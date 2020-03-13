Инновации в образовании – что важно Человеку

Программа “Зеркало”

Елена Ромская, Артём Артемьев, Виктор Луговой, Владимир Сторожев



О чем будем говорить в этом выпуске:



- О том, что является ключом для образования Чѣловѣка и как разжечь «потухший огонек».

- Образование, преподавание, воспитание и развитие – кого растим, чему отдать предпочтение?

- Об инновациях в образовании, базовых принципах целостного образования, «технологии машин» и других новшествах.

- Можно ли освоить школьную программу 11-ти лет за 7 лет?

- О повышении уровня сознания Чѣловѣка – от животного к групповому и командному, от национального, этнического к государствообразующему, державному, планетарному и выше.

- Какое образование может помочь ребенку раскрыть свое предназначение?



И другие важные вопросы и темы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gB94eCX0Ox4