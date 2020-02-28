Прямой эфир 27 февраля (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Прямой эфир 27 февраля 2020. Ответы на разные вопросы.
29 февраля, суббота, в 14 час
Встреча в Семейной гостиной Познавательного ТВ в Москве
Артём Войтенков “Школа делает из ребёнка инвалида – как сохранить здоровье детей”
Школьная система образования и Роспотребнадзор умышленно нарушают санитарные правила и законы, чтобы испортить вашим детям здоровье. Болезни спины и позвоночника, сутулость, сколиоз у детей – намеренная политика ухудшения человечества. Практический опыт – как бороться со школьной системой, каким способом сохранить здоровье детей в школе.
Когда: суббота, 29 февраля, в 14 час (продолжительность встречи 3 часа)
Где: Москва, метро Преображенская площадь, ул Краснобогатырская 87, ТЦСО Преображенское