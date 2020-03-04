Путин рассказал о рискованном обещании, данном в 2008 году (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин вспомнил о рискованном обещании, данном им в 2008 году в разгар мирового экономического кризиса.

По словам Путина, тогда перед руководством страны встала непростая задача: «не обрушить экономику и не свести к нулю накопления граждан».

«Я тогда (в 2008 году — прим. РВ) стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск, честно говоря…

Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили», — рассказал президент интервьюеру ТАСС Андрею Ванденко в очередном выпуске проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент России вспомнил и о той неутешительной экономической базе, с которой его команда начинала свой путь в 1999–2000 гг.

«Она была минимальной, просто ничтожной. У нас за чертой бедности тогда (если начинать с ключевого вопроса) жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много, 13,5 миллионов.

Но это всё-таки не треть, не 42 миллиона. Хотя и это много, и мы должны с этим бороться», — говорит Путин.

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