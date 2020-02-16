«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Повседневная жизнь
09:40. 16 февраля 2020 168 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Огромное число людей так и проживает век, не узнав себя. Мы ведь имеем лишь те или иные представления и фантазии о самих себе — в зависимости от наших тщеславия, гордыни, обид, амбиций. А истина, сколь горьким нам это ни покажется, такова, что мы «несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги».