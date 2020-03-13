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Инновации в образовании – что важно Человеку

15:04. 13 марта 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Программа “Зеркало”
Елена Ромская, Артём Артемьев, Виктор Луговой, Владимир Сторожев

О чем будем говорить в этом выпуске:

- О том, что является ключом для образования Чѣловѣка и как разжечь «потухший огонек».
- Образование, преподавание, воспитание и развитие – кого растим, чему отдать предпочтение?
- Об инновациях в образовании, базовых принципах целостного образования, «технологии машин» и других новшествах.
- Можно ли освоить школьную программу 11-ти лет за 7 лет?
- О повышении уровня сознания Чѣловѣка – от животного к групповому и командному, от национального, этнического к государствообразующему, державному, планетарному и выше.
- Какое образование может помочь ребенку раскрыть свое предназначение?

И другие важные вопросы и темы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gB94eCX0Ox4

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