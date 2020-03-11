Главная » История, Творчество

«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Повседневная жизнь Астрахани

09:58. 11 марта 2020 164 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Мартовский снег. Дворники на пешеходном мосту сделали небольшой перерыв в работе


02. Теплый весенний день


03. Татарский район города


05. Молодая мама с коляской во дворе старого дома


06. По лестнице женщина поднимается на второй этаж к своей квартире


07. Водонапорная башня


08. Автомобильный мост через Волгу. С моста люди ловят рыбу на удочки.


09. Девушка с ведром


10. Девушка моет окно старого здания


11. Соседки. Одна из них утром пошла в ближайший магазин за свежим хлебом и купила (в том числе) и для своей соседки (по ее просьбе)


12. Два пожилых человека разговаривают на улице


14. Вид с улицы на арку и во двор старинного русского дома в центре старого города


15. Детская площадка возле многоэтажного жилого дома на окраине города


16. Место для купания возле городской набережной


Источник: https://humus.livejournal.com/7120500.html

Метки: астрахань, история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Война в Чечне: жаркий январь. Вып.1
... солдатами в Грозном 6 января. Повседневная жизнь в Грозном 7 января...
«Святые девяностые». Часть 5. 1995. Война в Чечне: жаркий январь. Вып.2
Повседневная жизнь Грозного
«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Повседневная жизнь в Сибири
«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Повседневная жизнь
«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Повседневная жизнь. Вып 2
«Святые девяностые». Часть 7. 1997. Повседневная жизнь
01. Бездомная женщина спит на улицах Москвы 02. Дворник в киностудии Мосфильм выбрасывает коробки с фильмами. Сейчас на студии идет процесс приватизации. 03. Балерина Татьяна Расторгуева из балета Большого балета в позе возле трио бабушек на станции ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)