Путин написал статью о Второй мировой войне

“Советское военное руководство придерживалось доктрины, что в случае агрессии Красная армия быстро даст отпор врагу, перейдет в наступление и будет вести войну на территории противника. Однако такие стратегические планы вовсе не означали намерения первыми напасть на Германию”, — подчеркнул глава государства.

Информационные атаки

Ряд партнеров России не готовы к совместной работе по установлению правды о Второй мировой войне, отметил президент.

“Нам всем нужны правда и объективность. Со своей стороны всегда призывал и призываю коллег к спокойному, открытому, доверительному диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое”, — пишет Путин.

“Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации”, — пишет глава государства.

Он привел в качестве примера резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, где ответственность за Вторую мировую войну напрямую возлагалась на СССР и нацистскую Германию. По его словам, явным намерением такой резолюции было вызвать скандал.

“Она также чревата реальными опасностями”, — констатирует Путин.

Президент назвал несправедливым подход, при котором пакт Молотова — Риббентропа представляют главной причиной Второй мировой.

“Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за её начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами”, — написал Путин.

Он отметил, что к Иосифу Сталину есть ряд справедливых и обоснованных претензий, но пакт Молотова — Риббентропа к ним отнести нельзя.

“Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Повторю, советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз”, — написал президент.

Он уверен, что советские власти “видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками”.