«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Повседневная жизнь Астрахани



01. Мартовский снег. Дворники на пешеходном мосту сделали небольшой перерыв в работе



02. Теплый весенний день



03. Татарский район города



05. Молодая мама с коляской во дворе старого дома



06. По лестнице женщина поднимается на второй этаж к своей квартире



07. Водонапорная башня



08. Автомобильный мост через Волгу. С моста люди ловят рыбу на удочки.



09. Девушка с ведром



10. Девушка моет окно старого здания



11. Соседки. Одна из них утром пошла в ближайший магазин за свежим хлебом и купила (в том числе) и для своей соседки (по ее просьбе)



12. Два пожилых человека разговаривают на улице



14. Вид с улицы на арку и во двор старинного русского дома в центре старого города



15. Детская площадка возле многоэтажного жилого дома на окраине города



16. Место для купания возле городской набережной





Источник: https://humus.livejournal.com/7120500.html