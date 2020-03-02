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«Раскаты грома»: 55 лет назад США начали массированные бомбардировки Вьетнама

16:55. 2 марта 2020 121 просмотр Один комментарий Опубликовал:
2 марта 1965 года ВВС США приступили к массированным бомбардировкам территории Вьетнама. Операция получила название «Раскаты грома» и продолжалась около трёх с половиной лет. Она считается наиболее длительной бомбардировочной кампанией в истории после завершения Второй мировой войны. Параллельно с этим американцы ввели в Южный Вьетнам свой сухопутный контингент. Бомбардировки северовьетнамских территорий привели к значительным жертвам и разрушениям, но не смогли переломить ход войны. Созданные при технической поддержке СССР подразделения ПВО Вьетнама нанесли авиации США серьёзный ущерб и вынудили американцев отказаться от массового применения военно-воздушных сил.
























В 1954 году были подписаны Женевские соглашения, которые должны были поставить точку в военном противостоянии французских колониальных сил и вьетнамского национально-освободительного движения. Согласно им, Вьетнам временно разделялся на две части (Юг и Север) до проведения выборов в 1956 году / Gettyimages.ru



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9827398.html

Метки: война, вьетнам, история, США, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1593 1417
    georgi tarabov 2 марта 2020 в 17:41

    Болгария СПРАШИВАЕТ!

    НАДОЕЛО КАЖДЫЙ ДЕНЬ О ИМПЕРИАЛИСТОВ ?
    Не пора ли посмотреть в пустой тарелке русского мужика – не-еврейчик?
    ———-

    “20 вопросов Владимиру Путину: Об армии и гонке вооружений”

    Первоисточник публикации: https://politikus.ru/video/126709-20-voprosov-vladimiru-putinu-putin-ob-armii-i-gonke-vooruzheniy.html
    Politikus.ru

    ЕТО ЧТО, БРАТЯ РУССКИЕ?

    20 , НО ЗАТО УДОБНЫЕ ВОПРОСЫ , , ИЛИ ТЕ , КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ?

    И НИ СЛОВО О ГУССК ОЙ БАНДИТСК ОЙ ОЛИГАРХОЗ ОЙ ЖИД ОЙ – ЕГО ДРУЗЬЯ В МОЛОДОСТИ ,И ПАГТНИОРАФ ИЗ БАНДИТСКОГО ПИТЕРА В 1990-ЫЕ ?
    ИЗВИНИТЕ О МОЕМ РИТОРИЧНОМ ВОПРОСЕ ,МЛЯ !
    У меня очущение о нечистоплотности ,понимаете !
    Как только , так сразу ищем ВНЕШНИХ ВРАГОВ ДЛЯ КРЕМЛЬОФ?

    Не ради етого ли екс-губернатор Петербург-МУРГ ,его сиятельство Георгий Полтавченко- русский богатыр ,подал в отставку , выкарабкаться от ето ЖИДО-БОЛОТО ??

    00:05 — С кем собирается воевать Россия?
    00:28 — О расходах США и России на вооружение
    01:00 — Об обеспечении мира на земле
    01:22 — Мировая статистика расходов стран на вооружение
    02:03 — О гонке вооружений
    02:59 — Об оснащении российской армии
    03:23 — О стратегической стабильности и балансе сил

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