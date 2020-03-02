О чём на самом деле договорились в Ялте в 45-м. М. Делягин
Доктор экономических наук Михаил Делягин рассказывает о том, какими тайнами окутана встреча Большой Тройки в Ялте в 45-м. Какие неизвестные последствия имела эта историческая встреча и как понимание всей этой цепи полностью меняет картину.
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