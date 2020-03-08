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Путин поздравил женщин c 8 марта (ВИДЕО)

08:30. 8 марта 2020 129 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Путин поздравил женщин c 8 марта (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин поздравил всех российских женщин с Международным женским днем, отметив их способность все успевать, оставаясь при этом красивыми и очаровательным. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — сказал глава государства.

По словам Путина, женщинам «каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе». В то же время, отметил он, представительницам прекрасного пола удается «всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными».

«Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям», — сказал президент.

Особые слова признательности он выразил всем женщинам, которые посвящают себя материнству, «дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь».

«Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд. От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только Восьмого марта», — сказал глава государства, еще раз поздравив россиянок с праздником и пожелав им здоровья, любви и радости.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1583644836

Метки: Новости

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