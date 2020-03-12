Запад с подхрюкивающими взялись судить, кто для России герой, а кто – антигерой. Обломаются.
Случайность - это не познанная пока или кем-то закономерность. В этом в очередной раз убеждаешься, когда в один и тот же день встречаешь сначала новость о том, кто из женщин России, оказывается "героиня столетия" по версии американского журнала "Тайм", и практически тут же видишь, кого залужные пропагандисты решили назначить антигероем, точнее,- антигероиней России.
Взгляните на эти две фотографии - первой женщины-космонавта планеты Валентины Терешковой и кощунниц из панк-группы Pussy Riot. Тот факт, что они - очевидные и абсолютные антиподы, сомнений не вызывает. И кого же определили нам залужники в героини, а кого - в антигероини? Угадайте с трех раз.
Женщин века определял "Тайм", и в России он не нашел никого, кроме Pussy Riot, кто мог бы стать её, пардон, лицом. Хотя это, в лучшем случае, личина, и отнюдь не России, а её русофобствующих ненавистников.
Да-да, тот самый высокоморальный "Тайм", который всю Вторую мировую войну рекламировал генералов вермахта, а также верхушку Третьего Рейха, а Гитлера в благодарность за мюнхенский сговор вообще признал человеком 1938 года.
А теперь вот в героини, коим дозволено представлять Россию за столетие с 1920 по 2020 годы, назначил пусек. Как говорится, какой журнал, такие и героини века. Иного ожидать не приходится.
Ведь эти героини с самой мадам Клинтон ручкались! Это вам не кот нахчал! Это ого-го! Кто ещё из женщин России такое заслужил? А? Вот то-то! Засунули мороженую курицу промеж ног и сразу же погрузились в такую глубинность, о которой ни одной женщине России не помыслить даже, не то что туда попасть.
Источник: https://cont.ws/@Prikhojanka/1607619
Ну и зачем Вы тут махнули жёлтой прессой ? Сложно Вам понять , что В.Терешкову цинично использовали в “лучших традициях” коридоров ещё времён СССР ? А она и не отказалась.
Разве в ней дело?
Нет. Дело – в “Тело”.
Тело не то. Вы, думаю, прекрасно понимаете о чем я.
Манера общения а-ля неадекват Владимир или Александр КБ Вам не к лицу.
У Вас как бы немного иной заявленный уровень.
ПОх. У меня нет “заявленного уровня”. Это Ваши домыслы. Просто в СССР-е было принято давить на стадо типа авторитетом. Ничего не поменялось.
Вы как нерусь, уж извините.
Россия без царя не может.
Напомнить наш с Вами разговор до последних поправок в Конституцию о монархизме?
Россия не может без Императора ( три территории вместе) , а п-резидента надо менять. Этот шаг, с телом , говорит о шаткости в России, – о чём мы с Вами наговорились ранее.
Перед бурей укрепляют груз и спускают паруса.
Читайте новости.
Время покажет , чей обед коты съели.
Коты чистят энергетику и гоняют мышей.
Ссут в тапки , дерут обои, теряют шерсть. Про мышей и птичек – забыли. ОбЖорствуют.)
Не любите Вы котов явно)
А египтяне даже Сфинкса возвели у пирамиды.
СФИНКС – СФИНК – СФИНКТЕР (сжимаю).
Заразились от Александра?
Тот вчера про жо…ы, Вы сегодня про сфинктер.
Он в Вашем теле не один, кстати. А я о другом. Какая задача у Сфинкса из Гизы, а?
Заставить думать, конечно.
Да, но думалка идёт , как правило, по ложному пути – так надо тем , КТО Знает.
Дам намек: http://www.antikforever.com/Egypte/Dyn/Images/Dynastie%2000-10/khephren%203.jpg
“Ты зачем бороду (усы) сбрил ?” ) Борода где ?)
Внимание на левый угол трона.
Там писец)
Справа – вероятно , второй.
Возможно.
Но что делает песец и сокол на троне фараона?
Это скульптура царя с берегов Северного Ледовитого океана.)
терешкина ещё хуже чем эти риотки. как она отжигала за верность кпсс и советскому строю ,а тут вдруг перекрасилась под капитализм. кот, ты зачем эту статью тут разместил? думешь мы забыли что говорила пионэрка-комсомолка?))
Дело не в ней в принципе.
Кому то нужно было предложить, и она предложила.
Терешкова известная личность.
Тем контрастнее будут выглядеть те, кто её помоями сейчас обливает.
Прекрасный ход.
Кот, оно конечно бабе всё нипочем, только вся дума и совфед из таких героев которые подпишут всё состоят, и никого уже это не пугает. Ты пойми глупая голова они конституцию под одного человека переписали это просто бред какой-то. Зачем? Ну царь так царь никто ж не спорит чиновник рулит. Но если завтра или через год опять конституцию под другого человека писать какая это конституция это маразм.
Ну так пока человек рулит и весьма успешно, с учетом того, что везде успевает и большинством любим – будет ли иной?
У Вас видимо эта поправка душевную рану нанесла.
Хотели царя – получите, распишитесь.
“Большинством любим” – эта скока ?
Владимиру Путину доверяют 71,9% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 64,4%.
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10170
ну это не большинство. а примерно 1\3. потому что на выборы приходит намного больше
http://server1.intermedia.ge/pictures/original/5/5997.jpg?/D-rusebma-sul-garekes-D.jpg
Да уж, круче ляп не придумаешь.
Журналисты столь падки на сенсации.
Их можно понять – это их хлеб.
кот, мы всё помним. даже то что было 50 лет назад. в инете это очень легко- достаточно пробежаться паольчиками по клавиатуре и найти искомое. зря стараешься, тут инет, а не телевидение и люди интеллектуально поразвитей будут. так что сработал ты топорно, твоё дешёвый агитпроп не прошёл. изящнее надо работать, изящнее, а то быстро спалишься
Ну так я Жоре предложил среднеарифметическое между Левадой и ВЦИОМ.
Так или иначе 50% и более.
Вполне себе такая конъюнктурная компашка вциомка. Одобрямсают и доверямсают – наверно, а вот”любим” – хз.
Берем ВЦИОМ и Леваду, “женим” их цифры и получаем что то больше 50% поддержки.
а если за основу берём цифры цика, то 50% это 1\3
Тоже вариант, но и Левада даром хлеб не кушает.
ну понятно что прикормлена
А вциомщики похаживают в фонд Гайдара.
Вероятно прикормлены все.
Жизнь такая.
Мы ж приспособленцы)
Было у кого учиться ;)
слушай, а чем ещё можно (и нужно) обливать полинявших перебежчиков? цветами осыпать что ли?
в чём контраст-то? типа перебежчика назвать перебежчиком это плохо или как?
Типа проявить всю свою низость, облив помоями пожилого человека и героя СССР.
перебежчиков всегда и везде принято обливать помоями. но если в твоём понимании двухвостки- это уважаемые люди и герои, то, в общем-то, у тебя через овечью шкурку начинают проглядывать волчьи клыки.
давай кароч вести дневничок.
1. боброедка у тебя некий национальный эталон.
2. перекрасившийся перебежчик- герой.
кто такой в твоём понимании леонов? тот самый космонавт ,который утверждает что пиндосы на луне были.
Леонов – человек со своим выбором в первую очередь.
И у всех свои выбор.
Так в чем же в Вашем понимании перебежчик Терешкова?
Вот в чем вопрос.
не запоминаешь с первого раза, будем копипастить столько, сколько потребуется
xazzar berlazzar 12 марта 2020 в 18:29
терешкина ещё хуже чем эти риотки. как она отжигала за верность кпсс и советскому строю ,а тут вдруг перекрасилась под капитализм. кот, ты зачем эту статью тут разместил? думешь мы забыли что говорила пионэрка-комсомолка?))
Хорошо.
Чем генсек КПСС отличается от Путина?
Чем КПСС отличается от “ручной” Госдумы?
Терешкова, думается мне, так же провела параллели.
Ну а Путин то что? Бывший КГБшник.
Это Вам не разгильдяй Навальный со своими сказками о светлом будущем.
ну если с точки зрения приспособленки или человека с ограниченным самосознанием, то ,конечно, в поступке терешковой ничего предосудительного нет. в конце-концов половина страны таких, которые позавчера топили за веру царя и отечество, вчера за родину и сталина, а сегодня за рыночные отношения и демократию. завтра прилетят трансформеры и на плакатиках этих зомбоидов появятся надписи “автоботы, трансофрмируемся и поехали”. тут ты прав
Россия столько сменила “вывесок”, что и не сосчитать.
А жить надо умом, а не вывеской.
А вот этого – дифцит.
Это реалии, Жора.
А Россия, да, приспособленец.
Так всегда было.
Как там в строках: “умом Россию не понять, аршином общим не измерить”?
Рецепт счастья России – немного монархии, немного демократии и немного социализма.
Смешать, но не взбалтывать.
Коктейль уже готовится.
Это тебе она должна была рану нанести ты за систему топишь или вид делаешь. Я реально вне системы и что она делает её право, захочет решить своих людей решит. Не отдельные личности государство чиновников это делает они привыкли так жить и считают нормой не читают что мы тут пишем. Мне интересно называть причины а не следствия. То что делается это анархия чиновников имеют право в конституцию не боятся черную метку внести. Надо их для смеха ещё клясться на пиратской конституции научить.
Система работает с другими системами, не забывайте.
И если одна из систем слаба – вторая может сломать её.
Потому система должна быть прочной.
Настройки этой прочной системы – вопрос иной.
Не являясь стенками этой системы нет никакого смысла о ней заботится. Прочность её обусловлена поговоркой крепка тюрьма да кто ей рад.
Вы в ней и Вы часть её.
Глупо отрицать это.
Но это всего лишь политическая и государственная система.
На самом деле систем несоизмеримо больше, и все взаимодействуют.
Мечтаю синхронизировать все во благо всех систем.
Тринадцати кратное помещение на обложку и признание в 2007 году человеком года Владимира Владимировича укладывается в логику статьи?
В логику 2007 года – вполне.
А в логику статьи “Запад с подхрюкивающими взялись судить, кто для России герой…”?
С учетом 2020 года – вполне.
То есть цитата
“Как говорится, какой журнал, такие и героини века. Иного ожидать не приходится.
Ведь эти героини с самой мадам Клинтон ручкались! Это вам не кот нахчал!”
применима и в этом случае?
https://www.vedomosti.ru/media/news/2020/03/05/824584-time-sto-zhenschin-goda
Почитайте.
И, да, Вы фанат Pussy Riot?