Недвижимость за рубежом, Тиньков и Конституция

В новом выпуске видеоблога говорили вновь о Конституционной реформе, поправках в Конституцию, а также продолжили наблюдать за ситуацией, которая развивается с банкиром Олегом Тиньковым, арестованным в Лондоне по обвинению США в неуплате налогов.

Хронометраж:

00:03 — о том, почему законотворцы отказались принимать поправку Президента о запрете чиновникам на недвижимость за рубежом

07:55 — про арест Олега Тинькова и сравнение его с другими бизнесменами

19:01 — почему Центробанк решил затянуть выплату средств в бюджет от продажи акций Сбербанка

20:22 — о механизме принятия поправок в Конституцию

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Источник: https://nstarikov.ru/nedvizhimost-za-rubezhom-tinkov-i-konstitucija-113677