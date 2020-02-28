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Немного о частотах и вибрациях в свете Волновой Теории Всего.

08:51. 28 февраля 2020 138 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Эмоции соответствую определенным вибрациям:

горе дает немало вибрации — от 0,1 до 2 герц

страх от 0,2 до 2,2 герц;

обида — от 0,6 до 3,3 герц;

раздражение — от 0,9 до 3,8 герц;

возмущение — от 0,6 до 1,9 герц;

вспыльчивость — 0,9 герц;

вспышка ярости — 0,5 герц;

гнев — 1,4 герц;

гордыня — 0,8 герц;

гордость (мания величия) — 3,1 герц;

пренебрежение — 1,5 герц;

превосходство — 1,9 герц,

великодушие — 95 герц;

вибрации благодарности (благодарю) — 45 герц;

сердечной благодарности — от 140 герц и выше;

единство и общение с другими людьми — 144 герц и выше;

сострадание — от 150 герц и выше, (а жалость только 3 герц);

любовь, что называется головой, то есть, когда человек понимает, что любовь это хорошее,

светлое чувство и большая сила, но сердцем любить еще не получается — 50 герц;

любовь, которую человек генерирует своим сердцем ко всем без исключения людям и всему живому — от 150 герц и выше;

любовь безусловная, жертвенная — от 205 герц и выше.

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