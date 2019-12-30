Какое будущее ждёт основные регионы
10:50. 30 декабря 2019 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Другое интервью с Юрием Бисеровым. В гостях Андрей Школьников. Какое будущее ждёт основные регионы? Прогноз для России, США, Китая, Европы, Африки, Британии, Латинской Америки, Индии. Мир распадается на макрорегионы.
Основные тенденции развития событий по регионам рассказывает Андрей Школьников.
- Сценарии развития для России: Левый поворот и СССР2.0. В каком из них велика вероятность гражданской войны? Что сулит России сценарий Третий Рим?
- Будет ли гражданская война в США? Когда? И чем она закончится?
- Что будет с Европой? Сохранится ли Евросоюз? Вольётся в состав России? Распадётся на части? Будет ли новая Австро-Венгрия? Судьба Франции и Германии?
- Что ждёт Великобританию после брекзита и будет ли он? Британия - Царица морей или мелкое окраинное государство?
- Что ждёт Китай? Великое будущее или распад на мелкие государства?
- Индия. Возможна ли субъектность этого региона? Когда и при каких условиях возможно быстрое развитие Индии?
- Иудейский проект. Является ли государство Израиль его частью?
Источник: https://aurora.network/articles/165-interv-ju/74419-kakoe-budushhee-zhdet-osnovnye-regiony