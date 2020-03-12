Запад с подхрюкивающими взялись судить, кто для России герой, а кто – антигерой. Обломаются.

Случайность - это не познанная пока или кем-то закономерность. В этом в очередной раз убеждаешься, когда в один и тот же день встречаешь сначала новость о том, кто из женщин России, оказывается "героиня столетия" по версии американского журнала "Тайм", и практически тут же видишь, кого залужные пропагандисты решили назначить антигероем, точнее,- антигероиней России.

Взгляните на эти две фотографии - первой женщины-космонавта планеты Валентины Терешковой и кощунниц из панк-группы Pussy Riot. Тот факт, что они - очевидные и абсолютные антиподы, сомнений не вызывает. И кого же определили нам залужники в героини, а кого - в антигероини? Угадайте с трех раз.

Женщин века определял "Тайм", и в России он не нашел никого, кроме Pussy Riot, кто мог бы стать её, пардон, лицом. Хотя это, в лучшем случае, личина, и отнюдь не России, а её русофобствующих ненавистников.

Да-да, тот самый высокоморальный "Тайм", который всю Вторую мировую войну рекламировал генералов вермахта, а также верхушку Третьего Рейха, а Гитлера в благодарность за мюнхенский сговор вообще признал человеком 1938 года.

А теперь вот в героини, коим дозволено представлять Россию за столетие с 1920 по 2020 годы, назначил пусек. Как говорится, какой журнал, такие и героини века. Иного ожидать не приходится.

Ведь эти героини с самой мадам Клинтон ручкались! Это вам не кот нахчал! Это ого-го! Кто ещё из женщин России такое заслужил? А? Вот то-то! Засунули мороженую курицу промеж ног и сразу же погрузились в такую глубинность, о которой ни одной женщине России не помыслить даже, не то что туда попасть.

Источник: https://cont.ws/@Prikhojanka/1607619