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Нефть: Казахстан встал на сторону ОПЕК+

09:00. 10 марта 2020 178 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Нефть: Казахстан встал на сторону ОПЕК+ | Русская весна

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показала свою эффективность, заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«Сделка ОПЕК по сокращению, сдерживанию и мониторингу, взаимодействию показала свою эффектность. Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально, и 18 марта будет проведена техническая комиссия, там наверняка будут обсуждаться вопросы дальнейшие», — сказал Ногаев журналистам.

Он отметил, что «договоренность всегда шла на пользу».

«Время покажет, какие дальнейшие действия будут от членов ОПЕК и ОПЕК+», — заявил Ногаев журналистам.

По его словам, на технической комиссии, запланированной на 18 марта, Казахстан будет представлен на уровне директора департамента министерства энергетики.

«Там не будут рассматриваться вопросы продления или приостановления — это не та комиссия, это какие-то рабочие моменты, подготовка к принятию решения», — добавил министр.

Вместе с тем, Казахстан планирует придерживаться плана по добыче нефти на 2020 год, особого наращивания или сокращения не планируется.

В январе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявлял, что в 2020 году в стране планируется добыть 90 миллионов тонн нефти. В 2019 году добыча нефти в республике составила 90,5 миллиона тонн.

«Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов, согласно этим планам особого наращивая или снижения нет», — сказал Ногаев журналистам.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1583820402

Метки: Новости

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