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Я хату покинул, пошел воевать…

19:37. 28 февраля 2020 425 просмотров 7 коммент. Опубликовал:



Фотографии некоторых убитых вчера турецких солдат. Официально Турция признает 33 убитых, но их скорее всего куда больше.






















Официальные списки







https://www.yerelingundemi.com/gundem/8013/idlibdeki-saldirida-sehit-olan-askerlerin-kimlikleri-belli-oldu - цинк

Я хату покинул, Пошел воевать,
Чтоб землю в Идлибе Ан-Нусре отдать.
Прощайте, родные! Прощайте, семья!
Ан-Нусра, Ан-Нусра, Ан-Нусра моя!

PS. По ситуации:

1. Путин и Эрдоган в ближайшее время проведут личную встречу по поводу ситуации в Идлибе. Меркель и Макрона не приглашают. Как обычно будет междусобойчик.
2. Правительство Турции объявило, что не поручало парламенту объявлять войну Сирии (мол это депутаты хотели объявить войну, а не правительство). От него кровопролитиев ждали, а он...
3. НАТО заявило о поддержке Турции, но сделало это так, что мол ЗРК "Пэтриот" у вас уже стоят, Россию и Сирию мы осудили и призвали к деэскалации, чего вы еще хотите. США откровенно глумятся над Турцией, указывая на то, что та сама виновата - купила "плохие С-400", вместо "хороших Пэтриотов".
4. Греция закрывает погранпереходы с Турцией из-за угрозы роста миграционного потока. Такой себе идлибский рикошет по грекам. В сети уже много фото и видео счастливых беженцев рвущихся в Европу.
5. Сирийская Армия продолжает наступление на юге Идлиба - до трассы М-4 после освобождения всей равнины Аль-Габ осталось 4-5 километров. Также продолжаются бои за Каснафру. Под Саракибом замес продолжается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5672895.html

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10262 4574
    BlackCat 28 февраля 2020 в 19:38

    …2. Правительство Турции объявило, что не поручало парламенту объявлять войну Сирии (мол это депутаты хотели объявить войну, а не правительство). От него кровопролитиев ждали, а он…
    О чем я и говорил.
    Эрдогана пытаются подставить свои же.

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    3
  • 14871 1165
    ХОХОЛ 28 февраля 2020 в 20:21

    Военный рисковая работа хоть и платят хорошо.
    Но иногда и убивают и что?

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    2
  • 12220 9092
    Sergeev 28 февраля 2020 в 20:34

    Ну и какого им там делать, сиди у себя в Турции ублажай русских туристов и все будет хорошо. Русские туристы ещё ни одного турка не убили

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    5
  • 717 409
    Вячеслав 28 февраля 2020 в 20:44

    Стояли на улице фоткались, типа вот мы на войне, ну и ротозеям прилетел снаряд. Не похожи они на военных, какие то куклы ряженные.

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  • 7986 6988
    Руса 28 февраля 2020 в 21:03

    У армии Сирии есть ракетные комплексы “Точка-У”, они прекрасно
    показали себя в Йемене, где их применили хуситы.
    Об этом должен помнить Эрдоган, иначе счет пойдет на тысячи убитых
    турецких солдат.

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    2
    • 7325 6659
      StelmРуса 28 февраля 2020 в 21:12

      Сегодня у сирийцев есть много чего хорошего. Для отчаянных наземных вояк есть Т-90, “солнцепек”.
      Для безбашенных орлов есть С300,”бук”,”панцирь”. Наступающие скучать не будут).

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      2

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