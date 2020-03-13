Инновации в образовании – что важно Человеку
Программа “Зеркало”
Елена Ромская, Артём Артемьев, Виктор Луговой, Владимир Сторожев
О чем будем говорить в этом выпуске:
- О том, что является ключом для образования Чѣловѣка и как разжечь «потухший огонек».
- Образование, преподавание, воспитание и развитие – кого растим, чему отдать предпочтение?
- Об инновациях в образовании, базовых принципах целостного образования, «технологии машин» и других новшествах.
- Можно ли освоить школьную программу 11-ти лет за 7 лет?
- О повышении уровня сознания Чѣловѣка – от животного к групповому и командному, от национального, этнического к государствообразующему, державному, планетарному и выше.
- Какое образование может помочь ребенку раскрыть свое предназначение?
И другие важные вопросы и темы.
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#образование #школа#цифровизация#луговой #ромская #наука #будущего #организация #урока #это #воспитание #машин #народное #славянское #радио #дети #инновации #славяне #виктор #елена #артемьев #сторожев #новые #тренды #новшества #эксперты #примеры #технологии #артём
#Образование #Дети #Инновации #Славяне #ВикторЛуговой #ЕленаРомская #АртёмАртемьев #ВикторСторожев #ИнновацииВОбразовании #НовыеТрендыВОбразовании #Наука #Новшества #ЦифровизацияОбразования #ШколаБудущего #ОрганизацияУрока #ЭкспертыВОбразовании #ИнновацииВОбразованииПримеры #ИнновацииВОбразованииЭто #ВоспитаниеДетей #ТехнологииМашин #НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио