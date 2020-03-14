«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Повседневная жизнь на Сахалине

17 июля. Девушки на улицах Южно-Сахалинска



17 июля. Молодожены в Южно-Сахалинске



17 июля. Армейские машины в Южно-Сахалинске



17 июня. Вокзал в Южно-Сахалинске



17 июля. На железнодорожной станции Южно-Сахалинска



17 июля. Южно-Сахалинск. Строительство дома для работников совместного российско-американского предприятия по добычи нефти и газа



17 июня. Рынок в Южно-Сахалинске



19 июля. Общий вид порта в Корсакове



19 июля. Основание мемориала в память высадки японского десанта во время русско-японской войны проглянуло среди травы



19 июля. Семья отдыхает на пляже в Корсакове



21 июля. Старая железная дорога в Ногликах



22 июля. Дети играют во дворе дома в Поронайске



22 июля. Люди на станции Поронайск



22 июля. Люди садятся в поезд на станции Поронайск



22 июля. Мужчина вялит рыбу на крыше в Поронайске



23 июля. Кайры на Тюленьем острове



24 июля. Стихийный рынок в Поронайске



25 июля. Улица в Южно-Сахалинске



Источник: https://humus.livejournal.com/7125551.html