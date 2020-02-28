Очень прозрачная фальсификация…

Точно так же и в случае с уничтожением рейса МН17. Соответствующие данные есть у нас, соответствующие данные есть у американцев, но они их, как известно, пока не раскрывают. Вот это — реальные свидетельства, а всё остальное в части, касающейся якобы имевшего место запуска «Бука», — пустая болтовня . Все это хорошо понимают.

« В космический век обращение любой следственной группы к некоему «живому свидетелю» якобы имевшего место запуска некой ракеты, где бы это ни происходило, выглядит или смешно, или глупо — как кому угодно .»

Фарсовое судилище по делу об уничтожении рейса МН17 станет новым шагом в саморазоблачении современной европейской политико-правовой системы , и нашему обществу эта очередная антизападная прививка не помешает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 25 февраля, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщалось ранее, Захарова назвала «балаганом» заявления прокурора Нидерландов о том, что совместная следственная группа по расследованию крушения малазийского Boeing в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты «Бук», сбившей этот самолет.



Фарс стал очевиден после аналогичной катастрофы в Иране. Напомним, что США поразительно оперативно отреагировали на крушение украинского Боинга в Тегеране.

Сразу же предоставили данные со спутников, ссылаясь на разведку и на все существующие спецслужбы. В схожей ситуации с малазийским лайнером, сбитым в небе Донбасса, американцы свои спутниковые снимки общественности не показали до сих пор.

Американцам просто крайне невыгодно показывать спутниковые снимки с места трагедии 2014 года. Их полностью устраивают бездоказательные обвинения в адрес РФ и ополченцев, которые эти самые снимки могут легко развалить.



Мало того, данные о малазийском лайнере могут указать на истинных виновников крушения. То есть на Украину, а то и на самих янки.

В случае же с Боингом МАУ в Тегеране США было нечего боятся, поэтому Пентагон так шустро и справился со сбором информации.



По факту, поведение США в случае с Ираном не только лишний раз доказывает вину Киева в катастрофе уже почти шестилетней давности, но и прямо указывает на причастность американцев к организации того крушения.

Не только нашему МИДу, но и любому разумному человеку понятно, что материалы расследования Совместной следственной группы подстраиваются под заранее заготовленное решение. Понятно также, что это решение будет обслуживать новые политические выпады в адрес нашей страны и её граждан.

Нет никаких сомнений в том, что предстоящий суд действительно будет балаганом. Так к нему и надо относиться. Жаль только, что это ещё сильнее испортит российско-нидерландские отношения, помешает развитию старых и налаживанию новых деловых связей.

Нет, однако, худа без добра: фарсовое судилище по делу об уничтожении рейса МН17 станет новым шагом в саморазоблачении всей современной европейской политико-правовой системы. Нашему обществу эта очередная антизападная прививка не помешает.

Сейчас политологи гадают: скажет ли администрация США своё слово. Оно обрушит версию ССГ, наотмашь ударит и по Порошенко, а также, и это главное, по его хозяевам в стане Демократической партии США.



Дм. Николаев

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