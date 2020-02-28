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Прямой эфир 27 февраля (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

08:54. 28 февраля 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Прямой эфир 27 февраля 2020. Ответы на разные вопросы.

29 февраля, суббота, в 14 час
Встреча в Семейной гостиной Познавательного ТВ в Москве

Артём Войтенков “Школа делает из ребёнка инвалида – как сохранить здоровье детей”
Школьная система образования и Роспотребнадзор умышленно нарушают санитарные правила и законы, чтобы испортить вашим детям здоровье. Болезни спины и позвоночника, сутулость, сколиоз у детей – намеренная политика ухудшения человечества. Практический опыт – как бороться со школьной системой, каким способом сохранить здоровье детей в школе.

Когда: суббота, 29 февраля, в 14 час (продолжительность встречи 3 часа)
Где: Москва, метро Преображенская площадь, ул Краснобогатырская 87, ТЦСО Преображенское

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8kIwsBBN_iw

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