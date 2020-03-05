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2 гвоздики товарищу Сталину. Акция №20

13:39. 5 марта 2020 159 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Сегодня прошло возложение цветов к могиле товарища Сталина у Кремлевской стены.
Как обычно, в рамках акции "2 гвоздики для товарища Сталина" была закуплена партия красных гвоздик на общую сумму примерно 180 000 рублей http://stalinizator.ru/2gvozdiki-20/ собранных рядовыми гражданами. Всего на возложение цветов сегодня пришло около 1000 человек https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/aktsiya-pamyati-stalina-proshla-v-moskve/. Кроме акции "2 гвоздки", также цветы возлагала и КПРФ,





Вот тут можно увидеть результаты акции "2 гвоздики".










К памятнику Сталину в Архангельске также возлагали цветы.


Музей Сталина в Грузии.


Комсомольск-на-Амуре.

Как выйдет фото-отчет об акции "2 гвоздики", добавлю сюда.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5686580.html

Метки: 2 гвоздики, акции, красная площадь, Кремль, Москва, сталин

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2202 1762
    Sergey64 5 марта 2020 в 14:15

    Опоясана трауром лент,
    Погрузилась в молчанье Москва,
    Глубока её скорбь о вожде,
    Сердце болью сжимает тоска.

    Я иду средь потока людей,
    Горе сердце сковало моё,
    Я иду, чтоб взглянуть поскорей
    На вождя дорогого чело…

    Жжёт глаза мои страшный огонь,
    И не верю я чёрной беде,
    Давит грудь несмолкаемый стон,
    Плачет сердце о мудром вожде.

    Разливается траурный марш,
    Стонут скрипки и стонут сердца,
    Я у гроба клянусь не забыть
    Дорогого вождя и отца.

    Я клянусь: буду в ногу идти
    С дружной, крепкой и братской семьёй,
    Буду светлое знамя нести,
    Что вручил ты нам, Сталин родной.

    В эти скорбно-тяжёлые дни
    Поклянусь у могилы твоей
    Не щадить молодых своих сил
    Для великой Отчизны моей.

    Имя Сталин в веках будет жить,
    Будет реять оно над землёй,
    Имя Сталин нам будет светить
    Вечным солнцем и вечной звездой.
    1953

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    3
  • 5177 4123
    Мирослава 5 марта 2020 в 14:45

    Я недавно прочла художественную книг о Л.И.Брежневе. Валентина Черных “Брежнев.Сумерки империи”.Далеко не во всем согласна с автором,некоторое вызывает у меня резкое отторжение, но не будем забывать, что книги написаны при “демократии” и направленность у них соответствующая.Так вот там описаны последние недели жизни Леонида Ильича.И его желание уйти, и поиски приемника.Об Андропове он сказал, что тот не технарь и не сельхозработник..как то так.Что в Карелии нет промышленности и сельского хозяйства..Андропов надеялся “закрутить гайки и навести порядок”, что в общем то и сделал.А Брежнева мы все с уважением вспоминаем.Не говоря о СТАЛИНЕ.

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    2

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