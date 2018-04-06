Итоги выборов Путина 2018 (окончание)

За последние 10 лет потребительские цены в РФ выросли на 210%, продовольственные цены — на 363%, цены на услуги ЖКХ повысились на 800%.

Доходы выросли, однако большую их часть «съедает» инфляция, порождаемая кредитованием под ссудный процент (постоянный системный генератор инфляции) и коррупцией, которая заложена в ценах и тарифах в виде «откатов».

Кредиты в их существе — разновидность цифр в бухгалтерских проводках и ничего больше.



Другое дело, что сопутствует этим цифрам в торговых отношениях. Из этого сопутствующего наибольшей значимостью обладает ссудный процент, ставка которого, осредненная на исторически длительных интервалах времени, превосходит темпы роста производства продукции, при учёте в неизменных ценах.



Это обстоятельство обычно умалчивается, когда речь заходит о предоставлении кредитов, а недалекие люди (в том числе политики) об этом не вспоминают.



Но превышение ссудным процентом темпов роста производства неизбежно приводит к тому, что должник с течением времени перестает располагать фондом своего рабочего и свободного времени и работает на корпорацию кредиторов, которая оставляет ему только то, что посчитает достаточным для существования своих невольников и воспроизводства их пород в новых поколениях.

В этом цель и суть ростовщичества.

«Бесёнок под себя поджав свое копыто,

Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто

И лопал на огне печеный ростовщик.

…Сей казни смысл велик:

Одно стяжание имев всегда в предмете,

Жир должников сосал сей злой старик

И их крутил безжалостно на вашем свете».

(А.С. Пушкин, ПСС т.3—1, М.,1995, стр.281)

Общественная собственность на средства производства

Это следует ввести во вторую очередь. И тут апологеты либерализма должны взвиться до потолка, обвиняя нас в том, что мы агитируем возвратиться в «совок», когда понятие «общественная собственность» было эквивалентно — «ничейная» или «красного директора».



Потому следует определиться с понятиями.

Дело в том, что собственность как социальное явление — это реализуемая субъектом-собственником (единолично или корпоративно) монопольная возможность управления объектом собственности по полной функции управления.



Нарушение полноты права собственности — это нарушение монополии субъекта-собственника на управление (в том числе и в форме устранения его из тех или иных этапов полной функции управления).

Поскольку в цивилизованных обществах качество жизни каждого индивида обусловлено качеством управления, то в случае монополизации знаний и навыков управленческого характера какой-либо социальной группой все остальные оказываются в зависимости от этой группы.



А поскольку в управленчески безграмотном обществе нет никакой альтернативы услугам этой группы, то это позволяет ей взимать монопольно высокую цену за своё соучастие в общественном объединении труда.

Но для того, чтобы эксплуатация «человека человеком» стала нормой жизни общества, недостаточно одной только монополии на знания или каких-либо иных объективно возникающих в обществе «игр с ненулевой суммой»: необходима нравственная готовность, доходящая до устремлённости, взимать монопольно высокую плату за своё соучастие в общественном объединении труда посредством тех или иных «игр с ненулевой суммой».

Механизм эксплуатации «человека человеком» — это нравственная готовность или устремлённость к паразитизму на чужом труде и жизни (в том числе и не осознаваемая), реализующая себя посредством разного рода «игр с ненулевой суммой» (объективно возникающих или искусственно организованных в обществе).

И в основе частной собственности на средства производства, которая, по мнению марксистов, является источником эксплуатации «человека человеком», лежит монополия на знания управленческого характера. Право собственности на средства производства выражает себя в управлении производством продукции и её сбытом, осуществляемом непосредственно собственником либо через его доверенных лиц, поэтому:



Собственность частная , если обслуживающие работу средств производства не имеют реализуемой возможности отстранить от управления работой этих средств производства лиц, утративших их доверие, не обеспечивающих приемлемого качества управления, и заменить их другими. Частная собственность может быть как единоличной, так и корпоративной.

, если обслуживающие работу средств производства не имеют реализуемой возможности отстранить от управления работой этих средств производства лиц, утративших их доверие, не обеспечивающих приемлемого качества управления, и заменить их другими. Частная собственность может быть как единоличной, так и корпоративной.

Собственность общественная, если обслуживающие работу средств производства имеют легальную реализуемую возможность устранить из сферы управления этой совокупностью средств производства любого управленца, утратившего их доверие, не обеспечивающего приемлемого качества управления, и могут заменить их другими.



Собственность на объекты природы — это тоже право на управление получением от них природных благ.

Это всё в совокупности означает, что в управленчески безграмотном обществе общественная собственность на средства производства и объекты природы неосуществима, поскольку право управления реализуемо только в пределах легитимизировавшей себя корпорации носителей управленческих знаний и навыков, над которыми могут осуществлять власть (т.е. по существу — быть их собственниками) другие субъекты, вооружённые более эффективными знаниями и навыками.

Общественную собственность невозможно ввести юридически, если в обществе нет:



соответствующего нравственно-этического базиса,

необходимых и общедоступных для освоения управленческих знаний

и реализующих их в практической деятельности навыков.



Собственность в этом случае де-факто станет частной, как это и произошло в СССР в послесталинские времена его существования, когда «номенклатура» стала считать юридически общественную собственность своей частной, а ленинский лозунг «всякая кухарка должна научиться управлять государством» был предан забвению, знания управленческого характера были вытеснены из образовательных стандартов и было выращено несколько управленчески несостоятельных поколений.



А перестройка была организована «номенклатурой» для того, чтобы собственность, ставшую частной де-факто, сделать своей частной собственностью де-юре (об этом смотри статью «Распад СССР» http://inance.ru/2014/12/raspad-cccp/).

Ликвидация управленческой безграмотности

«Необходимость создания класса госуправленцев», о которой говорят руководители страны последние десятилетия, подразумевает ликвидацию управленческой безграмотности во всём обществе.

Для того, чтобы людей можно было эксплуатировать, они предварительно должны быть угнетены, иначе говоря, должны быть созданы условия, в которых:



Врождённый человеческий потенциал личностного развития угнетаемых был бы пониженным в сопоставлении с потенциалом личностного развития угнетателей.

Люди не могли бы реализовать свой человеческий потенциал развития.

Люди не могли бы освоить знания и навыки (в том числе и вследствие воздействия факторов 1 и 2), позволяющие им войти в сферу управления, чтобы заменить злоупотребляющих разнородной властью управленцев.



И в общественно-экономических формациях, в которых эксплуатация «человека человеком» — норма жизни, существуют общественные институты, которые обеспечивают упреждающее угнетение и извращение развития подрастающих поколений (как в аспекте подавления биологического здоровья (фактор 1), так и в аспекте невостребованности в соответствующие возрастные периоды (фактор 2) потенциала способностей данных ребёнку) с целью осуществления их последующей эксплуатации.



Поэтому:



ликвидация всякой эксплуатации «человека человеком» это — не написание и введение в действие законов об «общественной собственности», «запрете эксплуатации человека человеком» и т.п.,



а ликвидация системы предварительного угнетения и извращения личностного развития, что необходимо для обеспечения всестороннего и полного личностного развития всех. Элементом этого всестороннего и полного личностного развития общества является всеобщая управленческая грамотность по отношению к жизни общества в разных его аспектах.



В своём произведении «Удержат ли большевики государственную власть» (октябрь 1917) Ленин писал:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели.



Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники.



Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

Стратегическое планирование

Обращение Путина по итогам выборов

Один из майских указов Президента «О долгосрочной государственной экономической политике» остался вначале почти незамеченным для прессы. Однако он является, пожалуй, важнейшим из всех поручений Владимира Путина.



Речь в нём идёт о необходимости возвращения системы стратегического планирования в России — нонсенс для сложившегося у нас либерально-буржуазного экономического уклада.



Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О государственном стратегическом планировании» (http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html) вступил в силу, и наша страна, по сути, вернёт себе некогда утраченный Госплан, пусть и в другом формате.

Сам факт возвращения к положительному советскому опыту, безусловно, радует. Тем более, что мало кому известно, но им не брезгуют пользоваться и наши зарубежные партнёры. Например, Евросоюз уже давно живёт семилетними циклами и никого при этом не стесняется.



У нас разговоры о возвращении Госплана на серьёзном уровне начались в 2003 году, когда окончательно рухнули иллюзорные надежды на волшебную силу саморегуляции рынка, но в законопроект, как вы видите, вылились только спустя 10 лет.



Однако при всей идеологической привлекательности затеи стоит признать, что она столкнётся с трудностями, которые могут её похоронить на самом раннем этапе воплощения.

Первый аспект. Дело в том, что воссоздать Госплан советского образца не удастся в принципе, ввиду того, что мы живём при ином социально-экономическом строе.



Если прежде, допустим, производство самолёта государство могло спланировать от разработки месторождений алюминиевой руды и подготовки соответствующих кадров до выпуска конечного изделия, то теперь это не представляется возможным.



Львиная доля участков такой производственной цепочки находится вне зоны компетенции государства, а это, в свою очередь, делает любой подобный план крайне условным.

Второй аспект — это кадры. Для полноценного стратегического планирования в масштабах целой страны нужны профессионалы высшего разряда. Только представьте, какую титаническую работу им предстоит выполнить.



Возможно, такие люди у нас есть, но тот факт, что до сих пор они себя не особо проявили, заставляет сомневаться в реальности их существования. Ведь для этого необходимы не только академические знания и чистые намерения, это ещё и опыт.

Третий аспект — это ответственность. Каким бы профессионалом ни был госслужащий, он должен нести прямую ответственность за результаты своего труда. А с этим у нас, скажем прямо, большая проблема.

Несмотря на всё это, воссоздавать институт стратегического планирования необходимо. Без него, как и в советские времена, мы не решим сегодня ни одну серьёзную проблему.



Не наполним жизнью Дальний Восток, не проведём новую индустриализацию, не решим проблему моногородов, не выйдем на должный уровень демографического развития, даже не решим проблему мигрантов. Это уже не говоря о сверхпроектах, вроде дальнейшего освоения космоса или полноценного — Арктики, например, и Дальнего Востока.

Насколько эффективной станет нынешняя система стратегического планирования — пока что можно лишь гадать.



Возможно, она превратится в очередной бюрократический механизм, обслуживающий либерально-буржуазный экономический курс, а может быть, при смене генеральной концепции управления станет основой восстановления страны и потянет за собой другие полезные элементы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня все теории и идеи глобальной значимости можно свести к двум типам концепций жизнеустройства:



деградации общества — а по сути фашизма как системы человеконенавистничества, и проистекающего из него рабовладения, открытого или прикрытого теми или иными идеологическими обёртками либерализма, капитализма, марксизма, псевдосоциализма, псевдоислама и пр. О сути фашизма смотрите ролик «С Днём будущей Победы над фашизмом!»: https://www.youtube.com/watch?v=GJYTsc0NeYU



общественного развития — по сути человеколюбия, помогающего каждому раскрыть его познавательно-творческий потенциал Человека Разумного в обществе свободном от эксплуатации одних другими (из статьи — http://inance.ru/2015/06/fashizaciya-sssr/).



И при какой из них жить — каждый делает выбор сам и это решение остаётся на его совести.

В любом случае, всем здравомыслящим людям не стоит ждать, что Путин сделает всю работу за них, а стоит деятельно трудиться над воплощением на практике русского понимания справедливости с тем, чтобы результатами этого воплощения «дожимать» верха к его принятию и оглашению на государственном уровне.

23 марта 2018 года Владимир Путин по итогам выборов обратился к гражданам России с такими словами:

«Мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, — мы будем к этому стремиться.



Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым, показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект.



А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый, позитивный результат — и сегодня, и в перспективе».

Вообще стоит помнить два аспекта единого процесса: