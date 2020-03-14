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«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Повседневная жизнь на Сахалине

10:03. 14 марта 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

17 июля. Девушки на улицах Южно-Сахалинска


17 июля. Молодожены в Южно-Сахалинске


17 июля. Армейские машины в Южно-Сахалинске


17 июня. Вокзал в Южно-Сахалинске


17 июля. На железнодорожной станции Южно-Сахалинска


17 июля. Южно-Сахалинск. Строительство дома для работников совместного российско-американского предприятия по добычи нефти и газа


17 июня. Рынок в Южно-Сахалинске


19 июля. Общий вид порта в Корсакове


19 июля. Основание мемориала в память высадки японского десанта во время русско-японской войны проглянуло среди травы


19 июля. Семья отдыхает на пляже в Корсакове


21 июля. Старая железная дорога в Ногликах


22 июля. Дети играют во дворе дома в Поронайске


22 июля. Люди на станции Поронайск


22 июля. Люди садятся в поезд на станции Поронайск


22 июля. Мужчина вялит рыбу на крыше в Поронайске


23 июля. Кайры на Тюленьем острове


24 июля. Стихийный рынок в Поронайске


25 июля. Улица в Южно-Сахалинске

Источник: https://humus.livejournal.com/7125551.html

Метки: история, корсаков, Россия, фото, южно-сахалинск

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