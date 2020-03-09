Неудобная правда о мировой аристократии. А. Фурсов. Г. Соколов
Андрей Фурсов и Геннадий Соколов о том, как живёт мировая аристократия, какие тайны тщательно скрываются за заборами роскошных особняков, но всё же иногда просачиваются на свет и меняют всё.
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Главная тайна “аристократии” лежит на самом виду и состоит в том, что ВСЯ “аристократия” – жыдовская. А поскольку гойские длб этого в упор не видят, то для них это и в самом деле тааайна…
“А другой элиты у меня для вас нет”-ты опять недоволен М алеос ,частично же твои мечты исполнятся в Конституции.