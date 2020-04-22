Главная » История, Мировоззрение, Политика

30 сребреников Горбачева, Крым и гибель царской семьи

09:14. 22 апреля 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Апрель полон интересных, памятных дат российской истории. Вспомним лишь те, что имели далеко идущие геополитические последствия.
Вхождение Крыма в состав России, получение Горбачевым «премий» (то есть 30 сребреников), отказ Великобритании принять царскую семью.
Все это – в очередном выпуске видеоблога….

Скачать аудио

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/30-srebrenikov-gorbacheva-krym-i-gibel-carskoj-semi-114929

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Владимир Сычев: "Расстрела царской семьи не было..."
1. Могила Ольги Романовой на севере Италии 2. Расследование двух британских журналистов OZON.ru - Книги | Дело Романовых, или Расстрел, которого не было | А. Саммерс, Т. Мангольд | Исторические сенсации | Купить книги: интернет-магазин / ISBN 978-5-699-...
К 2017–2018 годам Россия отработает свою карму, наложенную на нее после расстрела царской семьи
... нее была наложена после расстрела царской семьи и гонений на Распутина... в руках, была обнаружена после гибели Николая Второго и его семьи... и будет генератором обновления. Осуждать Горбачева и Ельцина – легко. С нормальной...
Борис Немцов – герой для депутатов «Единой России»?
... они забыли позицию Немцова по Крыму, который надо «вернуть», так как...
Следователей, доказавших ложь о расстреле царской семьи, убивали одного за другим
... поразительной череде гибели тех следователей, которые доказывали, что большевики царскую семью не...
А был ли расстрел царской семьи? Виктор Ефимов
... Виктор Ефимов о загадке расстрела царской семьи. Курировались ли события 1917... разведкой? Могла ли Великобритания допустить гибель внучки или дочки Королевы? Были...
«Русский витязь» и «Илья Муромец» — огромные воздушные корабли армии России (ФОТО)
Создание первых в мире многомоторных тяжелых самолетов (воздушных кораблей) стало одним из главных достижений легендарного авиаконструктора И.И. Сикорского. Подробнее в материале НИИ военной истории академии Генштаба Вооруженных сил России. Предшественник...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)