«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Война в Чечне: жаркий январь. Вып.1



1 января. Чеченец укрывается за танком во время уличных боев в Грозном

2 января. Солдаты с оружием на контрольно-пропускном пункте на границе Чечни и Дагестана



2 января. В Грозном



3 января. В Грозном



3 января. Чеченская девочка гуляет по улице в пограничном городе Хасавюрт после того, как она прибыла со своей семьей из Грозного



4 января. Чеченский беженец ест тарелку супа в офисе регистрации беженцев в Хасавюрте



4 января. Чеченский боевик вешает автомат на шею ребенка



5 января. Чеченские сепаратисты сражаются с солдатами в Грозном



6 января. Повседневная жизнь в Грозном



7 января



9 января. Чеченские боевики отдыхают у костра во время перерыва в боевых действиях в центре Грозного.



9 января. Чеченский боец ​​обнимает своего товарища, который уезжает в центр Грозного, чтобы усилить чеченские войска, ведущие там тяжелый бой



10 января. Армия окружила Грозный





Источник: https://humus.livejournal.com/7063929.html