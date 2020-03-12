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Нравственный выбор солдата

18:46. 12 марта 2020 457 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
„Немцы над ней куражились, а я смотрел. Воспоминания ветерана Великой Отечественной Войны.”




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4926072.html

Метки: война, войска, нравственность, перестройка, советский, фашизм

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