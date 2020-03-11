«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Повседневная жизнь Астрахани
01. Мартовский снег. Дворники на пешеходном мосту сделали небольшой перерыв в работе
05. Молодая мама с коляской во дворе старого дома
06. По лестнице женщина поднимается на второй этаж к своей квартире
08. Автомобильный мост через Волгу. С моста люди ловят рыбу на удочки.
10. Девушка моет окно старого здания
11. Соседки. Одна из них утром пошла в ближайший магазин за свежим хлебом и купила (в том числе) и для своей соседки (по ее просьбе)
12. Два пожилых человека разговаривают на улице
14. Вид с улицы на арку и во двор старинного русского дома в центре старого города
15. Детская площадка возле многоэтажного жилого дома на окраине города
16. Место для купания возле городской набережной