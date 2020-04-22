30 сребреников Горбачева, Крым и гибель царской семьи
Апрель полон интересных, памятных дат российской истории. Вспомним лишь те, что имели далеко идущие геополитические последствия.
Вхождение Крыма в состав России, получение Горбачевым «премий» (то есть 30 сребреников), отказ Великобритании принять царскую семью.
Все это – в очередном выпуске видеоблога….
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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Источник: https://nstarikov.ru/30-srebrenikov-gorbacheva-krym-i-gibel-carskoj-semi-114929