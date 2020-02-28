Я хату покинул, пошел воевать…
Фотографии некоторых убитых вчера турецких солдат. Официально Турция признает 33 убитых, но их скорее всего куда больше.
Официальные списки
https://www.yerelingundemi.com/gundem/8013/idlibdeki-saldirida-sehit-olan-askerlerin-kimlikleri-belli-oldu - цинк
Я хату покинул, Пошел воевать,
Чтоб землю в Идлибе Ан-Нусре отдать.
Прощайте, родные! Прощайте, семья!
Ан-Нусра, Ан-Нусра, Ан-Нусра моя!
PS. По ситуации:
1. Путин и Эрдоган в ближайшее время проведут личную встречу по поводу ситуации в Идлибе. Меркель и Макрона не приглашают. Как обычно будет междусобойчик.
2. Правительство Турции объявило, что не поручало парламенту объявлять войну Сирии (мол это депутаты хотели объявить войну, а не правительство). От него кровопролитиев ждали, а он...
3. НАТО заявило о поддержке Турции, но сделало это так, что мол ЗРК "Пэтриот" у вас уже стоят, Россию и Сирию мы осудили и призвали к деэскалации, чего вы еще хотите. США откровенно глумятся над Турцией, указывая на то, что та сама виновата - купила "плохие С-400", вместо "хороших Пэтриотов".
4. Греция закрывает погранпереходы с Турцией из-за угрозы роста миграционного потока. Такой себе идлибский рикошет по грекам. В сети уже много фото и видео счастливых беженцев рвущихся в Европу.
5. Сирийская Армия продолжает наступление на юге Идлиба - до трассы М-4 после освобождения всей равнины Аль-Габ осталось 4-5 километров. Также продолжаются бои за Каснафру. Под Саракибом замес продолжается.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5672895.html
…2. Правительство Турции объявило, что не поручало парламенту объявлять войну Сирии (мол это депутаты хотели объявить войну, а не правительство). От него кровопролитиев ждали, а он…
О чем я и говорил.
Эрдогана пытаются подставить свои же.
Военный рисковая работа хоть и платят хорошо.
Но иногда и убивают и что?
Ну и какого им там делать, сиди у себя в Турции ублажай русских туристов и все будет хорошо. Русские туристы ещё ни одного турка не убили
Стояли на улице фоткались, типа вот мы на войне, ну и ротозеям прилетел снаряд. Не похожи они на военных, какие то куклы ряженные.
Остались молодыми. В чужой стороне..
У армии Сирии есть ракетные комплексы “Точка-У”, они прекрасно
показали себя в Йемене, где их применили хуситы.
Об этом должен помнить Эрдоган, иначе счет пойдет на тысячи убитых
турецких солдат.
Сегодня у сирийцев есть много чего хорошего. Для отчаянных наземных вояк есть Т-90, “солнцепек”.
Для безбашенных орлов есть С300,”бук”,”панцирь”. Наступающие скучать не будут).