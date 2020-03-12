Граждане России призвали Совет Европы провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции РФ.

120 махровых русофобов, степень корёжности которых от поправок в Конституцию России, очевидно, достигла аппогея, собрались, покумекали, решили, подготовили и подписали открытое обращение, ВНИМАНИЕ(!!!), граждан России в Совет Европы с призывом о срочном проведении правовой экспертизы поправок к Конституции России и процедуры их принятия.

Ниже о подписантах.

Станислав Станских, конституционалист, научный сотрудник Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (он тоже от граждан России)

Виктор Шейнис, депутат российского парламента в 1990-1999, соавтор Конституции России 1993 года, член Политкомитета партии "Яблоко" (без таких фамилий сурьезные дела не делаются)

Сергей Гуриев, профессор экономики Института политических исследований, Париж (тоже от граждан России)

Вячеслав Бахмин, председатель Сахаровского центра, сопредседатель Московской Хельсинкской группы.

Лев Гудков, директор Левада-Центра

Валерий Борщев, правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы

Сергей Давидис, юрист, руководитель программы "Поддержка политических заключённых" Правозащитного центра "Мемориал"

Юлия Галямина, политик, муниципальный депутат

Александр Морозов, политолог, научный сотрудник Академического Центра им. Б. Немцова Карлова университета

Сергей Ерофеев, профессор Ратгерского университета

Сергей Пархоменко, журналист, координатор гражданских проектов "Диссернет", "Последний адрес", "Премия "Редколлегия"

Михаил Касьянов, лидер Партии народной свободы (ПАРНАС), премьер министр России в 2000-2004

Владимир Рыжков, председатель Движения «Выбор России»

Лев Пономарев, председатель Национальной общественной организации "За права человека"

Борис Вишневский, руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Валентин Гефтер, директор Института прав человека

Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко»

Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра

Юлия Рудт, координатор сети экспертов Правозащитного фонда "Так-Так-Так"

Владимир Кара-Мурза (мл.), председатель Фонда Бориса Немцова за свободу

Лилия Шибанова, член Московской Хельсинкской группы

Андрей Зубов, заместитель председателя Партии Народной Свободы (ПАРНАС)

Ян Рачинский, председатель правления Международного общества «Мемориал»

Евгений Гонтмахер, экономист и прочая...

И таких наименований, в смысле, фамилий, 120 шт.

А теперь вопросы. Кто дал право этому паноптикуму вещать от имени народа (который для них не тот, и который они ненавидят). Видимо, действительно созрели поправки, ибо они устранят проблемы такого рода, которые провоцирует разрешенное двойное гражданства. Видимо, введение запрета в Конституцию РФ на двойное гражданство избавит нас от подобных проявлений русофобии внутри нашей страны, а этих, без всякого сомнения, достойных, если сравнивать их друг с другом, бедолаг писать подобные запросы уже относительно законодательства Израиля.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/571942-grazhdane-rossii-prizvali-sovet-evropy-provesti-srochnuyu-pravovuyu-ekspertizu-popravok-k-konstitucii-rf.html