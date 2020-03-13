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«Обнуление» сроков и «принципиальность» КПРФ

08:39. 13 марта 2020 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога говорили про «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, а также о «принципиальности» товарищей из КПРФ в плане голосования за поправки в Конституцию России.

 

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Источник: https://nstarikov.ru/obnulenie-srokov-i-principialnost-kprf-113901

Метки: блог, Видео

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