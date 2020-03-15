“2040 – Будущее ждёт”
10:43. 15 марта 2020 137 просмотров 5 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/d94Hdzpymu8
Источник: https://youtu.be/d94Hdzpymu8
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Неправильное воспитание никого не оправдывает; последствия его необходимо преодолевать сознательными усилиями.
Фильм от Гретты. Пусть всё встанет и все умрут.Ура Гретта-вирусу
Вы бы посмотрели для начала.
Там есть немало умных мыслей, которые можно использовать прямо сейчас, без ущерба существующему.
Начало и посмотрел.
Долго не выдержал.
Кино для евродаунов.
Не захотели.
Стоило бы посмотреть.
Русофил-как Баба-Яга,всегда против))