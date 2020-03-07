Ложь СМИ: Группа Little Big якобы представит Россию на «Евровидении»

Группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020» в Нидерландах, сообщил Первый канал и множество крупных СМИ. По словам лидера рейв-банды Ильи Прусикина, он не ожидал, что Little Big выпадет такой шанс.

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию, — сказал Прусикин в эфире Первого канала. — Сначала мы радовались, потом появился страх, потому что у зрителей надежд много. Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!». «Главное — любить свое дело и постоянно работать», — приводит слова Прусикина пресс-служба телеканала.



Слова ведущего новостного выпуска: «Если вы не слышали клип группы «Skibidi», а ваши дети не пытались скопировать движения участников – то вы точно с Марса! Лично мне нравится такая музыка, чувствуешь себя сразу как-то моложе, а это хорошо! Так что пожелаем нашим посланцам удачи!»

Комментарий редакции:

Напомним, что участников на Евровидение выбирает руководство Первого канала, и поэтому группа Little Big будет представлять не Россию (как лживо пишут все крупные информационные агентства), а тот самый Первый канал, который ранее активно участвовал в раскрутке этого аморального музыкального коллектива. При этом творчество группы дегенеративно и содержит открытую пропаганду насилия, пошлости, нецензурной лексики и наркотиков, в чём каждый может легко убедиться, просто ознакомившись с клипами и текстами Little Big:

Отрывки из песен группы «Little big»:

песня: «Hateful Love»: «Dissect you I’ll shred you More more more I need your Hammer smashed face I need you To rot in the grave. I hope you die, Peace die right now». Перевод песни: «Препарирую тебя, Я раскромсаю тебя. Ещё больше, больше, больше. Мне нужно Твоё размозжённое лицо. Мне нужно, Чтобы ты гнил в могиле. Я надеюсь, ты умрешь. Спокойствие, сдохни прямо сейчас».

«Dissect you I’ll shred you More more more I need your Hammer smashed face I need you To rot in the grave. I hope you die, Peace die right now». Перевод песни: «Препарирую тебя, Я раскромсаю тебя. Ещё больше, больше, больше. Мне нужно Твоё размозжённое лицо. Мне нужно, Чтобы ты гнил в могиле. Я надеюсь, ты умрешь. Спокойствие, сдохни прямо сейчас». песня «My dick»: «My d*ck is big, my d*ck is very big. My d*ck is big, is big. my d*ck is very big. I saw his d*ck-it`s big, it`s very-very big. I lick his d*ck, it`s big, it`s very-very big». Перевод: «Мой чл*н большой, мой чл*н очень большой. Мой чл*н большой, он большой. Мой чл*н очень большой. Я видела его чл*н – он большой, он очень-очень большой. Я лижу его чл*н, он большой, он очень-очень большой».

«My d*ck is big, my d*ck is very big. My d*ck is big, is big. my d*ck is very big. I saw his d*ck-it`s big, it`s very-very big. I lick his d*ck, it`s big, it`s very-very big». Перевод: «Мой чл*н большой, мой чл*н очень большой. Мой чл*н большой, он большой. Мой чл*н очень большой. Я видела его чл*н – он большой, он очень-очень большой. Я лижу его чл*н, он большой, он очень-очень большой». песня: «Stoned Monkey»: «Everyday, everyday, ever-everyday I think of. Where to go, how to chill, how to… I’m searching for the gain. Yeah, pass the pot. See me I’m like a robot. I walk along colored street on this Friday. X and DMT prop my step keep me tidy. Near dirty club I see sky of magenta. Let me go, let me in, let me pass through the enter.» Перевод песни: «Каждый день, каждый день, каждый-каждый день я думаю о том, Куда пойти, как “расслабиться”, как… Я ищу наживы. Да, курни косячок. Глянь на меня, я будто робот. Я иду по цветной улице в эту пятницу. Экстази и ДМТ поддерживают мой шаг, приводят меня в порядок. Рядом с грязным клубом я вижу пурпурное небо. Отпусти меня, дай мне войти, дай мне пройти через вход»;

«Everyday, everyday, ever-everyday I think of. Where to go, how to chill, how to… I’m searching for the gain. Yeah, pass the pot. See me I’m like a robot. I walk along colored street on this Friday. X and DMT prop my step keep me tidy. Near dirty club I see sky of magenta. Let me go, let me in, let me pass through the enter.» Перевод песни: «Каждый день, каждый день, каждый-каждый день я думаю о том, Куда пойти, как “расслабиться”, как… Я ищу наживы. Да, курни косячок. Глянь на меня, я будто робот. Я иду по цветной улице в эту пятницу. Экстази и ДМТ поддерживают мой шаг, приводят меня в порядок. Рядом с грязным клубом я вижу пурпурное небо. Отпусти меня, дай мне войти, дай мне пройти через вход»; песня: «For Haters ft. Danny Zuckerman»: «Bitch bitch Come on you dick is under six inches Your mama sas browns like a witch Hey Hater you bitch You mother father bitch Fuckunig fucking fucking fucking bitch You bitch bitch bitch bitch. Bitch! Bitch ye ye you bitch Ye you fucking bitch ye ye Bitch yoooo». Перевод песни: «С*ка, с*ка. Ну же, у тебя ч*ен меньше пятнадцати сантиметров. Твоя мамочка сосёт сигареты, словно ведьма. Эй, хэйтер, ты – с*ка.. Твои мама, папа – с*ки. Ё*аная, ё*аная, ё*аная, ё*аная с*ка. Ты – с*ка, с*ка, с*ка, с*ка. С*ка! С*ка, да, да, ты – с*ка.»;

«Bitch bitch Come on you dick is under six inches Your mama sas browns like a witch Hey Hater you bitch You mother father bitch Fuckunig fucking fucking fucking bitch You bitch bitch bitch bitch. Bitch! Bitch ye ye you bitch Ye you fucking bitch ye ye Bitch yoooo». Перевод песни: «С*ка, с*ка. Ну же, у тебя ч*ен меньше пятнадцати сантиметров. Твоя мамочка сосёт сигареты, словно ведьма. Эй, хэйтер, ты – с*ка.. Твои мама, папа – с*ки. Ё*аная, ё*аная, ё*аная, ё*аная с*ка. Ты – с*ка, с*ка, с*ка, с*ка. С*ка! С*ка, да, да, ты – с*ка.»; песня: «RAVE ON»: «…your head C’mon brah Lose your head! Lose your head Давай, дядь! П*здец. В ладоши хлоп. Lose your head. Think it’s self destruction. And clap your hands Давай-давай. Двигай телом, отдыхай! Освободи разум. Считай это саморазрушением, И в ладоши хлопай. Ху*рь бл*дь. Это п*здец!»;

«…your head C’mon brah Lose your head! Lose your head Давай, дядь! П*здец. В ладоши хлоп. Lose your head. Think it’s self destruction. And clap your hands Давай-давай. Двигай телом, отдыхай! Освободи разум. Считай это саморазрушением, И в ладоши хлопай. Ху*рь бл*дь. Это п*здец!»; песня «Fucking Asshole»: «You’re fucking asshole You’re fucking asshole You’re fucking asshole Asshole, you’re asshole fucking scum…». Перевод песни: «Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. М*дак, ты м*дак, чёртова сволочь»;

«You’re fucking asshole You’re fucking asshole You’re fucking asshole Asshole, you’re asshole fucking scum…». Перевод песни: «Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. М*дак, ты м*дак, чёртова сволочь»; песня: «Everyday I’m Drinking»: « Hey! Kiss my ass, world! Here motherfucker Russia soul! Our country in deep shit! Yo! But I love, but I love her! No future, no rich This is Russa, bitch! Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, I’m drinking everyday! Everyday I’m drinking…». Перевод песни: «Хэй! Поцелуй меня в зад, мир! Это чёртова русская душа! Наша страна по уши в дер*ме! Е! Но я люблю, но я люблю её! Нет будущего, нет процветания – Это Россия, с*чка! Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Я бухаю каждый день!..;»





Подробнее о том, как разрушают общество через подобную музыку, рассказывается в прикреплённых видеороликах:

Основная часть передачи «Вечерний Ургант» посвящена тому, как в студию приходят разные известные личности. Иван Ургант ведёт с ними остроумную беседу, обсуждая их творчество, семейную жизнь или любые другие личные вопросы. Разговор всегда протекает в эмоционально положительной, юмористической атмосфере, что оставляет у зрителей приятное впечатление, которое распространяется не только на ведущего и саму программу, но и на гостей, пришедших в студию.

Таким образом, главная функция всех передач американского формата «Late Night Show», по которому и сделано шоу «Вечерний Ургант», – это популяризация различных деятелей шоу-бизнеса и формирование их положительного имиджа. Давайте посмотрим, кого пиарит Ваня Ургант, и дадим свою оценку, хорошо это или плохо.

Что несёт обществу творчество таких групп, как ЛСП, Пошлая Молли, Хаски, Элджей, Little Big, которые рекламируются в передаче «Вечерний Ургант»?

В обзоре дается оценка с позиции традиционных семейных ценностей прошедшему в Вене конкурсу Евровидение-2015 и разбирается использованная в этом шоу технология нормализации извращений.

Якобы представляла Россию на этом конкурсе исполнительница Полина Гагарина, занявшая второе место с песней A million voices. Почему якобы? Потому что, во-первых, страна её не выбирала, а выбрал Первый канал, а во-вторых, своими действиями она гораздо в большей степени дискредитировала страну, выступив в интересах тех, чьи цели и идеалы в корне противоречат цивилизационной миссии России. Речь идёт о толерантной позиции певицы к извращениям, продемонстрированной в многочисленных интервью и поцелуях с фриком Кончитой Вурст.

Врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, судебно-психиатрический эксперт Марина Игоревна Рункова в интервью каналу «На Распутье» рассказала о том, каким образом детям и подросткам навязывают психические расстройства через массовую культуру, музыку и фильмы. Какие симптомы шизофрении транслируют в массы деятели шоу-бизнеса, и чем это грозит обществу?

В 2014 году в рунете широкое распространение получила статья «Окно Овертона», посвящённая технологии легализации в обществе совершенно чуждых ему идей. Согласно теории Овертона, для каждой идеи или проблемы в обществе существует т.н. окно возможностей, которое постепенно сдвигают, незаметно для общества переходя от одной стадии десакрализации той или иной темы к другой, уже более приемлемой. Движение становится для общества незаметным, потому что происходит растянуто, на протяжении нескольких лет, но при активной промывке мозгов средствами массовой информации.

Распространяйте правду!

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/music/lozh-smi-little-big/