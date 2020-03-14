Город бывших мастеров

Когда-то очень давно (теоретически — не очень, но по ощущениям — миллион лет назад) Москва была крупным промышленным городом. В пять-шесть утра загорались огни домов — и в каждой из этих квартир жили работяги, инженеры, студенты технических вузов, мечтавшие «распределиться» после института в свой же родной город — Москву, а не ехать в романтический Дальногорк-на-Индигирке или ещё какие-нибудь — не менее чарующие — Комсомольски, Верхне- и Нижне-Ярски, etc. На эту тему бытовало множество фельетонов, но сейчас — не об этом.

Москва, которая безумно и как-то пугающе похорошела за последние десять лет представляется городом (city!) из параллельной реальности. Узнаваемые силуэты заводов и фабрик — даже при сохранении их исторического облика — наполнились иным содержанием. Это вызывает двоякие чувства. С одной стороны, это прекрасно, что исторические стены какого-нибудь дореволюционного, краснокирпичного завода не разрушаются тупо и варварски, но превращаются в очаровательно-стильный коворкинг, а тут ещё — кафешки, парикмахерские, магазинчики с книгами формата покет-бук, всякие помещеньица для проведения мастер-классов по валянию войлочных котиков. «Красота-то какая! Лепота! » — как сказал герой гайдаевской комедии, узревши Калинский проспект начала 1970-х.

А с другой стороны… Это печально, господа. На одном из сайтов читаем: «В районе Курского вокзала отстроились и работают целых три арт-квартала: Винзавод, Артплей и АРМА». А ещё есть бывший «Красный октябрь», где нынче проводятся лекции и устраиваются экспозиции на тему: «Как хороши, как свежи были советские шоколадки». И таких арт-супер-вау-пространств становится всё больше и больше. Вчера довелось ознакомиться с вышеупомянутым бизнес-арт-плей-кварталом АРМА, устроенном на месте бывшего — дореволюционного — газового завода. Прихотливо и где-то даже — изощрённо-тонко обыгранные газгольдеры (!) довершили мой культурологический шок.

Историческое место эпохи Александра II, когда в 1861 году инженеры Вернер фон Сименс и Йоганн Гальске предложили московскому генерал-губернатору провести газовое освещение в Москве, а потом началось возведение газового предприятия — при участии инженеров Фёдора Дмитриева и Рудольфа Бернгардта. Я понимаю, что наверное в столице 2020 года не нужен такой монстр, а надобны кафетерии и уютные местечки, где подают кофе с венским пирожным или кажут артхаусное кино. Вот и две девочки с рюкзачками вчера заблудились в том дивном городке — искали «пространство номер такое-то», где крутят «какой-то документальный фильм про молодёжь, он что-то там занял на каком-то фестивале» — это смешливые юницы так смутно объяснили предмет своего интереса. Нормальные такие современные девочки, не шалавы и наверняка прочитали по-английски всё то, что я в их возрасте — исключительно в переводе. Но.

От всего этого — ощущение тотальной пустоты. Как и на пресловутом Винзаводе, и где-то там, на Дербеневской набережной, и в залах, где конфеты «А ну-ка, отними! » раньше делали. Эти старые корпуса, выстроенные в модном псевдо-готическом духе конца XIX столетия, смотрятся, как декорации к фильму «Город мастеров». Город бывших мастеров. Кое-где ещё висит табличка «Ремонтно-механические мастерские» или обнаруживается ещё какая примета ушедших времён. Убитых эпох.

Всем всё рассказали мудрые дядьки в дорогих костюмах (сделанных в Италии), что эра индустриального рывка закончилась, на дворе — информационная эпоха, когда блогер считается превеликой величиной, а основанием для молодёжных «понтов» являются не вещи (которые могут быть из секонд-хэнда), но обладание актуальным гаджетом и возможность провести выходные в Париже. Доводилось мне читать и умные статьи бывалых экономистов, что «развитому современному обществу заводы и рабочие не нужны, в принципе», а уж иметь в столице — могучую инфраструктуру — и вовсе нелепая роскошь.

Очень может быть! Но, как мне кажется, если общество постоянно кричит об импортозамещении и ещё какой-то «независимости от запада, востока, советского прошлого и такого-то царизма», то почему большинство комплектующих для сантехники — всё равно импортные? Почему костюмы — от Бриони? Почему смузи и англоязычный рэпный продукт — из колонок? И да — починять всю эту «музыку» — включая сантехнику с электрикой — приходят …скажем так… не коренные москвичи. Я вам так скажу, дорогие кучерявые хипстеры, даже если вы устроите себе самый эстетский лофт и станете подавать в нём наиболее продвинутые смузи под самый прогрессивный рэпо-джаз, рано или поздно у вас что-нибудь, да сломается, а руки у вас растут не из самого изысканного места — вы же не токаря-слесаря какие, но — полубоги с дипломами «дизайнер офисных плевательниц». И вот тогда…! Тогда городу бывших мастеров — труба (в прямом смысле этого слова).

Источник: https://nstarikov.ru/gorod-byvshih-masterov-112588