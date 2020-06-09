Главная » Мировоззрение, Политика

Владимир Бортко: Упоминание русских и приоритет нашего закона — это главное

13:27. 9 июня 2020 148 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

— Какие поправки особо важны, на ваш взгляд?

— Слушайте и запоминайте.

— Весь внимание.

— Если смотреть по всему комплексу поправок, которые внесены, то к нему можно относиться по-разному. Понимаю людей, которые и относятся к ним именно так — по-разному. Для меня же эти поправки принципиально важны.

— Так все или отдельные?

— Подождите. Я буду голосовать за них. Почему? Первое. Наконец-то появилось хотя бы упоминание о русских — чего раньше не было вообще. И непонятно было, кто мы такие, раз в Конституции о нас не упоминается.

— А второе?

— Второе — это превалирование закона, который принимаю я, мы, здесь и сейчас, над законами, которые принимают они там.

— Национальная Конституция важнее международного права?

— Да. И в первую очередь по этим двум пунктам я буду голосовать за! Остальное, скажу честно, для меня лично имеет второстепенное значение.

— А обнуление сроков?

— Относительно того, сколько лет управляет страной один человек и нужно ли обнулять сроки президентские или не нужно, — я-то лично думаю, что наш нынешний лидер откажется в дальнейшем быть во главе страны.

— Выразить свою волю пойдете на участок?

— Что касается того, пойду ли я на участок или иначе проголосую, — над этим пока просто не думал.

Владимир Владимирович Бортко (р. 1946) — известный российский режиссер, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации (2000), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994), Народный артист Украины (2003), лауреат Государственной премии РСФСР (1988), кавалер ордена Почёта (2006). Депутат Государственной Думы VI созыва от КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Постоянный член Изборского клуба. 

Источник: https://nstarikov.ru/vladimir-bortko-upominanie-russkih-i-prioritet-nashego-zakona-jeto-glavnoe-116068

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русских.Net
...всему, не будет упоминания о русском народе? Для слова «русский» не нашли синонима...Конституции? Пользы от самого факта упоминания русского народа в основном законе страны... что же предложение режиссера Владимира Бортко придать русскому народу ну хоть какой-то...
В Госдуму внесен законопроект о Конституционном Собрании РФ
... закона является наличие в нем упоминания о специальном органе власти (Конституционное..., что представитель Петербурга в Госдуме Владимир Бортко настроен серьезно.  Правда, по данным... у меня? Первый пункт: «Мы, русский народ, и народы Российской Федерации...
А оно против
...либо хорошую и полезную для русского народа инициативу, то это ...определения подобной рекламы подпадают и упоминания о качестве напитков.Эти ...«необходимо запретить подобную демонстрацию».Кинорежиссер Владимир Бортко заявил «Известиям», что предложение ...
Новости Украины и Новороссии 16 августа 2018
... глава украинского Минифраструктуры Владимир Омелян уже неоднократно ... Бородай Олександр Юрійович15. Бортко Володимир Володимирович16. Боярський ... Как сообщала ранее «Русская Весна», на Украине ... этот материал без упоминания известной народной поговорки ...
ВП СССР. «О текущем моменте» № 1 (140), январь 2020 года
...который прошёл практически без упоминаний в СМИ, поскольку ...культурно несостоятельным.3 «"Владимир Владимирович как президент ...Введение в конституционное право», «Русское правоведение», «Разрешение проблем ...Думы В.В. Бортко выступил за принятие закона...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)