«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Повседневная жизнь на Сахалине
17 июля. Девушки на улицах Южно-Сахалинска
17 июля. Молодожены в Южно-Сахалинске
17 июля. Армейские машины в Южно-Сахалинске
17 июня. Вокзал в Южно-Сахалинске
17 июля. На железнодорожной станции Южно-Сахалинска
17 июля. Южно-Сахалинск. Строительство дома для работников совместного российско-американского предприятия по добычи нефти и газа
17 июня. Рынок в Южно-Сахалинске
19 июля. Общий вид порта в Корсакове
19 июля. Основание мемориала в память высадки японского десанта во время русско-японской войны проглянуло среди травы
19 июля. Семья отдыхает на пляже в Корсакове
21 июля. Старая железная дорога в Ногликах
22 июля. Дети играют во дворе дома в Поронайске
22 июля. Люди на станции Поронайск
22 июля. Люди садятся в поезд на станции Поронайск
22 июля. Мужчина вялит рыбу на крыше в Поронайске
23 июля. Кайры на Тюленьем острове
24 июля. Стихийный рынок в Поронайске
25 июля. Улица в Южно-Сахалинске