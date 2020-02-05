«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Война в Чечне: жаркий январь. Вып.1
1 января. Чеченец укрывается за танком во время уличных боев в Грозном
2 января. Солдаты с оружием на контрольно-пропускном пункте на границе Чечни и Дагестана
3 января. Чеченская девочка гуляет по улице в пограничном городе Хасавюрт после того, как она прибыла со своей семьей из Грозного
4 января. Чеченский беженец ест тарелку супа в офисе регистрации беженцев в Хасавюрте
4 января. Чеченский боевик вешает автомат на шею ребенка
5 января. Чеченские сепаратисты сражаются с солдатами в Грозном
6 января. Повседневная жизнь в Грозном
9 января. Чеченские боевики отдыхают у костра во время перерыва в боевых действиях в центре Грозного.
9 января. Чеченский боец обнимает своего товарища, который уезжает в центр Грозного, чтобы усилить чеченские войска, ведущие там тяжелый бой
10 января. Армия окружила Грозный
всё это было устроено как отвлекающая операция от продажи ЦБ в частные руки..старались буржуины очень..поэтому и гражданская война получилась кровавой.Напомню..30 декабря дума под руководством Рыбкина приняла закон о ЦБ..Новогодняя ночь была впереди
Надо не говорить – кричать, благодаря кому там люди убивали друг друга. За чьи деньги и на чьи деньги. Это было бы правильным. И не только “друзья всего мира” тут ручки приложили…