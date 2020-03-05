2 гвоздики товарищу Сталину. Акция №20
13:39. 5 марта 2020 159 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сегодня прошло возложение цветов к могиле товарища Сталина у Кремлевской стены.
Как обычно, в рамках акции "2 гвоздики для товарища Сталина" была закуплена партия красных гвоздик на общую сумму примерно 180 000 рублей http://stalinizator.ru/2gvozdiki-20/ собранных рядовыми гражданами. Всего на возложение цветов сегодня пришло около 1000 человек https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/aktsiya-pamyati-stalina-proshla-v-moskve/. Кроме акции "2 гвоздки", также цветы возлагала и КПРФ,
Вот тут можно увидеть результаты акции "2 гвоздики".
К памятнику Сталину в Архангельске также возлагали цветы.
Музей Сталина в Грузии.
Комсомольск-на-Амуре.
Как выйдет фото-отчет об акции "2 гвоздики", добавлю сюда.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5686580.html
Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока её скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска.
Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало моё,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело…
Жжёт глаза мои страшный огонь,
И не верю я чёрной беде,
Давит грудь несмолкаемый стон,
Плачет сердце о мудром вожде.
Разливается траурный марш,
Стонут скрипки и стонут сердца,
Я у гроба клянусь не забыть
Дорогого вождя и отца.
Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой и братской семьёй,
Буду светлое знамя нести,
Что вручил ты нам, Сталин родной.
В эти скорбно-тяжёлые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.
Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землёй,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.
1953
Интересно, а будет ли так велика скорбь простых людей по тем правителям, которые сейчас у власти?
Это не правители. Это наместники.
Возможно преемники власти поставят памятники В. Путину и назовут его именем какие-нибудь улицы и площади за Крым в Петербурге и в Севастополе, а про остальных забудут.
Я недавно прочла художественную книг о Л.И.Брежневе. Валентина Черных “Брежнев.Сумерки империи”.Далеко не во всем согласна с автором,некоторое вызывает у меня резкое отторжение, но не будем забывать, что книги написаны при “демократии” и направленность у них соответствующая.Так вот там описаны последние недели жизни Леонида Ильича.И его желание уйти, и поиски приемника.Об Андропове он сказал, что тот не технарь и не сельхозработник..как то так.Что в Карелии нет промышленности и сельского хозяйства..Андропов надеялся “закрутить гайки и навести порядок”, что в общем то и сделал.А Брежнева мы все с уважением вспоминаем.Не говоря о СТАЛИНЕ.