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Кто обвалил цены на нефть, 1985=2020

08:11. 17 марта 2020 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге мы обсуждали обвал мировых цен на нефть, а также последовавшее за ним падение рубля, других мировых валют, пустеющие прилавки магазинов. Провели исторические параллели с временами не столь далёкими от нас, чтобы лучше понять, что происходит на самом деле.

 

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/kto-obvalil-ceny-na-neft-1985-2020-114042

Метки: блог, Видео

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