Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 марта 2020
- 08:00 Эрдоган дал приказ идти на Запад: Чем закончится новый штурм Европы (ВИДЕО).
- 01:30 Эрдоган назвал цель Турции в Сирии.
- 00:00 Иран обвинил Трампа в «медицинском терроризме».
- Вчера 23:59 “Идлиб. Необъявленная война”.
- Вчера 23:00 Госдеп сделал заявление по «Боингу» МН17.
Эрдоган дал приказ идти на Запад: Чем закончится новый штурм Европы (ВИДЕО)
Турция открыла границы для беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака. Тысячи нелегалов стали штурмовать Европу и Греция первой попала под удар. Только в минувшие выходные через сухопутный пограничный пункт в Европу пытались прорваться более 10 тысяч беженцев.
Подробности рассказала киевская журналистка Олеся Медведева.
Она отметила, что в Афинах призвали ЕС сообща предпринять меры для защиты границ. Реакция последовала очень жёсткая с привлечением военных и полиции.
«Это немного не та реакция, на которую рассчитывал Эрдоган, президент Турции, запуская этот механизм мигрант-шантажа Евросоюза», — подчеркнула блогер, добавив, что «в Европе свои выводы из ситуации 2015 года сделали, когда был большой поток беженцев».
По словам Медведевой, «новый наплыв беженцев встретил уже совершенно другой Евросоюз».
«И пока похоже, что план Турции не сработает. Ведь даже если отдельные мигранты всё-таки нелегально пробьются на территорию ЕС — это будут уже не те масштабы, что были в 2015 году», — сказала она.
Как отмечается, полиции пришлось применять слезоточивый газ, когда несколько мигрантов пытались прорваться. Те в ответ бросали камни и металлические прутья и в ходе столкновений на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский был ранен.
Греция заявила, что за последние два дня было арестовано 73 человека за незаконное пересечение границы. А более 10 тысяч человек не пустили в Евросоюз через греческую границу.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что полностью поддерживает действия Греции по защите своих границ.
Болгарии пока спокойнее, чем в Греции, но и там мигранты пытались прорваться на территорию страны. В связи с этим власти заявили, что перебросят тысячи солдат на границу с Турцией.
«Для кого-то реакция европейских стран и властей этих стран была довольно неожиданной. Но и политики, и политические партии, и государственные деятели уже вполне себе умудренные опытом прошлых лет. После того, как они приняли огромное количество беженцев, которые так и не смогли социализироваться в европейских странах, в связи с чем политики потеряли свой рейтинг. А многие из них и власть», — добавила Олеся Медведева.
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Эрдоган назвал цель Турции в Сирии
Анкара выступает за территориальную целостность Сирии и не намерена аннексировать ее территорию, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Цели Турции в раздираемой войной Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию», — сказал президент, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
«Наша единственная цель — создать условия, при которых 3,6 миллиона сирийских беженцев в Турции и 1,5 миллиона на приграничной с Турцией территории в Идлибе смогли бы безопасно вернуться в свои дома. Мы хотим как можно скорее обеспечить территориальную целостность и политическое единство Сирии», — заявил Эрдоган.
По его словам, Турция израсходовала на прием сирийских беженцев 40 миллиардов долларов, в то время как страны ЕС предоставили Анкаре на эти цели только 3 миллиарда евро.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Иран обвинил Трампа в «медицинском терроризме»
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США совершают против Ирана акт «медицинского терроризма», вводя санкции на фоне распространения в стране коронавируса.
«Дональд Трамп злонамеренно усиливает американские незаконные санкции с целью истощения ресурсов Ирана, которые нужны в борьбе с COVID-19, в то время как наши граждане погибают от болезни», — написал он на своей странице в Twitter.
Зариф считает, что мир не может молча смотреть на то, как «экономический терроризм Соединенных Штатов сменяется медицинским».
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“Идлиб. Необъявленная война”
Военкоры Anna-News выложили огромный сюжет (на 45 минут) о боях в Идлибе с 23 февраля по 6 марта, которые они прошли вместе с наступающими частями 25-й дивизии САА. Как обычно, тонна уникального контента (в том числе и 18+), включая свежую подборку съемок ударов ВКС РФ по боевикам, вид на населенные пункты с дрона и уличные бои на завершающих этапах сражения.
Аннотация:
Новая работа «Anna News» рассказывает о событиях, происходивших в провинции Идлиб с 23 февраля по 6 марта.
Под ударам 25 дивизии САА фронт боевиков у трассы М-4 продолжал рушиться, но в ход боевых действий уже в открытую вмешалась Турция. Президент Эрдоган еще в середине февраля выдвинул официальному Дамаску ультиматум – к 1 марта отойти к границам зоны деэскалации Идлиб, очерченным в 2018 году. Для весомости этих требований, в Идлиб вошла крупная группировка турецкой армии. Множество военных аналитиков с нетерпением ожидало последнего дня февраля. Существовала реальная возможность объявления Турцией войны Сирии. Несмотря на то, что этого так и не было сделано, накал сражений у стратегически важного города Серакиб был ожесточенным. Армии Сирии, 9 лет ведущей борьбу с терроризмом, потерявшей за эти годы десятки тысяч бойцов и офицеров, пришлось столкнуться с одной из сильнейших армий блока НАТО.
Что напишут об этой необъявленной войне историки, кого они назовут победителем, кого проигравшим, покажет лишь время. Но в этой ожесточённой борьбе правительственным силам удалось удержать трассу «Алеппо-Дамаск»…
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Госдеп сделал заявление по «Боингу» МН17
США не сомневаются в беспристрастности судебной системы Нидерландов в том, что касается рассмотрения дела МН17. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter.
«Виновные в уничтожении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, которое трагическим образом оборвало 298 невинных жизней, должны понести ответственность. США уверены в судебной системе Нидерландов и призывают все страны полностью сотрудничать с продолжающимся расследованием этой трагедии», — написал Помпео.
Отметим, что судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.
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