Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 марта 2020
18:44. 14 марта 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 18:49 В Ираке вновь открыли огонь по военной базе США.
- 17:24 Ирак сообщил о шести погибших из-за авиаударов США.
- 17:11 “При Сирийской Арабской Армии спокойнее” – житель сирийской Давва о ситуации в регионе.
- 10:28 Соседство в провинции Хасаке.
В Ираке вновь открыли огонь по военной базе США
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ирак сообщил о шести погибших из-за авиаударов США
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“При Сирийской Арабской Армии спокойнее” – житель сирийской Давва о ситуации в регионе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Соседство в провинции Хасаке
Военкоры Anna News выложили интересное видео о патрулировании российскими военными в провинции Хасаке и встречах с американцами.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com