Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 марта 2020

Эрдоган летит в Москву под дождем турецких дронов и слез матерей

Турция официально объявила о военном походе «Весенний щит» против сирийской армии (САА), ведущей контртеррористическую операцию под названием «Идлибский рассвет». Это было ожидаемо, учитывая достижения САА, не только освободившей ряд важных городов, но и взявшей в окружение 13 турецких наблюдательных пунктов. О текущем раскладе в сирийском Идлибе, где столкнулись сирийские и турецкие войска, — в материале специального корреспондента Федерального агентства новостей.

Турецкий дронопад

Начало весны в Идлибе выдалось по-летнему жарким. За сутки турки потеряли шесть БПЛА. Причем один из них сбили протурецкие боевики, приняв его за сирийский самолет (о чем было немедленно и с помпой сообщено на бармалейских страницах в Twitter). Турки ответили ударом по сирийским системам ПВО и сбили два Су-24. К счастью, пилоты катапультировались на подконтрольную САА территорию, их жизни ничего не угрожает.

Дальше — больше. Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев публично заявил, что Россия больше не может гарантировать турецким ВВС безопасность полетов. К Анкаре обратились и из Тегерана. Дело в том, что на днях турецкие самолеты атаковали позиции проиранской «Хезболлы», убив восемь шиитских бойцов. В исламской республике пригрозили ответить в случае повторения подобных рейдов.

Несмотря на ожесточенное контрнаступление боевиков, сирийские «Силы тигра» снова освободили населенный пункт Серакиб. А вот в провинции Даръа, с которой в 2011-м и начался сирийский кризис, и которая уже несколько лет считается мирной зоной, снова начались стычки между боевиками и сирийскими силовиками. По всей видимости, тут тоже не обошлось без работы турецкой агентуры, связанной с местными «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в РФ).

Таким образом, всех, кто гадает, начнется ли война или пронесет, я спешу огорчить — война уже идет. Вопрос только в том, будет ли увеличен масштаб боевых действий. И втянется ли (полноценно) в сирийско-турецкое противостояние Россия.

В Анкаре уже раздаются тревожные звоночки — российскому послу угрожают, турецкие соцсети переполнены русофобскими комментариями, в столице Турции задерживают сотрудников Sputnik News.

На этом жутковатом фоне Реджеп Тайип Эрдоган летит в Москву…

Дипломатия на фоне войны

Еще раз: Эрдоган летит в Москву, а не наоборот. По итогам встречи с Владимиром Путиным Эрдоган надеется на прекращение огня. И его можно понять. Турецкий президент оказался в крайне сложной ситуации: сдать назад — значит оскорбить память погибших солдат, потерять лицо и политические очки. Остаться в текущем режиме — значит умножить количество погибших солдат и уничтоженных БПЛА, потерять лицо и, опять же, политические очки.

В данном случае Москва — единственное, что связывает Дамаск и Анкару и удерживает их от бойни (чего турки, кстати, не скрывают, призывая Россию оставить войска Башара Асада наедине с турецкой армией).

К тому же беженцы, которых Эрдоган запустил в Европу, не смогли переломить ситуацию. НАТО не прогнулось, и позиции Эрдогана на переговорах в Москве 5 марта будут даже слабее, чем последний раз в Сочи. То есть надежда на остановку вооруженного конфликта и начало политического процесса все ещё есть. Другой вопрос — как долго турецкий оккупант будет находиться на территории Сирии. И это, пожалуй, главная тема грядущих муторных российско-турецких переговоров.

P.S.

На сегодняшний день действия боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная как в России, так и в Турции) в Идлибе подобны топливу для операции «Заря в Идлибе». И я бы не спешил радоваться, если террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» начнут в массовом порядке переходить в ряды так называемой Сирийской национальной армии. В таком случае у президента Асада закончится топливо. КТО остановится. А терроризм никуда не денется. У Турции появится шанс за столом переговоров гнуть свою оккупационную линию.

И тут снова взоры сирийцев обращены на Россию. 1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Аббас Джума

К оглавлению | Источник: nstarikov.ru

Из Турции в Грецию прорвались 100 тысяч беженцев

На территорию Греции попали более 110 тыс. сирийских беженцев. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. «По состоянию на 13:50 по местному времени число беженцев, покинувших нашу страну через провинцию Эдирне (граничит с Грецией — ред.), достигло 117 тыс. 677 человек», — написал министр в Twitter. Они попадают в Грецию, переправляясь через реку Мерич, либо по суше, либо проделывая бреши в пограничной изгороди, сообщает газета Sabah. Напомним, на прошлой неделе власти Турции объявили, что больше не будут препятствовать потоку мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Читайте также: Сирийская армия отбила Саракиб у боевиков (ФОТО, ВИДЕО 18+)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Anna News о взятии Саракиба

Военкоры Anna News о взятии Саракиба.Сергей Шилов, Александр Харченко https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=868437566914717&id=284538445304635 – цинкВидео из Саракиба https://twitter.com/annanews_info/status/1234597746683842562 Ждем большой сюжет.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Идлиб. 02.03.2020. Итоги дня

Коротко по итогам дня в Идлибе.1. САА по большей части контролируют Саракиб. Это собственно и есть главный итог дня. Взятие Саракиба имеет не только важное оперативное, но и морально-политическое значение. Сирийцы после недавних потерь воспряли духом, а сам вопрос Саракиба наверняка будет одним из центральных в переговорах Эрдогана и Путина, поэтому вопрос контроля над городом приобретает важное политическое значение. Позиции стороны, которая его будет контролировать на 5 марта будут очевидно более сильными.2. САА также контролирует Таль-Мардых и заявляет претензии на контроль над Джабасом (что важно для разблокирования трассы М-5) и Аль-Тарнаба (поселок между Саракибом и Найрабом). Боевики удержали в сегодняшних боях Даддых, Сан и Кафр-Баттих. Афес сегодня сирийцы штурмовать не пытались, хотя если Асаду нужна трасса М-5, Афес должен быть взять.В целом, из того, что боевики при поддержке турок захватили в результате контрнаступления в конце февраля у них остались – Найраб, Афес, Сан, Даддых, Кафр-Баттих и Селения.3. На юге главным событием сегодня были бои за Кафр-Набл. Боевики пытались взять город наскоком и в первой половине 2 марта втянулись в бои на окраинах города, успев даже объявить о его занятии. Но сирийцы при поддержке ВКС РФ поднатужились и отбросили боевиков, а после подхода подкреплений, отодвинули фронт от окраин города и попутно отбили город Хаззарин, а также пару поселков. Для боевиков это существенная тактическая неудача, которая может иметь оперативные последствия – темп наступления боевиков на юге после боев за Кафр-Набл резко упал, а с учетом сражения под Саракибом, у боевиков могут возникнуть трудности, если САА возобновит наступление в направлении Кансафры. Полноценной линии фронта тут практически нет, укреплений тоже. Важное значение имеет инициатива и поддержка с воздуха.В целом, 2 марта сирийцы (при поддержке России и Ирана) смогли переломить негативный ход событий после резкого включения Турции в боевые действия.Завтра ожидается продолжение боев в районе Саракиба и Кафр-Набла. До переговоров Эрдогана и Путина осталось 3 дня.Онлайн-трансляция завтра продолжится в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Эрдоган грозит Евросоюзу миллионами беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев. Об этом сообщает NTV. Турецкий лидер подчеркнул, что сейчас в Европу направились сотни тысяч беженцев, однако это число значительно увеличится. «С того времени, как мы открыли наши границы, число тех, кто направился в Европу, составило сотни тысяч. Это число скоро будет выражено миллионными цифрами», — отметил глава Турции. Напомним, Эрдоган в субботу, 29 февраля заявил, что его страна не просто открыла свои границы с Европейским союзом для сирийских беженцев — закрывать границу в Турции больше не намерены. По словам турецкого лидера, именно ЕС повинен в этой ситуации, не предоставив Турции ранее обещанную помощь. Читайте также: После слов про «атомную бомбу на Москву» депутат поставил диагноз украинцам

К оглавлению | Источник: rusvesna.su