Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 марта 2020
- 13:20 Эрдоган летит в Москву под дождем турецких дронов и слез матерей.
- 03:30 Из Турции в Грецию прорвались 100 тысяч беженцев.
- 01:19 Anna News о взятии Саракиба.
- 00:05 Идлиб. 02.03.2020. Итоги дня.
- 00:00 Эрдоган грозит Евросоюзу миллионами беженцев.
Эрдоган летит в Москву под дождем турецких дронов и слез матерей
Турция официально объявила о военном походе «Весенний щит» против сирийской армии (САА), ведущей контртеррористическую операцию под названием «Идлибский рассвет». Это было ожидаемо, учитывая достижения САА, не только освободившей ряд важных городов, но и взявшей в окружение 13 турецких наблюдательных пунктов. О текущем раскладе в сирийском Идлибе, где столкнулись сирийские и турецкие войска, — в материале специального корреспондента Федерального агентства новостей.
Турецкий дронопад
Начало весны в Идлибе выдалось по-летнему жарким. За сутки турки потеряли шесть БПЛА. Причем один из них сбили протурецкие боевики, приняв его за сирийский самолет (о чем было немедленно и с помпой сообщено на бармалейских страницах в Twitter). Турки ответили ударом по сирийским системам ПВО и сбили два Су-24. К счастью, пилоты катапультировались на подконтрольную САА территорию, их жизни ничего не угрожает.
Дальше — больше. Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев публично заявил, что Россия больше не может гарантировать турецким ВВС безопасность полетов. К Анкаре обратились и из Тегерана. Дело в том, что на днях турецкие самолеты атаковали позиции проиранской «Хезболлы», убив восемь шиитских бойцов. В исламской республике пригрозили ответить в случае повторения подобных рейдов.
Несмотря на ожесточенное контрнаступление боевиков, сирийские «Силы тигра» снова освободили населенный пункт Серакиб. А вот в провинции Даръа, с которой в 2011-м и начался сирийский кризис, и которая уже несколько лет считается мирной зоной, снова начались стычки между боевиками и сирийскими силовиками. По всей видимости, тут тоже не обошлось без работы турецкой агентуры, связанной с местными «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в РФ).
Таким образом, всех, кто гадает, начнется ли война или пронесет, я спешу огорчить — война уже идет. Вопрос только в том, будет ли увеличен масштаб боевых действий. И втянется ли (полноценно) в сирийско-турецкое противостояние Россия.
В Анкаре уже раздаются тревожные звоночки — российскому послу угрожают, турецкие соцсети переполнены русофобскими комментариями, в столице Турции задерживают сотрудников Sputnik News.
На этом жутковатом фоне Реджеп Тайип Эрдоган летит в Москву…
Дипломатия на фоне войны
Еще раз: Эрдоган летит в Москву, а не наоборот. По итогам встречи с Владимиром Путиным Эрдоган надеется на прекращение огня. И его можно понять. Турецкий президент оказался в крайне сложной ситуации: сдать назад — значит оскорбить память погибших солдат, потерять лицо и политические очки. Остаться в текущем режиме — значит умножить количество погибших солдат и уничтоженных БПЛА, потерять лицо и, опять же, политические очки.
В данном случае Москва — единственное, что связывает Дамаск и Анкару и удерживает их от бойни (чего турки, кстати, не скрывают, призывая Россию оставить войска Башара Асада наедине с турецкой армией).
К тому же беженцы, которых Эрдоган запустил в Европу, не смогли переломить ситуацию. НАТО не прогнулось, и позиции Эрдогана на переговорах в Москве 5 марта будут даже слабее, чем последний раз в Сочи. То есть надежда на остановку вооруженного конфликта и начало политического процесса все ещё есть. Другой вопрос — как долго турецкий оккупант будет находиться на территории Сирии. И это, пожалуй, главная тема грядущих муторных российско-турецких переговоров.
P.S.
На сегодняшний день действия боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная как в России, так и в Турции) в Идлибе подобны топливу для операции «Заря в Идлибе». И я бы не спешил радоваться, если террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» начнут в массовом порядке переходить в ряды так называемой Сирийской национальной армии. В таком случае у президента Асада закончится топливо. КТО остановится. А терроризм никуда не денется. У Турции появится шанс за столом переговоров гнуть свою оккупационную линию.
И тут снова взоры сирийцев обращены на Россию.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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Из Турции в Грецию прорвались 100 тысяч беженцев
На территорию Греции попали более 110 тыс. сирийских беженцев. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
«По состоянию на 13:50 по местному времени число беженцев, покинувших нашу страну через провинцию Эдирне (граничит с Грецией — ред.), достигло 117 тыс. 677 человек», — написал министр в Twitter.
Они попадают в Грецию, переправляясь через реку Мерич, либо по суше, либо проделывая бреши в пограничной изгороди, сообщает газета Sabah.
Напомним, на прошлой неделе власти Турции объявили, что больше не будут препятствовать потоку мигрантов, которые хотят попасть в Европу.
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Anna News о взятии Саракиба
Военкоры Anna News о взятии Саракиба.
Anna News, наконец-то добравшись до интернета, по ситуации в Серакибе докладывает – город еще ранним утром был освобожден "Тиграми" генерала Сухела Хасана. Турецкие беспилотники продолжали дежурить в небе, но их активность после работы сирийской ПВО, значительно уменьшилась. Да и правительственные силы сделали выводы из недавних неудач.
Набравшись смелости, мы решили поучаствовать в зачистке города. Передвижения в этот раз осуществлялись малыми группами от дома к дому. Недалеко от трассы М-5 нас встретили два подбитых броневика боевиков и несколько трупов "нусровцев". Наши проводники пытались вникнуть в обстановку, так как периодически то слева, то справа раздавалась стрельба. Поднявшись на высотное здание, мы сразу увидели, что огромного флага ССА, развевающегося на вышке, больше нет. Скорее всего, забрали сами боевики перед отступлением – ведь неплохой реквизит для "перфомансов" – с надеждой, что вдруг еще пригодится.
Одна из штурмовых групп ушла вперед, и по ней ударил беспилотник. Раненых и убитых приехал забирать пикап. Но его постигла та же участь – очень напоминает тактику снайперов. Один из раненых смог забежать к нам в дом, и мы стали его перематывать. Осколок попал в ногу, кровь удалось остановить. Тут увидели, что подъехали машина "скорой", и она была сразу же уничтожена ракетой. Такие вот "гуманные" методы ведения войны от турок. Наш квадрат стали сильно накрывать "артой", "клали" близко – метрах в 15 от здания. Так и пришлось сидеть с нашим невольным знакомым и слушать "входящие". Но тут наконец-то включились "своя арта". И пока между "нашей" и "ненашей" шла дуэль, мы все смогли выбраться.
Под конец дня группа, с которой шли, добралась до северной окраины Серакиба. Еще в обед там оказалась "зажатой" группа боевиков. Сирийцы подогнали танк и "выкурили" противника. Кто-то попытался вырваться, но был уничтожен в перестрелке. Итог боя – семеро "200-ых" боевиков и четверо пленных. День выдался сегодня тяжелым. Но сирийцы продолжают бои в районе Серакиба – практически взяты Кафр Батых, Дадих и Джубас.
Сергей Шилов, Александр Харченко
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=868437566914717&id=284538445304635 – цинк
Видео из Саракиба https://twitter.com/annanews_info/status/1234597746683842562 и https://twitter.com/annanews_info/status/1234597836332916738
Ждем большой сюжет.
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Идлиб. 02.03.2020. Итоги дня
Коротко по итогам дня в Идлибе.
1. САА по большей части контролируют Саракиб. Это собственно и есть главный итог дня. Взятие Саракиба имеет не только важное оперативное, но и морально-политическое значение. Сирийцы после недавних потерь воспряли духом, а сам вопрос Саракиба наверняка будет одним из центральных в переговорах Эрдогана и Путина, поэтому вопрос контроля над городом приобретает важное политическое значение. Позиции стороны, которая его будет контролировать на 5 марта будут очевидно более сильными.
2. САА также контролирует Таль-Мардых и заявляет претензии на контроль над Джабасом (что важно для разблокирования трассы М-5) и Аль-Тарнаба (поселок между Саракибом и Найрабом). Боевики удержали в сегодняшних боях Даддых, Сан и Кафр-Баттих. Афес сегодня сирийцы штурмовать не пытались, хотя если Асаду нужна трасса М-5, Афес должен быть взять.
В целом, из того, что боевики при поддержке турок захватили в результате контрнаступления в конце февраля у них остались – Найраб, Афес, Сан, Даддых, Кафр-Баттих и Селения.
3. На юге главным событием сегодня были бои за Кафр-Набл. Боевики пытались взять город наскоком и в первой половине 2 марта втянулись в бои на окраинах города, успев даже объявить о его занятии. Но сирийцы при поддержке ВКС РФ поднатужились и отбросили боевиков, а после подхода подкреплений, отодвинули фронт от окраин города и попутно отбили город Хаззарин, а также пару поселков. Для боевиков это существенная тактическая неудача, которая может иметь оперативные последствия – темп наступления боевиков на юге после боев за Кафр-Набл резко упал, а с учетом сражения под Саракибом, у боевиков могут возникнуть трудности, если САА возобновит наступление в направлении Кансафры. Полноценной линии фронта тут практически нет, укреплений тоже. Важное значение имеет инициатива и поддержка с воздуха.
В целом, 2 марта сирийцы (при поддержке России и Ирана) смогли переломить негативный ход событий после резкого включения Турции в боевые действия.
Завтра ожидается продолжение боев в районе Саракиба и Кафр-Набла. До переговоров Эрдогана и Путина осталось 3 дня.
Онлайн-трансляция завтра продолжится в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)
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Эрдоган грозит Евросоюзу миллионами беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев. Об этом сообщает NTV.
Турецкий лидер подчеркнул, что сейчас в Европу направились сотни тысяч беженцев, однако это число значительно увеличится.
«С того времени, как мы открыли наши границы, число тех, кто направился в Европу, составило сотни тысяч. Это число скоро будет выражено миллионными цифрами», — отметил глава Турции.
Напомним, Эрдоган в субботу, 29 февраля заявил, что его страна не просто открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев — закрывать границу в Турции больше не намерены. По словам турецкого лидера, именно ЕС повинен в этой ситуации, не предоставив Турции ранее обещанную помощь.
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Теперь Евросоюз будет сортировать мигрантов из Турции,
выясняя- кто из них умеренный террорист, а кто нет.
Хотя по переговорам в Сочи это должен был сделать Эрдоган.
Ага три ляма террористов только в Турции это что Афган отдыхает.
Турция начала свою военную операцию всерьёз и надолго. Экспедиционный корпус РФ в боях против турок пока не участвует, однако оказывает поддержку ЧВК и прочим военным формированиям. Точно такую же поддержку оказывают Эрдогану некоторые страны НАТО, которые тоже как бы не участвуют.