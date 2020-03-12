Граждане России призвали Совет Европы провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции РФ.
120 махровых русофобов, степень корёжности которых от поправок в Конституцию России, очевидно, достигла аппогея, собрались, покумекали, решили, подготовили и подписали открытое обращение, ВНИМАНИЕ(!!!), граждан России в Совет Европы с призывом о срочном проведении правовой экспертизы поправок к Конституции России и процедуры их принятия.
Ниже о подписантах.
Станислав Станских, конституционалист, научный сотрудник Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (он тоже от граждан России)
Виктор Шейнис, депутат российского парламента в 1990-1999, соавтор Конституции России 1993 года, член Политкомитета партии "Яблоко" (без таких фамилий сурьезные дела не делаются)
Сергей Гуриев, профессор экономики Института политических исследований, Париж (тоже от граждан России)
Вячеслав Бахмин, председатель Сахаровского центра, сопредседатель Московской Хельсинкской группы.
Лев Гудков, директор Левада-Центра
Валерий Борщев, правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы
Сергей Давидис, юрист, руководитель программы "Поддержка политических заключённых" Правозащитного центра "Мемориал"
Юлия Галямина, политик, муниципальный депутат
Александр Морозов, политолог, научный сотрудник Академического Центра им. Б. Немцова Карлова университета
Сергей Ерофеев, профессор Ратгерского университета
Сергей Пархоменко, журналист, координатор гражданских проектов "Диссернет", "Последний адрес", "Премия "Редколлегия"
Михаил Касьянов, лидер Партии народной свободы (ПАРНАС), премьер министр России в 2000-2004
Владимир Рыжков, председатель Движения «Выбор России»
Лев Пономарев, председатель Национальной общественной организации "За права человека"
Борис Вишневский, руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
Валентин Гефтер, директор Института прав человека
Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко»
Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра
Юлия Рудт, координатор сети экспертов Правозащитного фонда "Так-Так-Так"
Владимир Кара-Мурза (мл.), председатель Фонда Бориса Немцова за свободу
Лилия Шибанова, член Московской Хельсинкской группы
Андрей Зубов, заместитель председателя Партии Народной Свободы (ПАРНАС)
Ян Рачинский, председатель правления Международного общества «Мемориал»
Евгений Гонтмахер, экономист и прочая...
И таких наименований, в смысле, фамилий, 120 шт.
А теперь вопросы. Кто дал право этому паноптикуму вещать от имени народа (который для них не тот, и который они ненавидят). Видимо, действительно созрели поправки, ибо они устранят проблемы такого рода, которые провоцирует разрешенное двойное гражданства. Видимо, введение запрета в Конституцию РФ на двойное гражданство избавит нас от подобных проявлений русофобии внутри нашей страны, а этих, без всякого сомнения, достойных, если сравнивать их друг с другом, бедолаг писать подобные запросы уже относительно законодательства Израиля.
Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/571942-grazhdane-rossii-prizvali-sovet-evropy-provesti-srochnuyu-pravovuyu-ekspertizu-popravok-k-konstitucii-rf.html
“Героев” нужно знать в лицо.
Паноптикум считает себя представителями хозяев России, а что не так ?
Побежали жаловаться не туда.
Вывеску не сменили, да заведение нынче иное.
Забавна привычка.
Туда, к “западным”, а “восточные” в колонии – молчат.
А колония видимо не в курсе оказалась, что она колония, и проголосовала, те же кто написал “жалобу” на “царя” видимо не в курсе, что колония уже не колония.
Колонией по колонии и колоний нет.
Все всё знают, как в Израиле. Там всегда всё знают.)
Я не знаю. Расскажете?
Читайте прессу.
)))
Владимир – изыйди из Жоры)
С Кара- Мурзой должны стоять Серый и Владимир.
Уж лучше там, чем за решеткой.
“Манечка” ?
Им нужно думать о своем будущем.
Тут есть небольшой нюанс.
Вы путаете Серого и Владимира с русофобами и пятой колонной, которыми они не являются.
Или у вас на этот счет есть доказательства?
Думаю Мари пишет так, потому что Серый и Владимир любили постить статьи за авторством Кара-Мурзы.
Постить можно и коня.
Важно самим думать и анализировать.
Именно.
Золотые слова.
Жыды зассали, что халяве приходит хана: смысл их существования, заключающийся в обсирании России за счёт самой России, утрачен. Жыдосаксы это отребье терпят, пока оно сидит в России. На “западе” оно нах.. никому не нужно – своё девать некуда…
Эти – на виду. Гораздо хуже те , которые тишком -нишком.
Вот они и полезли, тихушники с двойным-тройным гражданством…
Этим гнидам всё равно, на кого грязь выливать, – лишь бы им отстёгивали на охаивание, а кого – без разницы…
Я 4конечно ни на что не намекаю, но список фамилий весьма красноречив. 90% обрезанных и 10% шабесгои. Так вот у меня вопрос, а вышли ли они рылом чтобы в совет гейропы обращаться? И второй вопрос, когда начнут принудительно переселять таких за пределы страны?
Когда в России будут править Русы (Россы).
Так вот они какие граждане России.)))Прям как здесь на пандоре,один пучеславный так прямо и тычет уставом оон,дескать “они “придут,порядок наведут.)))Теперь значицца по новым поправкам сии граждане получают смачный пинок под зад из мягких кресел,а главное лишаются халявных грантиков,для безбедной жизни.)))Непонятно почему с опозданием эти кошерные сурки запрыгали.)Такое впечатление что только проснулись от зимней спячки,а тут к ним песец северный заглянул в нору.)))