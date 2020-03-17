Кто обвалил цены на нефть, 1985=2020

В новом видеоблоге мы обсуждали обвал мировых цен на нефть, а также последовавшее за ним падение рубля, других мировых валют, пустеющие прилавки магазинов. Провели исторические параллели с временами не столь далёкими от нас, чтобы лучше понять, что происходит на самом деле.

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