Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 марта 2020

Турция открыла границы для беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака. Тысячи нелегалов стали штурмовать Европу и Греция первой попала под удар. Только в минувшие выходные через сухопутный пограничный пункт в Европу пытались прорваться более 10 тысяч беженцев.

Подробности рассказала киевская журналистка Олеся Медведева.

Она отметила, что в Афинах призвали ЕС сообща предпринять меры для защиты границ. Реакция последовала очень жёсткая с привлечением военных и полиции.

«Это немного не та реакция, на которую рассчитывал Эрдоган, президент Турции, запуская этот механизм мигрант-шантажа Евросоюза», — подчеркнула блогер, добавив, что «в Европе свои выводы из ситуации 2015 года сделали, когда был большой поток беженцев».

По словам Медведевой, «новый наплыв беженцев встретил уже совершенно другой Евросоюз».

«И пока похоже, что план Турции не сработает. Ведь даже если отдельные мигранты всё-таки нелегально пробьются на территорию ЕС — это будут уже не те масштабы, что были в 2015 году», — сказала она.

Как отмечается, полиции пришлось применять слезоточивый газ, когда несколько мигрантов пытались прорваться. Те в ответ бросали камни и металлические прутья и в ходе столкновений на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский был ранен.

Греция заявила, что за последние два дня было арестовано 73 человека за незаконное пересечение границы. А более 10 тысяч человек не пустили в Евросоюз через греческую границу.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что полностью поддерживает действия Греции по защите своих границ.

Болгарии пока спокойнее, чем в Греции, но и там мигранты пытались прорваться на территорию страны. В связи с этим власти заявили, что перебросят тысячи солдат на границу с Турцией.

«Для кого-то реакция европейских стран и властей этих стран была довольно неожиданной. Но и политики, и политические партии, и государственные деятели уже вполне себе умудренные опытом прошлых лет. После того, как они приняли огромное количество беженцев, которые так и не смогли социализироваться в европейских странах, в связи с чем политики потеряли свой рейтинг. А многие из них и власть», — добавила Олеся Медведева.

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