Кто обвалил цены на нефть, 1985=2020
В новом видеоблоге мы обсуждали обвал мировых цен на нефть, а также последовавшее за ним падение рубля, других мировых валют, пустеющие прилавки магазинов. Провели исторические параллели с временами не столь далёкими от нас, чтобы лучше понять, что происходит на самом деле.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- «Черные лебеди» и новый мировой кризис 2020
- Нефтяной гамбит Путина, цены на нефть и курс рубля
- «Обнуление» сроков и «принципиальность» КПРФ
- Недвижимость за рубежом, Тиньков и Конституция
- Без паники. Инстаграм без масок. Эрдоган в Москве
- О деле «Сети»
- ЮКОС, Ходорковский и $50 млрд Гааги
- Об антисоветчике Арановском из Конституционного суда
- Продажа Сбербанка, Колчак и Тухачевский, Платошкин
- Об Израиле, Трампе и компромиссах за наш счет
Источник: https://nstarikov.ru/kto-obvalil-ceny-na-neft-1985-2020-114042