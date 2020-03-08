Современный учёный как источник дебилизации населения

Вот, к примеру, переключая научно-популярные каналы телевидения, наткнулся на передачу о животных, и на момент, когда постоянный ведущий этих передач задал учёному-биологу вопрос: если птицы садятся на провода, то почему их не убивает током?Этот «учёный-биолог» специально пришёл в студию для ответа на этот вопрос, но вместо ответа начал болтать слова как бы из школьной физики, но по смыслу это было ничего не объясняющим набором каких-попало электротехнических терминов.Постоянный ведущий этой передачи, который и сам, без этого биолога, должен был бы объяснить в чём тут дело (аттестат-то зрелости обязан иметь!) тупо попросил уточнить, а как птицы из нескольких проводов выбирают тот, который изолирован? И в ответ опять понёсся дебильный поток каких-попало терминов. И это «учёный»! Специально подготовившийся для ответа!

Просто угнетает страшный темп дебилизации «всего и вся», угнетает ситуация, когда любой кретин публично можно говорить любой идиотизм и на любом уровне, и в ответ никто из интеллигенции не реагирует даже на откровенный идиотизм – никто и не пытается указать народу на то, как будет правильно . И вслед за эдакой интеллигенцией народ стал настолько туп, что сегодня ему что правильно, что неправильно – один хрен! И дело даже не в дебильности населения, что ещё как-то можно объяснить (и даже как-то оправдать), и даже не в тех, кто называет себя интеллигенцией «вообще», – на первое место по дебилизации вырываются лица, называющие себя учёными.

Минул девятнадцатый век – минуло время, когда учёными становились те умные люди, в которых буйствовал дух любопытства. Как только за «занятие наукой» начали платить, в науку ринулись дебилы, не способные работать над осуществлением практических дел. В жизни – скажем, на заводе специальности этого дебила или в поле, – он баран, а в Академии наук – действительный член! И это уже длится лет двести!

Вот возьмите последнее достижение физиков – они сфотографировали «чёрную дыру» в космосе. Во достижение! Даже не вникая в то, что за бред имеется в виду под «чёрной дырой», оценим практическую важность для нас этой проблемы.

Если представить наше Солнце в виде футбольного мяча, то наша Земля будет в виде горошины в 25 метрах от этого мяча, грубо – в 30-35 шагах. А ближайшая к нам звезда будет находиться от этого мяча в 6500 километрах! А ближайшая «чёрная дыра» в 120 раз дальше даже не 6,5 тысяч километров, а в 120 раз дальше чем от этого футбольного мяча… до Луны! В сто двадцать раз!! На кой чёрт нам эти пресловутые чёрные дыры нужны нам сегодня?

А вот потому, что нам это не нужно, учёные-физики этим и занимаются. Чем надо заняться для пользы человечества – им ума не хватает, посему занимаются тем, что человечеству пока не надо и неизвестно, когда потребуется.

Что в этом научном достижении ещё смешно (или грустно). Чтобы что-то сфотографировать, необходимо, чтобы свет (электромагнитное колебание) воздействовал на чувствительную пластину (плёнку) или элемент цифрового фотоаппарата. Так вот, по легенде об этих «чёрных дырах», это объект с таким мощным гравитационным притяжением, что из него не выходит и свет. Так как тогда эту дыру сфотографировать?

А математически. Десять лет считали, считали, считали (за хорошие деньги) и насчитали фотографию «чёрной дыры». Можно из принтера вывести и на стенку прикрепить.

Ну, а математически наша «наука» может получить что-угодно! Тут кстати анекдот прочёл. Разговор по телефону:

– Вам нужен главный бухгалтер?

– А сколько будет 2х2?

– А сколько надо?

– Приезжайте оформляться на работу.

Но если серьёзно, то математика уже давно превратила физику из науки в кормушку, а её содержательную часть в какой-то «Броненосец в потёмках».

Я уже давно пишу, что для придания физике «им. Эйнштейна» хоть какой-то смысл, «физики» пошли на наглый подлог – они запретили количество вещества измерять килограммами, хотя килограммы и были введены для измерения количества вещества, хотя для измерения количества вещества продолжают использоваться килограммы, и хотя человечество никогда не откажется измерять килограммами количество вещества.



Но это человечество, а не дебилы, считающие себя учёными. Они килограммами требуют считать некую «меру инертности», а количество вещества требуют считать не в килограммах, а в «молях».

Не буду вдаваться в то, когда практики используют расчет вещества в молях, просто оцените: моль – это примерно 6,022х10 в 23 степени частиц, но 6,022х10 в 23 степени атомов водорода содержат вещества 1 грамм, а 6,022х10 в 23 степени атомов урана содержат вещества 238 грамм. А физики требуют считать, что это одно и то же количество вещества!

Сами дебилы и из детей делают дебилов – те в школе учат одно, а в быту используют другое. Это всё равно, что учить детей в школе, что «деньгами являются не рубли, а рублями измеряются расстояния при поездке на такси, скажем, от дома до школы расстояние в 200 рублей».



А почему нет? Но что тогда деньги – спросят школьники? И дальше их будут учить в школе, что деньги – это купюры, и одна купюра по стоимости равна другой купюре. Скажем, две купюры номиналом в 10 рублей, стоят в два раза дороже одной купюры в 5000 рублей.

Как вам будет такое образование?

А физику детям дают именно такую! И вот результат такого образования.

Но сначала о гомеопатии.

Помню в начале 70-х, при прилёте в Домодедово мне удобно было добираться до Москвы автобусом, и в пути на каком-то угловом доме уже в Москве меня радовала огромная вывеска на первом этаже «Гомеопатическая аптека». И никому эта аптека не мешала. Я, надо сказать, до определённого времени не сильно верил в неофициальную медицину, но уже тогда как-то понимал – раз люди обращаются к гомеопатам, значит, эти врачи помогают. Кому они мешают?

Но сегодня «учёные» Академии наук России, создали комиссию по лженауке, и долбоны этой комиссии объявили гомеопатию лженаукой. Основания для такого вывода можно прочесть в Википедии: «В соответствии с числом Авогадро гомеопатические средства могут не содержать ни одной молекулы действующего начала, остаётся только растворитель – спирт или вода (иногда ею импрегнируют сахар)».

Замечательно! Но я хочу сказать не о гомеопатии – она у меня только для примера того, что за «образованцы» у нас выходят из школ и университетов. Я хочу сказать о том, как нынешний высокообразованный умник пользуется понятием «количество вещества».

Вот краткий пост на развлекательном портале https://fishki.net/3207336-interesnye-foto.html. В нём дана картинка с рядом колб, но начинает этот ряд стакан с пробиркой под индексом 0С, в этой пробирке налито миллилитров 5 какого-то красителя.



А далее в колбах, с налитой в них жидкостью миллилитров в 200, эти 5 миллилитра красителя при разбавлении водой меняют цвет от тёмно-фиолетового до прозрачного.



И даётся вывод умника, который вслед за комиссией по лженауке предъявляет нам такие доказательства «абсурдности гомеопатии. В пробирке 0С содержится органический краситель 1С – раствор, концентрацией 1 моль (6,02214х10 в 23 степени молекул на литр) 2С – концентрация 0,01 моль (6,02214х10 в 21 степени молекул на литр) 3С – 0,0001 моль (6,02214х10 в 19 степени молекул на литр) 4С – 0,000001 моль (6,02214х10 в 17 степени молекул на литр) 5С – 0,00000001 моль (6,02214х10 в 15 степени молекул на литр) 6С – 0,0000000001 моль (6,02214х10 в 13 степени молекул на литр)



Таким образом концентрация красителя в растворе 6С меньше в 10 000 000 000 раз по сравнению с раствором 1С, при этом он полностью неотличим от воды».

Как это – «моль на литр»?? Это моль какого органического красителя? Так, к примеру, моль пищевого красителя эритрозина содержит 880 грамм вещества, которое займёт по объёму не литр, а 0,303 литра – большой стакан. А моль такого пищевого красителя, как закись железа, содержащего всего 72 грамма вещества, будет иметь объём всего 0,012 литра.

Это дебильный рассказ из серии – «стоимость автомобиля 500 купюр, а велосипеда – 20 купюр». Каких купюр, дебил? Молей чего??

Ну и итог школьного образования из области арифметики: «Таким образом концентрация красителя в растворе 6С меньше в 10 000 000 000 раз по сравнению с раствором 1С, при этом он полностью неотличим от воды». Но только что выше написал, что в литре этого раствора будет «6,02214х10 в 13 степени молекул». Это число означает, что в литре раствора, «неотличимого от воды», содержится 60 триллионов молекул, дебил! Вот столько – 60 000 000 000 000. Как это «полностью не отличим от воды»?

И ведь такое состояние с информацией практически во всём, так сказать, «популярном» интернете! Переписывают друг у друга и у различных дебилов слова и цифры, не соображая, что они переписывают! И от этого тупого переписывания чувствуют себя умными!

А ноги этого дебилизма растут от ленивых глупцов, называющих себя «учёными».

Ю.И. Мухин



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