо готового, штатного “поединщика” таковые существовали бы вообще, как класс, спец.подготовленные..К тому же, мы обсуждали – “спеца”, огромными размерами “шкафа” не испугать.Видимо таковых спецов не было, по крайней мере в данном месте.

Теперь по поводу внешности и объемов фигуры Александра Пересвета, читаем “..помози емоу Боже, молитвами пречистыя ти матери и всех святых, яко же древле Давидоу на Голиада..” Тут летописцем применяется классическое сравнение большого с малым (Давид и Голиаф) И кстате, интересно, Голиаф тут пишется как Голиад.

В одном летописец малость переборщил, на мой взгляд (кроме пропаганды РПЦ, там не “малость”) - “и заплакал князь великий и все воинство великим плачем, со многими слезами, и т.д. и т.п.” (ниже) аки девицы красные разрыдались-сопли в три ручья! Они постоянно плачут, ровно младенцы какие (почитайте всю летопись) по поводу и без..Воины в то время были крепкие, битвы шли постоянно, одна за другой, и плакать тут было недосуг..Все знали что человек не умирает, лишь переходит в другое состояние..Ну а если так и было на самом деле, всё время рыдали (летописцу, возможно, виднее) тогда понятно почему они под игом находились..

С другой стороны, Дмитрий возможно понимал, кто такой Темир Мурза Биороботович-Сан, железный начальник, и понимал что главный его военспец, инструктор “плазмоганщиков” Александр Пересвет, сто пудов покинет бренный мир, наработав положительную карму, нейтрализуя этакое чудище..Просто его все любили, и им было жаль что больше не смогут общаться с таким человеком – Асом..Таких было очень немного уже в то время..

Ну да ладно, а вот тут (ниже) Пересвета вообще называют изящным - “..изящный его (Сергия) послоушник, инок Пересвет..” Переводчик дает в переводе как “преданный” но тут я бы поспорил, изящество как преданность – скорее всего переводчик тут явно схалтурил (да и не только тут)..Ну а если объективно, здесь не обязательно этим эпитетом обозначаются физические кондиции личности, равно как и преданность..Или скорее – не исчерпываются одним лишь значением.Но то что Пересвет не обязательно был гигантом, это уже понятно.Настоящий богатырь – это богатырь духа.

“КРАТКАЯ ЛЕТОПИСНАЯ ПОВЕСТЬ” (первоисточник)

Создана в самом начале XV в., скорее всего до 1409 г., которым датируется Троицкая летопись, погибшая в пожаре Москвы 1812 г. О том, что она содержалась в ней, мы знаем по выпискам Карамзина из Троицкой летописи в примечаниях к “Истории государства российского” [Приселков М.Д. Троицкая летопись. М. Л. 1950]. Её тексты, почти дословно совпадающие, сохранились в составе Рогожского летописца (середина XV в.) и Симеоновской летописи (начало XVI в.)

Рассказ Симеоновской летописи очень похож на её же рассказ о битве на реке Воже и вышел, очевидно, из под пера того же автора, как и весь текст за вторую половину XIV в., представляющий многочисленные стилистические параллели Краткой повести. Поскольку Симеоновская летопись в этой своей части восходит к Троицкой, следует полагать, что все эти рассказы сложились одновременно в составе “свода 1408 года”.

В работе Б.М. Клосса [7, часть II, глава 1] Троицкая летопись на основе стилистических признаков и внимания, которое в ней уделяется Троице-Сергиеву монастырю и самому Преподобному, а также того, что, по свидетельству Карамзина, под 6900 г. в ней было помещено похвальное слово Сергию Радонежскому “листах на 20″ (очевидно, известное похвальное слово, написанное Епифанием Премудрым), атрибутируется Епифанию Премудрому и датируется 1412-1414 гг. Учитывая то обстоятельство, что Троицкая летопись не сохранилась и нам известны только переработки её фрагментов в составе Рогожского летописца и Симеоновской летописи, такая атрибуция выглядит слишком смелой. Аргументы Клосса в её пользу весьма поверхностны [см. Клосс, 7. Стр. 100-102, 241-255].

Как бы то ни было, это не меняет принципиально датировки времени создания Повести.Привожу здесь её полный текст:

О великомъ побоищи, иже на Дону.

Того же лета безбожныи злочестивыи Ординскыи князь Мамаи поганыи, собравъ рати многы и всю землю половечьскую и татарьскую и рати понаимовавъ, фрязы и черкасы и ясы, и со всеми сими поиде на великаго князя Дмитриа Ивановича и на всю землю русскую. И бысть месяца августа, приидоша отъ Орды вести къ князю къ великому Дмитрию Ивановичю, аже въздвизаеться рать татарьскаа на христианы, поганыи родъ измалтескыи, и Мамаи нечестивыи люте гневашеся на великаго князя Дмитриа о своихъ друзехъ и любовницехъ и о князехъ, иже побьени быша на реце на Воже, подвижася силою многою, хотя пленити землю русскую. Се же слыщавъ князь великии Дмитреи Ивановичь, собравъ воя многы, поиде противу ихъ, хотя боронити своея отчины и за святыя церкви и за правоверную веру христианьскую и за всю русьскую землю.

И переехавъ Оку, прииде ему пакы другыя вести, поведаша ему Мамая за Дономъ собравшася, въ поле стояща и ждуща къ собе Ягаила на помощь, рати литовскые. Князь же великии поиде за Донъ и бысть поле чисто и велико зело, и ту сретошася погании половци, татарьстии плъци, бе бо поле чисто на усть Непрядвы. И ту изоплъчишася обои, и устремишася на бои, и соступишася обои, и бысть на длъзе часе брань крепка зело и сеча зла. Чресъ весь день сечахуся и падоша мертвыхъ множьство бесчислено отъ обоихъ. И поможе Богъ князю великому Дмитрию Ивановичю, а мамаевы плъци погании побегоша, а наши после, биющи, секуще понаныхъ безъ милости. Богъ бо невидемою силою устраши сыны Агаряны, и побегоша обратиша плещи свои на язвы, и мнози оружиемъ падоша, а друзии въ реце истопоша.

И гнаша ихъ до рекы до Мечи и тамо множество ихъ избиша, а друзии погрязоша въ воде и потопоша. Иноплеменници же гоними гневомъ Божиимъ и страхомъ одръжими суще, и убежа Мамаи въ мале дружине въ свою землю татарьскую. Се бысть побоище месяца септября в 8 день, на Рожество святыя Богородица, въ субботу до обеда. И ту оубиени быша на суиме князь Феодоръ Романовичь Белозерскыи, сынъ его князь Иванъ Феодоровичь, Семенъ Михаиловичь, Микула Василиевичь, Михаило Ивановичь Окинфовичь, Андреи Серкизовъ, Тимофеи Волуи, Михаило Бренковъ, Левъ Морозовъ, Семенъ Меликъ, Александръ Пересветъ и инии мнози. Князь же великии Дмитреи Ивановичь съ прочими князи русскыми и съ воеводами и съ бояры и съ велможами и со остаточными плъки русскыми, ставъ на костехъ, благодари Бога и похвали похвалами дружину свою, иже крепко бишася съ иноплеменникы и твердо зань брашася, и мужьскы храброваша и дръзнуша по Бозе за веру христианьскую, и возвратися отътуду на Москву въ свою отчину съ победою великою, одоле ратнымъ, победивъ врагы своя. И мнози вои его возрадовашася, яко обретающе користь многу, погна бо съ собою многа стада конии, вельблюды и волы, имже несть числа, и доспехъ, и порты, и товаръ.

Тогда поведаша князю великому, что князь Олегъ Рязаньскыи послалъ Мамаю на помощь свою силу, а самъ на рекахъ мосты переметалъ. Князь же великии про то въсхоте на Олга послати рать свою. И се внезапу въ то время приехаша къ нему бояре рязаньстии и поведаша ему, что князь Олегъ повергъ свою землю, да самъ побежалъ и со княгинею и з детми и съ бояры и з думцами своими. И молиша его о семъ, дабы на нихъ рати не слалъ, а сами биша ему челомъ и рядишася у него въ рядъ. Князь же великии, послушавъ ихъ и приимъ челобитие ихъ, не остави ихъ слова, рати на нихъ не посла, а самъ поиде въ свою землю, а на рязанскомъ княженье посади свои наместници. Тогда же Мамаи не во мнозе утече съ Доньского побоища и прибеже въ свою землю въ мале дружине, видя себе бита и бежавша и посрамлена и поругана, пакы гневашеся, неистовяся, яряся и съмущашеся, и собраша останочную свою силу, еще въсхоте ити изгономъ пакы на великаго князя Дмитрея Ивановича и на всю русскую землю.

Сице же ему умысльшу и се прииде ему весть, что идеть на него некыи царь со востока, именемъ Токтамышь изъ Синее Орды. Мамаи же, еже уготовалъ на нь рать, съ тою ратию готовою поиде противу его, и сретошася на Калкахъ. Мамаевы же князи, сшедше съ конеи своихъ, и биша челомъ царю Токтамышу и даша ему правду по своеи вере, и пиша къ нему роту, и яшася за него, а Мамая оставиша, яко поругана, Мамаи же, то видевъ, и скоро побежа со своими думцами и съ единомысленникы. Царь же Токтамышь посла за нимъ въ погоню воя своя и оубиша Мамая, а самъ шедъ взя Орду мамаеву и царици его и казны его и улусъ весь поима, и богатьство Мамаево раздели дружине своеи. И отътуду послы своя отъпусти на русскую землю ко князю великому Дмитрию Ивановичу и ко всемъ княземъ русскымъ, поведая имъ свои приходъ и како въцарися, и како супротивника своего и ихъ врага Мамая победи, а самъ шедъ седе на царстве волжьскомъ. Князи же русстии пословъ его отъпустиша съ честию и съ дары, а сами на зиму ту и на ту весну за ними отъпустиша коиждо своихъ киличеевъ со многыми дары ко царю Токтамышю.