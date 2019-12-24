Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2019

Интервью с известным южнорусским журналистом и политэмигрантом Александром Чаленко о том, как в Вене он рассказывал австрийским чиновникам и политикам, как в Донецке относятся к перспективам реинтеграции Донбасса в состав Украины.

— Александр, наше издание в курсе, что в конце прошлой недели Вы выступали в Вене с докладом о том, как в русской патриотической среде, в том числе и в ДНР, восприняли итоги встречи «нормандской четверки» в Париже, и как вообще в Донецке относятся к возможности реинтеграции с Украиной. Так ли это? Что это было за мероприятие? О чем Вы там говорили?

— Да, все так. Действительно я побывал в Вене, где в одном из знаковых дворцов столицы Австрии (там в 1961 году встречались Хрущев с Кеннеди), один из ведущих австрийских политологических центров организовал небольшой семинар для австрийских чиновников, занимающихся внешней политикой, и представителей одной из двух ведущих политических партий страны с политологами из России и Украины, которые высказались о том, как в их странах относятся, как вы правильно информированы, к итогам встречи «нормандской четверки», а также к перспективам реализации Минских соглашений.

Например, Украину представлял, в том числе Энрике Менендес, возглавляющий фонд «Активные граждане». Они с 2014 года работают в Донбассе. Сам он несмотря на свои испанские Ф.И.О. уроженец Донецкой области.

К сожалению, ни название центра, ни название партии, ни имя модератора — одного из ведущих австрийских политиков — называть не буду. Просто организаторы попросили меня этого не делать, потому что все бояться обвинений в связях с Кремлем.

Раз были те из Москвы, кто профессионально занимается политикой, могут сказать, что в Вене устроили шабаш путинские агенты.

Скажу только, что австрийцам эта встреча и наши доклады были очень интересны и познавательны. Они действительно искренне, а я это почувствовал по вопросам, которые нам всем задавали, что они очень искренне хотят разобраться в донбасском вопросе. Не будем, забывать, что в Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, мониторинговая миссия которой шестой год работает в Донбассе.

— О чем вы говорили?

— О том, как в Донецке, откуда я и сам родом, и где живут мои родители, одноклассники, друзья, а также ведущие донецкие управленцы и общественные деятели, с которыми я тесно общаюсь, относятся к Украине и к возможности возвращения Донбасса в состав Украины.

Мои тезисы были следующими:

1. Последние годы президентства Порошенко в ДНР уже перестали отслеживать украинские новости — не интересно, никто не воспринимает себя частью Украины. Все в основном были сосредоточены на внутренних делах.

2. Выборы Зеленского президентом Украины на время интерес вернули. Но быстро стало ясно, что отличие от Порошенко лишь в ужимках и в бессмысленном противоречивом потоке заявлений по Минским соглашениям, искажающих их смысл.

3. Иллюзии относительно того, что Зеленский — миротворец, закончились после его инаугурационной речи, в которой он не отдал приказа о прекращении огня. Усиление обстрелов территории ДНР с украинской стороны лишь укрепили уверенность, что мир на Донбассе он не в состоянии обеспечить.

Надо сказать, что всех впечатлили цифры обстрелов ДНР украинской армией, которые я привел.

Например, согласно данным, зафиксированным Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, с 21 мая 2019 года, с момента инаугурации Зеленского, зафиксировано 3022 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1241 — с использованием танков, артиллерии калибром 152 и 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм.

При Порошенко за аналогичный период до инаугурации Зеленского зафиксировано 2673 нарушений режима прекращения огня, в том числе 682 — с использованием танков, артиллерии калибром 152 и 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм.

Всего по территории Республики было выпущено 34075 (при Порошенко — 26252) боеприпасов. В результате этих обстрелов погибло 2 (при Порошенко — 2) и ранено 54 (при Порошенко — 19) мирных жителей, повреждено 114 (при Порошенко — 45) объектов инфраструктуры, разрушено 43 (при Порошенко — 6) и повреждено 618 (при Порошенко — 233) домостроений, а также 23 (при Порошенко — 14) транспортных средства.

Таким образом, обстрелы ДНР при Зеленском не только не уменьшились — их стало даже больше, чем при Порошенко. После моего выступления известный австрийский политик меня спросил: откуда у меня данные? Они там, на Западе, как я понял, искренне верят, что при Зеленском на Донбассе чуть ли не мир наступил.

Мой коллега из Москвы порекомендовал австрийцам просто зайти на сайт ОБСЕ и посмотреть данные мониторинговой миссии, которые там публикуются.

4. То, как происходило разведение вооружения в нескольких точках перед встречей «нормандской четверки», говорит о том, что Зеленский не контролирует националистические батальоны и боится их.

5. Требование Украины контроля над границей с Россией пугает население Республик. Зеленский не обсуждает гуманитарные позиции, амнистию, не снимает ограничения для получения пенсий в полном объеме, он хочет в первую очередь заполучить границу (это 9 пункт Минских соглашений, а не выполнен в полном объеме даже первый!), отказывается от прямых переговоров с представителями Республик, хотя по-другому конфликты в мире не прекращаются.

6. Изменения в Конституцию Украины не содержат понятия особого статуса — краеугольного политического требования Минских соглашений.

7. Вывод: население Республик Зеленскому не верит, боятся возвращения в состав Украины, и большинстве своем мечтают стать частью России.

— Как австрийцы отнеслись к Вашему выступлению?

— С интересом. Они меня благодарили в кулуарах после выступления. Вы знаете, я понял, что у них и вообще на Западе дефицит информации о том, что на самом деле происходит в Донбассе, и как сами граждане ЛДНР видят свое будущее — с Украиной или с Россией.

Мы все говорили о том, что было бы здорово, если бы в Европе было больше площадок, где эксперты из России и Донбасса могли бы доносить свою точку зрения о происходящем до западных товарищей.

Как я понял, нас снова ждут в Вене весной после встречи «нормандской четверки» в Берлине. Им интересно.

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беседовала Вероника Смирнова, специально для «Русской Весны»