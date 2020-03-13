«Обнуление» сроков и «принципиальность» КПРФ
В новом выпуске видеоблога говорили про «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, а также о «принципиальности» товарищей из КПРФ в плане голосования за поправки в Конституцию России.
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P.S. Предыдущие выпуски:
- Недвижимость за рубежом, Тиньков и Конституция
- Без паники. Инстаграм без масок. Эрдоган в Москве
- О деле «Сети»
- ЮКОС, Ходорковский и $50 млрд Гааги
- Об антисоветчике Арановском из Конституционного суда
- Продажа Сбербанка, Колчак и Тухачевский, Платошкин
- Об Израиле, Трампе и компромиссах за наш счет
- О выходе Великобритании из Евросоюза
- Кто и зачем фальсифицирует историю
- Пандемия «гретологии» как фактор мировой экономики
Источник: https://nstarikov.ru/obnulenie-srokov-i-principialnost-kprf-113901