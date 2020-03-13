«Обнуление» сроков и «принципиальность» КПРФ

В новом выпуске видеоблога говорили про «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, а также о «принципиальности» товарищей из КПРФ в плане голосования за поправки в Конституцию России.

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