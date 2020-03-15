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Конгресс по буквице. Доклад Майи Караваевой. День 2

15:52. 15 марта 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Конгрессъ по Буквице состоялся в Москве, 2 февраля 2020 года.

День 1 – https://youtu.be/665kdiIHHog

Конгрессъ проводился с целью поделиться достижениями в области языкознания, мировоззрения и прикладного применения Буквицы вместе с известными писателями и исследователями.

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#Буквица #Славяне #Конгресс #МайяКараваева #Книга #СказочнаяБуквица #Языкознание #НаследиеПредков #Эзотерика #Магия #СлавянскиеМифы #Сказки

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cdq8hijX8Qc

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