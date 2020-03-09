Независимая Студия 06.03.2020

Утечка умов. Что может остановить этот процесс?

Почему Анатолий Вассерман не будет страховать свою интеллектуальную собственность, а женская интуиция порой опережает ум. Могут ли гранты «удержать» ученых, или целевое направление заставит работать молодые таланты на благо страны. В дискуссии приняли участие публицист Анатолий Вассерман, профессор философского факультета МГУ Людмила Булавка-Бузгалина, специалист по вопросам противодействия коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления Валерия Сняткова.

Анатолий Александрович, сейчас тенденция застраховывать разные части тела. Нет ли у вас идеи застраховать умственную собственность свою?

Нет. И вот почему. Пока я в здравом уме и твёрдой памяти страховку мне не выплатят. Если я утрачу то и другое, я не смогу ею воспользоваться.

Говорят, что кто много знает, тот мало спит. Как вам спится?

Спится мне крепко. Просто потому, что работы много. Выспаться удаётся далеко не всегда. Так что когда дорываюсь до постели, то засыпаю без проблем.

Небольшое дополнение. По опыту интеллектуальных игр, где интуичат многие и много. Совершенно уверен, что интуиция это вполне нормальная и естественная часть работы ума. Просто это та часть рассуждений, которую мы не отслеживаем. На счёт красоты и ума классический анекдот. Лев, как царь зверей, собрал их и велел поделиться. Умные направо, красивые налево. Смотрит. Мартышка ты чего мечешься? А что мне разорваться что ли.

Утечка мозгов. Что вы думаете, что нужно чтобы остановить этот процесс?

Утечка умов идёт с незапамятных времён. Меняется только места куда они текут. Скажем на протяжении большей части XIX века основной поток утечки умов был в Англию. Тогдашнюю мастерскую мира, как тогда говорили. Но главное, что Англия тогда была конструкторским бюро мира. И соответственно более-менее талантливые люди считали, что именно там их идеи легче всего будет осуществить. Ну, они не всегда угадывали. Поскольку именно из-за такого вот мощного потока умов между ними была жёсткая конкуренция. И на одного максима, который из американца стал англичанином и стал очень удачливым оружейным конструктором. Пришлось по меньшей мере десяток только тех о ком я знаю, скорее всего не менее талантливых, но менее удачливых оружейников. Которые так себя и не нашли в Англии. Хотя некоторые из них вернувшись на родину преуспели…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/nezavisimaya-studiya-06-03-2020/