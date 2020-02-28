Немного о частотах и вибрациях в свете Волновой Теории Всего.
Эмоции соответствую определенным вибрациям:
горе дает немало вибрации — от 0,1 до 2 герц
страх от 0,2 до 2,2 герц;
обида — от 0,6 до 3,3 герц;
раздражение — от 0,9 до 3,8 герц;
возмущение — от 0,6 до 1,9 герц;
вспыльчивость — 0,9 герц;
вспышка ярости — 0,5 герц;
гнев — 1,4 герц;
гордыня — 0,8 герц;
гордость (мания величия) — 3,1 герц;
пренебрежение — 1,5 герц;
превосходство — 1,9 герц,
великодушие — 95 герц;
вибрации благодарности (благодарю) — 45 герц;
сердечной благодарности — от 140 герц и выше;
единство и общение с другими людьми — 144 герц и выше;
сострадание — от 150 герц и выше, (а жалость только 3 герц);
любовь, что называется головой, то есть, когда человек понимает, что любовь это хорошее,
светлое чувство и большая сила, но сердцем любить еще не получается — 50 герц;
любовь, которую человек генерирует своим сердцем ко всем без исключения людям и всему живому — от 150 герц и выше;
любовь безусловная, жертвенная — от 205 герц и выше.
Скожыте, товарисчь, а если я, на основании указанных частот, да сделаю вам коктейль-шум и переложу в понятный для компьютера формат, длиною с полчаса, будете счастливы?