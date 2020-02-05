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«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Война в Чечне: жаркий январь. Вып.1

10:44. 5 февраля 2020 214 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


1 января. Чеченец укрывается за танком во время уличных боев в Грозном

2 января. Солдаты с оружием на контрольно-пропускном пункте на границе Чечни и Дагестана


2 января. В Грозном


3 января. В Грозном


3 января. Чеченская девочка гуляет по улице в пограничном городе Хасавюрт после того, как она прибыла со своей семьей из Грозного


4 января. Чеченский беженец ест тарелку супа в офисе регистрации беженцев в Хасавюрте


4 января. Чеченский боевик вешает автомат на шею ребенка


5 января. Чеченские сепаратисты сражаются с солдатами в Грозном


6 января. Повседневная жизнь в Грозном


7 января


9 января. Чеченские боевики отдыхают у костра во время перерыва в боевых действиях в центре Грозного.


9 января. Чеченский боец ​​обнимает своего товарища, который уезжает в центр Грозного, чтобы усилить чеченские войска, ведущие там тяжелый бой


10 января. Армия окружила Грозный


Источник: https://humus.livejournal.com/7063929.html

Метки: война, история, кавказ, Россия, фото

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 185 73
    serjoza 5 февраля 2020 в 15:02

    всё это было устроено как отвлекающая операция от продажи ЦБ в частные руки..старались буржуины очень..поэтому и гражданская война получилась кровавой.Напомню..30 декабря дума под руководством Рыбкина приняла закон о ЦБ..Новогодняя ночь была впереди

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    1
  • 6644 5818
    Валерий 5 февраля 2020 в 15:11

    Надо не говорить – кричать, благодаря кому там люди убивали друг друга. За чьи деньги и на чьи деньги. Это было бы правильным. И не только “друзья всего мира” тут ручки приложили…

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