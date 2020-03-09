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Неудобная правда о мировой аристократии. А. Фурсов. Г. Соколов

21:03. 9 марта 2020 135 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Андрей Фурсов и Геннадий Соколов о том, как живёт мировая аристократия, какие тайны тщательно скрываются за заборами роскошных особняков, но всё же иногда просачиваются на свет и меняют всё.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mavocP213x0

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12676 7702
    Maleos 9 марта 2020 в 22:24

    Главная тайна “аристократии” лежит на самом виду и состоит в том, что ВСЯ “аристократия” – жыдовская. А поскольку гойские длб этого в упор не видят, то для них это и в самом деле тааайна…

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