Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2019
- 10:41 6 палата Украины.
- 08:25 Сорос стоял за назначением четырёх послов США на Украине, — соратник Трампа.
- 07:55 На Украине рассказали о демонтаже герба СССР со статуи «Родина-мать».
- 06:00 Киевский журналист удивил Австрию правдой о Донбассе и Украине.
- 04:49 Не поверите, куда исчезли миллиарды $ из Украины! — политик рассказал о громком деле в США (ВИДЕО).
- 03:24 «Всё пропало!»: Россия продаёт газ украинской «пятой колонне», — Порошенко (ВИДЕО).
- 02:59 «Скотный двор» Джорджа Оруэлла под названием Украина (ВИДЕО).
- 01:30 В Раде рассказали, куда пойдут 3 млрд долларов, полученные от «Газпрома».
- 01:12 Обезьянки и суд.
- 01:00 85-летний украинский учёный, которому вынесли приговор за госизмену, объявил голодовку (ВИДЕО).
- Вчера 23:38 СРОЧНО: группа офицеров СБУ убита после жестоких пыток на границе Украины.
- Вчера 22:10 Медведев назвал условие снятия санкций с Украины.
- Вчера 21:50 “И все они были против Яроша”.
6 палата Украины
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Сорос стоял за назначением четырёх послов США на Украине, — соратник Трампа
Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая последнюю, кто занимал эту должность — Мари Йованович. Об этом говорится в свежем материале американского еженедельного журнала New York.
Личный адвокат президента США и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани 8 декабря рассказал об этом в интервью после возвращения из поездки на Украину. Джулиани утверждает, что Сорос «контролировал» Йованович.
«Все четыре посла там, в Киеве, были ставленниками Сороса. Кроме того, он пользуется услугами агентов ФБР», — сказал Джулиани.
Напомним, ранее Руди Джулиани заявлял, что хотел убрать Мари Йованович с должности посла на Украине. Йованович является членом Демократической партии и поддерживала Хиллари Клинтон на последних выборах президента.
Ранее Джулиани заявлял, что причиной увольнения Мари Йованович с должности посла США на Украине стали постоянные жалобы на нее от сторонников американского президента.
Напомним, 7 мая Йованович отозвали с должности, на которой она пробыла на протяжении трех лет.
После ухода Йованович должность главы посольства США на Украине вновь вакантна — новый посол так и не был назначен, а с мая функции посла исполнял временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
«Русская Весна» на неделе писала о его отставке. Сейчас пост временного поверенного занимает Кристина Квин, заместитель Тейлора.
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На Украине рассказали о демонтаже герба СССР со статуи «Родина-мать»
Фото: © Michael Kudryavtsev/Russian Look / globallookpress.com
Эксперты подготовили проект по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве, однако на его реализацию пока нет средств, заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает RT.
По словам директора института, для выполнения проекта требуются непростые технические и инженерные решения.
Он пообещал обратиться в Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины с просьбой о финансировании данных работ в 2020 году, а также провести опрос среди граждан о возможности привлечения средств налогоплательщиков.
«Либо предложим придумать более лёгкий проект решения вопроса», — заключил он.
В феврале на Украине призвали снять советский герб с памятника «Родина-мать», открытого в Киеве в 1981 году.
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Киевский журналист удивил Австрию правдой о Донбассе и Украине
Интервью с известным южнорусским журналистом и политэмигрантом Александром Чаленко о том, как в Вене он рассказывал австрийским чиновникам и политикам, как в Донецке относятся к перспективам реинтеграции Донбасса в состав Украины.
— Александр, наше издание в курсе, что в конце прошлой недели Вы выступали в Вене с докладом о том, как в русской патриотической среде, в том числе и в ДНР, восприняли итоги встречи «нормандской четверки» в Париже, и как вообще в Донецке относятся к возможности реинтеграции с Украиной. Так ли это? Что это было за мероприятие? О чем Вы там говорили?
— Да, все так. Действительно я побывал в Вене, где в одном из знаковых дворцов столицы Австрии (там в 1961 году встречались Хрущев с Кеннеди), один из ведущих австрийских политологических центров организовал небольшой семинар для австрийских чиновников, занимающихся внешней политикой, и представителей одной из двух ведущих политических партий страны с политологами из России и Украины, которые высказались о том, как в их странах относятся, как вы правильно информированы, к итогам встречи «нормандской четверки», а также к перспективам реализации Минских соглашений.
Например, Украину представлял, в том числе Энрике Менендес, возглавляющий фонд «Активные граждане». Они с 2014 года работают в Донбассе. Сам он несмотря на свои испанские Ф.И.О. уроженец Донецкой области.
К сожалению, ни название центра, ни название партии, ни имя модератора — одного из ведущих австрийских политиков — называть не буду. Просто организаторы попросили меня этого не делать, потому что все бояться обвинений в связях с Кремлем.
Раз были те из Москвы, кто профессионально занимается политикой, могут сказать, что в Вене устроили шабаш путинские агенты.
Скажу только, что австрийцам эта встреча и наши доклады были очень интересны и познавательны. Они действительно искренне, а я это почувствовал по вопросам, которые нам всем задавали, что они очень искренне хотят разобраться в донбасском вопросе. Не будем, забывать, что в Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, мониторинговая миссия которой шестой год работает в Донбассе.
— О чем вы говорили?
— О том, как в Донецке, откуда я и сам родом, и где живут мои родители, одноклассники, друзья, а также ведущие донецкие управленцы и общественные деятели, с которыми я тесно общаюсь, относятся к Украине и к возможности возвращения Донбасса в состав Украины.
Мои тезисы были следующими:
1. Последние годы президентства Порошенко в ДНР уже перестали отслеживать украинские новости — не интересно, никто не воспринимает себя частью Украины. Все в основном были сосредоточены на внутренних делах.
2. Выборы Зеленского президентом Украины на время интерес вернули. Но быстро стало ясно, что отличие от Порошенко лишь в ужимках и в бессмысленном противоречивом потоке заявлений по Минским соглашениям, искажающих их смысл.
3. Иллюзии относительно того, что Зеленский — миротворец, закончились после его инаугурационной речи, в которой он не отдал приказа о прекращении огня. Усиление обстрелов территории ДНР с украинской стороны лишь укрепили уверенность, что мир на Донбассе он не в состоянии обеспечить.
Надо сказать, что всех впечатлили цифры обстрелов ДНР украинской армией, которые я привел.
Например, согласно данным, зафиксированным Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, с 21 мая 2019 года, с момента инаугурации Зеленского, зафиксировано 3022 нарушений режима прекращения огня, в том числе 1241 — с использованием танков, артиллерии калибром 152 и 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм.
При Порошенко за аналогичный период до инаугурации Зеленского зафиксировано 2673 нарушений режима прекращения огня, в том числе 682 — с использованием танков, артиллерии калибром 152 и 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм.
Всего по территории Республики было выпущено 34075 (при Порошенко — 26252) боеприпасов. В результате этих обстрелов погибло 2 (при Порошенко — 2) и ранено 54 (при Порошенко — 19) мирных жителей, повреждено 114 (при Порошенко — 45) объектов инфраструктуры, разрушено 43 (при Порошенко — 6) и повреждено 618 (при Порошенко — 233) домостроений, а также 23 (при Порошенко — 14) транспортных средства.
Таким образом, обстрелы ДНР при Зеленском не только не уменьшились — их стало даже больше, чем при Порошенко. После моего выступления известный австрийский политик меня спросил: откуда у меня данные? Они там, на Западе, как я понял, искренне верят, что при Зеленском на Донбассе чуть ли не мир наступил.
Мой коллега из Москвы порекомендовал австрийцам просто зайти на сайт ОБСЕ и посмотреть данные мониторинговой миссии, которые там публикуются.
4. То, как происходило разведение вооружения в нескольких точках перед встречей «нормандской четверки», говорит о том, что Зеленский не контролирует националистические батальоны и боится их.
5. Требование Украины контроля над границей с Россией пугает население Республик. Зеленский не обсуждает гуманитарные позиции, амнистию, не снимает ограничения для получения пенсий в полном объеме, он хочет в первую очередь заполучить границу (это 9 пункт Минских соглашений, а не выполнен в полном объеме даже первый!), отказывается от прямых переговоров с представителями Республик, хотя по-другому конфликты в мире не прекращаются.
6. Изменения в Конституцию Украины не содержат понятия особого статуса — краеугольного политического требования Минских соглашений.
7. Вывод: население Республик Зеленскому не верит, боятся возвращения в состав Украины, и большинстве своем мечтают стать частью России.
— Как австрийцы отнеслись к Вашему выступлению?
— С интересом. Они меня благодарили в кулуарах после выступления. Вы знаете, я понял, что у них и вообще на Западе дефицит информации о том, что на самом деле происходит в Донбассе, и как сами граждане ЛДНР видят свое будущее — с Украиной или с Россией.
Мы все говорили о том, что было бы здорово, если бы в Европе было больше площадок, где эксперты из России и Донбасса могли бы доносить свою точку зрения о происходящем до западных товарищей.
Как я понял, нас снова ждут в Вене весной после встречи «нормандской четверки» в Берлине. Им интересно.
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беседовала Вероника Смирнова, специально для «Русской Весны»
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Не поверите, куда исчезли миллиарды $ из Украины! — политик рассказал о громком деле в США (ВИДЕО)
На Украине под крылом американского посла разворовали миллиарды долларов США. Как это им удалось, рассказал Андрей Артёменко, народный депутат Верховной Рады VIII созыва.
В эфире канала «Россия 1» он поведал, что несколько месяцев назад ему позвонил адвокат президента Трампа, «народный» мэр, как его называют в Штатах, Рудольф Джулиани, и пригласил встретиться, обсудить потенциальные возможности их сотрудничества.
«Мы встретились, поговорили, он рассказал мне, какой работой занимается, и предложил принять участие в этой деятельности, — отметил Артёменко.
— По результатам нашей деятельности были опубликованы в прямом эфире одного из центральных федеральных каналов Соединенных Штатов Америки три части нашего расследования».
Так, 15 декабря в эфире американского телевидения появилась заключительная часть документального фильма, снятого при участии личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и призванного поставить под сомнение процесс импичмента президента.
В своём интервью Артёменко отметил, что хочет «обратиться исключительно к фактам, не к домыслам, не к политическим предположениям, а только фактам». По его словам, «Украина на протяжении десятков лет фактически руководилась с улицы Танковой».
«То есть, другими словами, из посольства Соединённых Штатов Америки, — сказал он. — Любые назначения, любые согласования, любые какие-то новые конфигурации либо экономические решения принимались фактически только через посольство, через посла, через его представительства в государственном департаменте.
И люди, сидящие там почему-то за украинский народ, который ходил на выборы, голосовал, избирал себе власть, избирал себе правительство, парламент, принимали решения, какой должна быть внешняя политика Украины, какие экономические ситуации должны развиваться в стране, какие деньги давать на помощь Украине. И самое интересное, как их использовать!»
Далее он отметил, что в ходе расследования стал известен весьма любопытный факт.
«Мы выяснили, что ещё в 2016 году генеральный прокурор Шокин, который был уволен исключительно под давлением вице-президента Соединенных Штатов Америки г-на Байдена, возбудил уголовное дело о якобы нецелевом использовании 5,5 миллионов долларов США, которые поступили, внимание — на счёт американского посольства из бюджета США!
И были расходованы, что самое интересное, были отправлены на счёт неправительственной международной организации развития права в Италию — в Ватикан. Не в генеральную прокуратуру, не на МГО, не в другие какие-то организации, которые должны были получать деньги, а в Италию!» — обратил внимание на странность ситуации Артёменко.
Он добавил, что была проведена экспертиза. И были выявлены факты нецелевого использования $10,5 млн, выделенных на помощь развития реформ, а также $23 млн, которые были выделены на реформу прокуратуры, и многие другие факты, по которым были получены свидетельские показания.
«И самое главное — гарантия людей, что они готовы прибыть на сенатские слушания, которые, по всей видимости, начнутся, в зависимости от голосования в конгрессе, в начале января следующего года», — добавил экс-депутат.
Журналист Евгений Попов заметил, что «это фактически означает, что Байдена не выберут». Но какие в таком случае будут последствия для Порошенко и будут ли?
«Безусловно, будут, — заверил Артёменко. — Не далее как 25 ноября было официально возбуждено уголовное дело против Порошенко по криминальному Кодексу Украины ст. 111 „Государственная измена“. Вы знаете, я думаю, что все люди, кто имели отношение к разворовыванию денег и украинского, и американского бюджетов, понесут своё наказание».
Как сообщала «Русская Весна», следующий год обещает быть очень богатым на интересные события, которые могут очень сильно изменить Украину.
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На видео с 00:10:53
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«Всё пропало!»: Россия продаёт газ украинской «пятой колонне», — Порошенко (ВИДЕО)
Россия и Украина договорились о транзите на газ сроком на пять лет. А бывший президент Пётр Порошенко уже нашёл «зраду» в газовых переговорах и теперь собирает Совет национальной безопасности, хотя никаких полномочий на это у него нет.
В эфире украинского телевидения бывший гарант Украины заявил, что «у Украины на момент начала переговоров были абсолютно все козыри».
«Мы сегодня получили уведомление и от украинских СМИ, и от российских о том, что уже пять украинских компаний заключили соглашения на прямые поставки газа из Российской Федерации на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, а политические», — сказал он.
По его словам, «Путин своей пятой колонне продаёт газ со значительной скидкой, чтобы сверхприбыли на газовом рынке Украины шли на финансирование политических партий для подрыва основ государственности Украины». И это «вопрос национальной безопасности».
«Это та самая газовая игла, — заявил он. — И, к сожалению, это результат тайных переговоров в Париже. Мы пересекли в этом смысле те красные линии, о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа».
Порошенко пообещал, что его политическая сила «будет требовать немедленного созыва СНБО и введения санкций против прямых поставок газа из Российской Федерации».
Мнение эксперта
Что бы там ни говорил Порошенко, а это первый кандидат на посадку, уверен российский политолог Алексей Мартынов. Взять, к примеру, его схемы с реверсным газом. Ведь «это не бином Ньютона», как выразился эксперт, и на Украине также, как в России и в Европе, все знают, «как это происходило».
«Когда вот это кольцо на западной границе со счётчиком крутится. И счётчик показывает вроде нормально, а деньги, вот эту вот разницу, — пилят между украинской и европейской стороной, — заметил Мартынов.
— Деньги воруют здесь не российские, а как раз европейские, причём по коррупционном сговору! И одним из бенефициаров этой сделки был как раз Пётр Алексеевич. Конечно, ему это не нравится!.. Ну, представляешь, деньги из рук уходят!».
Он напомнил, что одно из обещаний президента Зеленского — это уголовное дело против бывшего президента и посадка его в клетку. Однако Порошенко до сих пор «сидит в телевизоре» и «продолжает отстаивать свои старые коррупционные схемы».
По словам Мартынова, «самое смешное», что вся эта схема заключается в том, «что эту разницу платят из кармана украинские граждане».
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«Скотный двор» Джорджа Оруэлла под названием Украина (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором темы декоммунизации на Украине.
Джордж Оруэлл задумывал свой «Скотный двор» как политическую сатиру на СССР. Насколько это было верно, можно спорить до бесконечности. Но что абсолютно точно, так это то, что описываемые в этом «эссе» события очень точно отображают происходящие сегодня на Украине процессы.
В современной Украине все жители равны, но есть регионы, в которых украинцы априори «равнее». Процессы декоммунизации вскрыли такой пласт противоречий и откровенного маразма, что без горькой усмешки смотреть на него просто нельзя.
18 декабря, например, жители одного галицкого села с помощью священника УГКЦ «доказали» депутатам Рады, что их село нужно обратно «коммунизировать».
И протесты ныне депутата Верховной Рады, а в прошлом директора Института памяти Владимира Вятровича не помогли. Причем аргументация галицких селян была точь-в-точь, как и горожан Днепропетровска.
Почему так получилось? Да все потому же, что в равной для всех Украине все жители равны, но некоторые регионы всегда «равнее».
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В Раде рассказали, куда пойдут 3 млрд долларов, полученные от «Газпрома»
Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус заявил, что три миллиарда долларов, которые «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.
По его словам, 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить «Газпром» — ощутимая сумма для «Нафтогаза».
«Во-первых, у „Нафтогаза“ есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — „Нафтогаз“ это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства — это пополнение государственного бюджета», — сказал Герус.
На прошлой неделе стало известно, что стороны согласовали основные параметры нового контракта на транзит газа.
В частности, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.
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Обезьянки и суд
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85-летний украинский учёный, которому вынесли приговор за госизмену, объявил голодовку (ВИДЕО)
85-летний ученый Мехти Логунов, которого при президенте Петре Порошенко приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, с 18 декабря объявил голодовку. Об этом заявил местный депутат Андрей Лесик.
«Администрация СИЗО не реагирует и не признает данный факт», — отметил Лесик.
По версии СБУ и прокуратуры, ученый из Харькова якобы собирал секретные сведения в харьковских НИИ, сотрудничающих с Министерством обороны.
Мехти Логунов является известным харьковским ученым и изобретателем. Он долго преподавал в Харьковском автодорожном институте (ХАДИ), имеет ученую степень кандидата технических наук, автор ряда патентов в сфере машиностроения и переработки отходов.
Особенность его дела в том, что подсудимому 85 лет. Поэтому 12-летний тюремный срок для него является, по сути, пожизненным заключением. При этом доказательная база по приговору весьма сомнительна.
Приговор вынес Орджоникидзевский райсуд Харькова 30 июля 2018 года. Мехти Логунова признали виновным по статье 111 Уголовного кодекса «Государственная измена». Это считается особо тяжким преступлением. Поэтому ученого арестовали 17 августа 2017 года без возможности внести залог. В дальнейшем арест несколько раз продлевали вплоть до вынесения приговора. На него Логунов подал апелляцию, рассмотрение которой тянется с августа прошлого года.
Областной апелляционный суд несколько раз под различными предлогами откладывал слушание апелляционной жалобы. В итоге уже больше двух лет Мехти Логунов провел за решеткой без вступившего в силу приговора.
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СРОЧНО: группа офицеров СБУ убита после жестоких пыток на границе Украины
Только что стало известно, что группа оперативников СБУ, в которую входили четыре офицера, была обнаружена убитыми в районе села Малые Копани рядом с городком Виноградово в Закарпатье близ границы с Венгрией, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ.
Впервые о пропаже группы стало известно ещё почти две недели назад.
«Поступила инфа, что в районе Виноградово пропала наша опергруппа. В состав входили трое оперативников из киевской управы и один сотрудник из местного управления СБУ. Последний раз они выходили на связь позавчера, после этого контакт с ними был потерян. В конторе по этому поводу жуткий кипиш. Местное управление стоит на ушах, ищут их по лесам с собаками. Подробнее рассказать пока не могу — сам ещё разбираюсь в ситуации. Буду держать вас в курсе», — 12 декабря написал анонимный сотрудник украинской спецслужбы.
Позже выяснилось, что оперативная группа СБУ была обнаружена мёртвой в полном составе в лесном массиве рядом с Малой Копаней.
Все четверо сотрудников были убиты выстрелом в голову, по предварительным данным, из пистолета. Преступники закопали трупы в овраге недалеко от реки.
«На телах обнаружены следы фиксации и побоев, у опера из местного управления на шее присутствуют странгуляционные борозды (следы удушения, — прим. РВ). По всей видимости, ребят допрашивали перед убийством. Расследование идёт полным ходом. В конторе решили не предавать дело огласке, так что следственные мероприятия будет проводить сама СБУ», — добавил тот же сотрудник.
По имеющейся у украинских СМИ информации, оперативная группа СБУ состояла из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления, документировала трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Непосредственно вдоль границы Украины местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений, через которые и осуществлялась контрабанда.
Вероятно, сотрудники спецслужбы в очередной раз попытались выяснить, что происходит на этом участке границы, но попали в ловушку.
По информации источников, в СБУ информацию о прибытии спецгруппы слили местным бандитам. После того как связь с членами группы прервалась, их начали искать и нашли мертвыми. Всех оперативников перед смертью пытали, а затем убили выстрелами в голову.
В спецслужбе пока официально не подтверждают факт гибели своих сотрудников.
Обновлено
В ночь с понедельника на вторник пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская с помощью своей официальной страницы в Facebook заявила, что всё описанное киевскими СМИ якобы является неправдой.
«Уважаемые журналисты! Не распространяйте фейк якобы о «расстреле группы СБУ на Закарпатье». Это полный бред!» — призвала Гитлянская представителей украинских СМИ.
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Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские власти готовы рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины, но лишь при наличии ответной инициативы Киева.
«Мы им всегда говорили: “Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели”», — отметил Медведев, напомнив, что Россия «все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что».
Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что является существенными цифрами и для России, и для Украины.
Также премьер отметил, что контактов на уровне глав правительств России и Украины в настоящее время не намечается.
Медведев вспомнил, что в свое время общался с главой украинского кабинета министров Арсением Яценюком, а с Владимиром Гройсманом «ни разу не разговаривал».
«С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком — ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят — пожалуйста», — подчеркнул глава правительства.
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“И все они были против Яроша”
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