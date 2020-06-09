Владимир Бортко: Упоминание русских и приоритет нашего закона — это главное

— Какие поправки особо важны, на ваш взгляд?

— Слушайте и запоминайте.

— Весь внимание.

— Если смотреть по всему комплексу поправок, которые внесены, то к нему можно относиться по-разному. Понимаю людей, которые и относятся к ним именно так — по-разному. Для меня же эти поправки принципиально важны.

— Так все или отдельные?

— Подождите. Я буду голосовать за них. Почему? Первое. Наконец-то появилось хотя бы упоминание о русских — чего раньше не было вообще. И непонятно было, кто мы такие, раз в Конституции о нас не упоминается.

— А второе?

— Второе — это превалирование закона, который принимаю я, мы, здесь и сейчас, над законами, которые принимают они там.

— Национальная Конституция важнее международного права?

— Да. И в первую очередь по этим двум пунктам я буду голосовать за! Остальное, скажу честно, для меня лично имеет второстепенное значение.

— А обнуление сроков?

— Относительно того, сколько лет управляет страной один человек и нужно ли обнулять сроки президентские или не нужно, — я-то лично думаю, что наш нынешний лидер откажется в дальнейшем быть во главе страны.

— Выразить свою волю пойдете на участок?

— Что касается того, пойду ли я на участок или иначе проголосую, — над этим пока просто не думал.

Владимир Владимирович Бортко (р. 1946) — известный российский режиссер, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации (2000), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994), Народный артист Украины (2003), лауреат Государственной премии РСФСР (1988), кавалер ордена Почёта (2006). Депутат Государственной Думы VI созыва от КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/vladimir-bortko-upominanie-russkih-i-prioritet-nashego-zakona-jeto-glavnoe-116068