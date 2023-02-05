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Парадокс Большого взрыва. Что думает о официальная наука и какое будущее нас ждёт?

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Был ли Большой взрыв? Сколько лет Вселенной? Как она родилась, и почему она ускоренно расширяется? В чём ошибся Альберт Энштейн? Какое будущее ждёт Вселенную? Расскажет астрофизик, профессор МГУ им. Ломоносова Владимир Липунов. Ведущий Дионис Каптарь.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3sY39Zk_dlg
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