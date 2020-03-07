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Недвижимость за рубежом, Тиньков и Конституция

09:31. 7 марта 2020 259 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога говорили вновь о Конституционной реформе, поправках в Конституцию, а также продолжили наблюдать за ситуацией, которая развивается с банкиром Олегом Тиньковым, арестованным в Лондоне по обвинению США в неуплате налогов.

Хронометраж:
00:03 — о том, почему законотворцы отказались принимать поправку Президента о запрете чиновникам на недвижимость за рубежом
07:55 — про арест Олега Тинькова и сравнение его с другими бизнесменами
19:01 — почему Центробанк решил затянуть выплату средств в бюджет от продажи акций Сбербанка
20:22 — о механизме принятия поправок в Конституцию

 

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/nedvizhimost-za-rubezhom-tinkov-i-konstitucija-113677

Метки: блог, Видео

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 27023 23575
    Вячеслав 7 марта 2020 в 10:41

    Участь этого тинькова и подобных ему предрешена… Они заплатят за всё – это дело времени и процесс только начинает набирать обороты… Наше общество буквально погрязло в фарисействе. Так «много верующих» в Бога и так много ненависти и злобы. И лучше не становится. Россия трещит, стонет и недоумевает от решений и поступков кучки низкопробных злодеев, узурпировавших власть в России.
    Что будет хорошего для мира? Ничего! Никто ещё в мире, даже в мифах, не смог обогатиться украденными или неправомерно присвоенными баснословными богатствами. Всех и всегда настигала жестокая расплата, тем более посягать на богатства России – это подвергать своих родственников и потомков риску возмездия.

    И теперь становится ясно, для кого эта конституция меняется… Про распределение доходов от добычи природных ископаемых опять – молчок, а вот забугорная недвижимость хапуг – это святое…

    Ответить
    2
  • 8307 7261
    Руса 7 марта 2020 в 13:09

    Надо бы и в России принять такой закон, как в Британии, что если
    нувориши, чиновники и их родственники, а также иностранцы,
    не смогут подтвердить законность имеющегося у них имущества и других активов, то они конфискуются.

    Ответить
    3

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